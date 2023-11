Nino Correa Filomeno era apenas un adolescente cuando se enfrentó a su primer rescate: un bebé de año y medio que quedó pillado dentro de un vehículo en un accidente ocurrido en la avenida Iturregui, en Carolina, municipio para el que trabajaba como voluntario en la desaparecida Defensa Civil, ahora conocido como el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD).

Nino cierra sus ojos y recuerda el instante como si fuera el capítulo de una película. Los detalles llegan claros a su mente aún cuando han transcurrido más de 40 años de aquella tragedia.

“Estas cosas se quedan con uno... el carro era un Mitsubishi Celeste color gris y la dama que chocó preguntaba por su hijo. ‘Mi bebé, mi bebé’, decía. Como yo era tan flaquito para esa época era el único que me podía meter dentro del carro a buscar porque para esa época no había equipos para picar los vehículos. Así que me metí por un cristal que se había roto y empecé a buscar al nene, mientras mis compañeros buscaban afuera... la criatura cayó debajo del asiento del chofer y me tocó removerlo. Falleció al momento, eso me tocó bastante y así fue mi primera salida a una emergencia”, detalló Nino a Primera Hora.

Aquel joven tiene hoy 57 años, es un veterano rescatista puertorriqueño y horas después del dramático relato que hizo a este diario fue nombrado en propiedad por el gobernador Pedro Pierluisi como comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, una posición que cumplía en interinato desde el 2021 pues su designación se vio entorpecida por unos requisitos académicos que el funcionario no cumplía y que se exigían por ley a los candidatos a puestos en el Departamento de Seguridad Pública (DSP).

El nombramiento de Nino- nombre que llega a la mente de muchas personas cuando surge una emergencia en el país- se da durante el receso de las labores en la Legislatura y días después de que el gobernador convirtiera en ley el Proyecto del Senado 45 que expande y uniforma los requisitos para los cargos de los comisionados que forman parte del DSP, sombrilla a la que pertenece el NMEAD, el Negociado de la Policía, el Cuerpo de Bomberos, el Sistema de Emergencias 9-1-1 y el Cuerpo de Emergencias Médicas.

Nino Correa inició a los 14 años como voluntario en la Defensa Civil de Carolina y ya lleva 42 años de servicio. ( Suministrada )

Según el estatuto todas las personas que ocupen los cargos de comisionados en estas dependencias deberán tener un bachillerato o al menos seis años de experiencia en el área que maneja en el Negociado, así como conocimientos y destrezas en administración y supervisión.

“Él (Nino) ha estado corriendo, administrando el Negociado de Manejo de Emergencias (y Administración de Desastres) excelentemente bien hasta el momento, pero claro, en una posición interina. Me parece que merece la designación en propiedad, por eso la voy a hacer en el día de hoy (miércoles). Y espero que en su momento cuente con el aval del Senado”, comentó el gobernador a Primera Hora.

Nino, quien siempre se ha mostrado como un hombre creyente y espiritual, prefiere acoger como un designio divino la larga espera que tuvo que dar para tener un nombramiento en propiedad en el NMEAD donde ha trabajado 42 de sus 57 años, algunos periodos de forma voluntaria. El pueblo está acostumbrado a verlo en medio de situaciones de emergencia, haciendo hasta lo indecible junto a otros héroes de NMEAD por devolverle a una familia la esperanza de encontrar con vida a un ser querido. En otros casos, se trata de dar paz y tranquilidad a los parientes con el rescate de un cuerpo al que se le pueda dar sepultura.

“Le doy gracias al Padre Celestial porque pone a uno donde Él quiere, cuando Él quiera... y aquí estoy, como estuve para rescatar a ese bebé cuando era voluntario de la Defensa Civil y como he estado en otras situaciones que han pasado en el país como lo fue el fuego del hotel Dupont Plaza, la tragedia de Mameyes, los huracanes David, Federico, Hugo, Georges, Irma, María... o como lo he estado en los rescates fuera de Puerto Rico cuando hemos tenido que salir a Santo Domingo, a lo del terremoto de Haití o a lo del World Trade Center, en Nueva York”, reaccionó con humildad el veterano rescatista.

