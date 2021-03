Sobre 700,000 personas ya se han vacunado contra el coronavirus en Puerto Rico, de las cuales a ninguna le ha dado la mortal enfermedad luego de haberse inoculado, según informó este sábado el designado secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado.

“Al momento, en Puerto Rico, yo no tengo ninguna estadística de una persona que se vacune y le da COVID. No obstante, siempre se les hace la salvedad a los pacientes de que el hecho de que te hayas vacunado no significas que te vas a quitar la mascarilla, que no vas a mantener el distanciamiento. Tenemos que seguir con las medidas. Esto va a durar bastante”, indicó en entrevista con Primera Hora.

PUBLICIDAD

Además, reveló con alegría que desde este mes ya comenzaron a llegar al País sobre 100,000 vacunas semanales. Dijo que el alza en medicamento que se recibirán llevará a que en la próxima semana se incluya a más grupos en las vacunaciones. Entre estos, se encuentran los empleados de la industria de alimentos, farmacias, del aeropuerto y de la banca.

El anuncio lo realizó mientras inoculaba a envejecientes que recibían su segunda dosis de la vacuna en el coliseo Guillermo Angulo de Carolina.

Una de las pacientes a la que vacunó fue Ana González, de 66 años.

“No lo sentí. Nada”, soltó la mujer, a minutos de que el titular de Salud le pusiera la vacuna.

La carolinense dijo sentirse más que aliviada al completar el ciclo de vacunación, ya que “yo tengo dos niños en casa pequeño, mi hija trabaja en un hospital también”.

Las razones por las que Juan Ramón Laureano, 74 años, se vacunó fueron opuestas a las de González. Señaló, sin titubeos, que espera ahora alcanzar 25 años de vida adicionales.

Son muchos los planes que tiene Laureano para ese futuro.

“Esta es la segunda que me pongo y ya estoy listo para irme para España”, afirmó.

“Imagínese, yo quiero durar, por lo menos, 25 años más para buscarme una novia. Claro que sí. Chacha, jejejeje”, soltó el hombre con picardía.

Para el secretario de Salud, haberse enfocado en esta población envejeciente ha rendido frutos.

“Gracias a la estrategia del Departamento de Salud, de haber vacunado a los pacientes más vulnerables, vemos como todos los días las hospitalizaciones siguen disminuyendo, como los intensivos por COVID sigue disminuyendo y como la mortalidad en Puerto Rico sigue disminuyendo. Yo creo que esa estrategia de vacunar a las personas mayores de 65 años ha sido buena. ¿Por qué? Porque si vemos la cantidad de decesos que había en Puerto Rico, más de un 90% eran personas mayores de 65 años. Por lo tanto, se hacía apremiante poder llegar a esa población y tratar de protegerlos lo más pronto que se pudiera”, señaló Mellado.

PUBLICIDAD

Este mes, sin embargo, se ha comenzado a observar un fenómeno de que en las vacunaciones masivas se ha permitido a personas sin citas. El titular afirmó que se ha debido a que la cantidad de vacunas que llega a la Isla aumentó considerablemente.

En los primeros tres meses de la vacunación, llegaban alrededor de 40,000 vacunas semanales. Pero, ya en marzo, sobrepasan las 100,000 vacunas semanales.

“Seguimos a un paso super bueno. Están llegando al Departamento de Salud 80,000 vacunas semanales. A través de los programas Retail Pharmacy Program, Walgreens tiene 10,700 vacunas adicionales, más 70 farmacias de la comunidad, Costco, Sams y Walmart, tienen otras 10,000 vacunas. O sea, que estamos hablando que tenemos 100,000 vacunas para todo Puerto Rico”, indicó.

Mellado también espera que al 21 de marzo comience a llegar una cantidad fija de vacunas a la Isla de Johnson & Johnson de una sola dosis y que otra cantidad todavía no precisada se le entregue a los Centros 330 de salud antes de que termine el mes.

“Vamos a tener 400,000 pacientes todos los meses vacunados. Si todo transcurre como va, yo te diría que para verano nosotros no tan solo vamos a haber vacunado toda la fase 1, vamos a ver que vamos a estar acabando con la cantidad de paciente que deberíamos vacunar para poder tener la inmunidad de rebaño (70% de la población). Yo te diría que como para julio a agosto, si todo fluye como debe fluir”, afirmó el designado titular.

Para lograr inocular a las 400,000 personas mensuales que augura el secretario, la próxima semana se continuaría ampliando a la población con derecho a vacunarse.

PUBLICIDAD

Ya desde ayer se les dio autorización a personas entre 50 a 59 años con enfermedades que potencian los riesgos al contagio, así como a todos los mayores de 60 años.

“No obstante, vamos a continuar abriendo a lo que es la industria de la alimentación, lo que son los aeropuertos, lo que es la industria de farmacia, los bancos. Continuamos también con la Policía. Esta semana comenzamos a vacunar con lo que nos quedó de la Policía. También agencias federales que nos quedaron también por vacunar y vamos a continuar ampliando las fases. Todas las semanas va a haber un anuncio en la medida que van llegando las vacunas”, adelantó.

Entre las vacunaciones masivas que destacó está una que ocurrirá el próximo sábado, también en el coliseo Guillermo Angulo de Carolina.

El alcalde de la ciudad, José Aponte Dalmau, informó que habrá 3,000 vacunas disponibles de la empresa Johnson & Johnson.

Dijo que hay citas disponibles y que su pueden obtener a través de la página cibernética turnospr.com.

Por otro lado, en la vacunación realizada este sábado estuvo la directora de la oficina del Gobernador, Caridad Pierluisi. Esta indicó que “estamos bien satisfecho el trabajo del Departamento de Salud, con todas las organizaciones. Ha sido espectacular”.

“Lo importante es que todo el mundo se siga protegiendo, que por que se pongan la vacuna no piensen que aquí se acabó. Tienen que ponerse la mascarilla y seguir las precauciones, porque no es solamente uno, sino la gente que uno tiene alrededor. Así que, es responsabilidad de todos”, concluyó.