La exsecretaria general de Proyecto Dignidad (PD), Nilda Pérez Martínez fue elegida hoy como la nueva presidenta de la colectividad, en una asamblea general celebrada en la iglesia Gracia Verdadera en Caguas. Perez se enfrentaba a Dora Colón, quien aspiró a la alcaldía de Caguas en las pasadas elecciones.

Tras el resultado de la asamblea, Pérez Martínez se desbordó en elogios a su contendora, a la que llamó al podio, y reconoció lo cerrado de la elección, que se decidió por solo seis votos. “Ella tiene mucho que aportar a PD y definitivamente estará muy de cerca a todo lo que tenemos que hacer en esta nueva etapa de PD. Cuento contigo Dora.La diferencia de los votos fue muy cerrada. Según me relatan, fue de apenas seis votos, así que nosotros tenemos un compromiso de unir a nuestra base”, dijo la nueva presidenta de la colectividad.

En el evento también se eligieron los nuevos miembros del consejo de gobierno del Partido, entre los que figuran la vicepresidencia, miembros del interés públicos, directores delegados y la presidencia de la juventud.

La consultora en desarrollo organizacional dijo sentirse honrada por el apoyo recibido por la mayoría de los delegados que asistieron al evento. “Es un honor y una gran responsabilidad asumir la presidencia de Proyecto Dignidad. Nuestro compromiso es trabajar incansablemente por un Puerto Rico justo, próspero y basado en principios que dignifiquen a cada ciudadano”, manifestó.

Ahora Pérez Martínez se enfocará en fortalecer la estructura organizativa y ampliar el alcance comunitario de la colectividad, de cara a las próximas elecciones.