El Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead) advirtió a la población que en las próximas horas se esperan eventos de fuertes lluvias asociados al paso de una vaguada, por lo cual se hace un llamado a todas las personas a ejercer cautela y evitar situaciones de peligro, como tratar de cruzar áreas inundadas o entrar a ríos y playas.

“Vamos a tener mucha lluvia, sobre todo en las tardes y noches. Y ya vimos ayer (martes, que cayó mucha lluvia)”, advirtió el comisionado de Nmead, Nino Correa.

Comentó que están esperando una información adicional de parte de las oficinas en San Juan del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) para transmitirlas a los municipios y las regiones de Nmead, pero insistió que, “incluso en el mejor escenario sabemos que vamos a tener bastante lluvia”.

“Eso (el evento de lluvia) estará hasta el sábado. Van a ser eventos de lluvias fuertes, desde esta tarde hasta el sábado. Mayormente, van a ser en la tarde y noche pueden provocarse aguaceros fuertes, por los efectos de la temperatura”, insistió Correa.

Asimismo, advirtió sobre fuertes marejadas y fuertes resacas en las costas y llamó a la población a no ir a las playas en los próximos días.

“En toda la costa norte de la Isla vamos a tener marejadas fuertes y resaca fuerte, en el norte, noreste y noroeste. Así que yo le pido a la gente que no se metan a la playa. Y tampoco se metan a los ríos. Nadie, por favor, nadie a la playa ni a los ríos. Por favor, no lo hagan”, exhortó el rescatista.

“De verdad, le pido a la gente, a los hoteles costeros que siempre orientan al turista. Es bien importante, si alguien ve a una persona en el agua, que le diga que salga. A la Policía también, por favor, que le digan que salga”, insistió Correa.

Aseguró que las 10 regiones de Nmead van a estar alertas a la situación meteorológica, así como los 78 municipios.

“Estamos esperando la información de (el meteorólogo) Ernesto Morales (del SNM) para pasársela a los municipios. Esa información se va a actualizar pronto. Así que en los municipios, principalmente los municipios costeros y los que más reciben visitas en sus ríos, van a estar alertas”, agregó Correa.

“Y ya los suelos están bastante saturados con toda la lluvia que hemos tenido, así que no se puede bajar la guardia”, advirtió el líder de Nmead.

“Mi recomendación a la gente es que nadie se tire a cruzar puentes, ni carreteras inundadas. Más de un pie de agua es suficiente para arrastrar un vehículo, así que no se tomen el riesgo. Mejor aun, si no tiene que hacer nada afuera, quédese en su casa, en familia, y no salga. Además, es lo recomendable en estos momentos y ayuda contra el COVID-19”, insistió Correa.