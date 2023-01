La reapertura del Parque Cavernas del Río Camuy no requiere de una certificación del Negociado para el Manejo de Emergencias y Desastres (NMEAD), como había indicado el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), dijo hoy el presidente de la Comisión de Gobierno del Senado, Ramón Ruiz Nieves.

Y es que el comisionado del NMEAD, Nino Correa, sostuvo en una vista pública ante la comisión senatorial que no existe una orden administrativa o reglamento que requiera alguna certificación del NMEAD para reanudar las operaciones del parque tras un evento atmosférico.

“En la vista ocular del 21 de diciembre en las cavernas, el DRNA decía que reabrir el parque descansaba en una certificación del comisionado del NMEAD, pero el señor Correa nos expresa que no se necesita una certificación, que de ellos emitir una certificación y ocurrir un accidente la responsabilidad sería del NMEAD; por lo tanto, para reabrir las cavernas de Camuy no necesitan una certificación del Negociado”, sostuvo Ruiz Nieves, quien no favorece que el atractivo turístico pase a manos de una alianza público privada.

El legislador indicó que el NMEAD acudió con la Sociedad Espeleológica al lugar el pasado 15 de enero, “hacen una vista ocular y emiten unos comentarios, pero eso no significa que sea una certificación”. Agregó que “incluso, no se entiende por qué el DRNA cerró el parque después de Fiona, porque el huracán no causó allí ningún tipo de daño”.

Durante la audiencia, Ruiz preguntó a Correa si existe alguna orden administrativa o reglamento que requiera alguna certificación del NMEAD para reanudar las operaciones del parque tras un evento atmosférico y el funcionario ripostó que “al presente no lo hay”.

El rescatista indicó que el Negociado ha ido a las instalaciones para impartir talleres de primeros auxilios, pero “no es responsabilidad de nosotros porque no tenemos una garantía”.

“Sí, estoy de acuerdo en que se puedan hacer unas inspecciones diarias con las personas que trabajan allí. Si hubiera algún incidente siempre vamos a responder… Pienso que cada vez que pase un evento atmosférico estamos comprometidos a revisar las facilidades”, agregó.

El senador Ruiz Nieves también le preguntó si el DRNA se ha comunicado con el NMEAD para que intervenga en el proceso de reapertura del parque y Correa dijo que solo ha tenido comunicación con personal de Parques Nacionales.

La secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez estaba citada también a la vista pública de hoy, pero se excusó.

Ruiz Nieves dijo que la comisión volvió a citar a la funcionaria para el próximo martes 30 de enero para, “que ella nos exprese cuándo se van a reabrir las cavernas, cómo está la situación con los seguros y qué se ha hecho”.

Sostuvo que para la vista ocular del pasado 21 de diciembre, los municipios de Camuy y Hatillo se encargaron de acondicionar las áreas verdes del parque pese a que el DRNA le había extendido un contrato a una empresa privada. “No es hasta que llegan los municipios que hacen el esfuerzo para mantener las áreas verdes”, agregó el senador.

Dijo que la reapertura del parque va a depender “de lo que diga ahora el DRNA”.

Tras el embate de los huracanes Irma y María en 2017, el parque cerró, reabrió en marzo de 2021 y luego, con el paso de Fiona, volvió a cerrar.

El senador Ruiz Nieves indicó que la Secretaria del DRNA deberá arrojar luz a la Comisión de Gobierno sobre cuál es la inversión de capital, cuáles son las propuestas de privatización que se han presentado y cuáles son los planes futuros que se tienen con el parque.