En cambio, reconoce que el camino no fue fácil y hubo varios desafíos, en particular, porque se propuso culminar este año 2023 un bachillerato que había dejado en pausa hacía 17 años.

“Ha sido un reto por todas partes pero fue algo que quise hacer por mí. Enganché ese sueño en muchas ocasiones porque el trabajo mismo no me permitía completarlo. pero tener la plataforma online me lo facilitó y fue clave para cumplir el bachillerato en Administración de Empresas con concentración en Gerencia de la Caribbean University College. Y quiero que sepas que con el favor de Dios termino en agosto (2024) la maestría”, acotó con entusiasmo quien asegura que no es político y así se lo dejó saber al gobernador cuando hace unos años le propuso dirigir el Negociado. “Él está claro con eso y me dijo: ‘déjame la política a mí’... Lo mío es atender y bregar la emergencia que sea”, abundó sobre el tema, quien espera ser confirmado por el Senado. Nino posee, además, dos doctorados Honoris Causa, uno otorgado por la Universidad de Puerto Rico y otro por la Caribbean University.

Tal vez muchos lo desconocen pero otra de las pasiones de Nino es la construcción y el diseño de interiores como lo reveló en una entrevista con Primera Hora en 2011. De hecho, fundó una empresa de remodelación junto a algunos de sus 10 hermanos, quienes hoy continúan el legado en Estados Unidos.

“Me fascina la construcción... mi última remodelación aquí fue a unas tiendas Sears”, rememoró quien a pesar de tener un futuro prometedor en la industria de diseño y construcción, sintió que su compromiso estaba en servicio a la gente a través del manejo de emergencias.

El conocido rescatista también completó este año su bachillerato en Administración de Empresas de la Caribbean University ( Nahira Montcourt )

“Me gustan ambas, pero esto que hago ha sido mi vida. Han sido 42 años de servicio y debo admitir que jamás en la vida me imaginé que iba a llegar a donde Dios me tiene hoy. Esto es un honor por un lado y un reto por el otro. Pero, ¿sabes qué? Tengo la bendición de contar con un equipo de trabajo que hacen lo que sea por nuestro país, aun con todos los retos que hemos tenido en los últimos años desde el huracán María para acá.. que si cambio climático, tornados, terremotos, inundaciones. Todo es un reto pero nuestro compromiso es proteger a la ciudadanía y hacerle entender a la gente que hay que prepararse para manejar emergencias y desastres todo el año y no solo en época de huracanes porque todo esto cambió”, subrayó Nino.

¿En cuántos rescates has participado?, le preguntamos.

“¡Anda!, no sé cuántos son. Antes mi nena llevaba una carpeta en la que ponía todas las noticias en las que yo salía rescatando a alguien, pero realmente no sé. Pero ha llovido...”, dijo riéndose.

¿Imaginas el resto de tus días como rescatista?, indagamos.

“Esto ha sido mi vida entera... yo creo que Dios me tiene en esas”, expresó.

Finalmente, Nino puntualizó que tiene grandes expectativas como comisionado del NMEAD, principalmente, enfocadas en adiestrar a líderes comunitarios para que sirvan de enlace durante las emergencias.

“Las cosas naturales no las podemos controlar. Lo importante es estar preparado para cuándo ocurran estas cosas. Hay que ir a las comunidades a identificar a los líderes comunitarios, presidentes de barrios o de condominios porque más me preocupa lo que nos falta por vivir todavía y tenemos que estar preparados”, expresó.

Por ejemplo, mencionó que desde la agencia se ha estado dando entrenamientos para proyectos dirigidos a la comunidad sorda, esto a fin de prepararlos para enfrentar emergencias como huracanes o terremotos.

“También estamos involucrados con la comunidad sorda y otras personas con diversidad funcional. De igual forma, estamos impactando a las escuelas desde el Departamento de Educación y a los residenciales desde el Departamento de la Vivienda. Lo que queremos es que la gente sepa reaccionar para no convertirnos en víctimas”, sostuvo.