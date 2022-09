El comisionado del Negociado de Manejo de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Nino Correa, solicitó hoy la cooperación ciudadana y lamentó que haya personas que no presten la debida atención a las advertencias que se emiten ante fenómenos atmosféricos. “Lamento todas las cosas que han pasado, lo habíamos mencionado desde el viernes, sábado, incluyendo la situación del ‘jet ski’ en el área sur. O sea, esto es un evento para toda la Isla. Y es importante que la gente sepa que era el momento, porque lo habíamos comentado, del pico de la temporada”, afirmó Correa, quien reiteró el llamado a la ciudadanía a no exponerse a peligros y, de esta manera, evitar poner en riesgo a rescatistas y personas que trabajan atendiendo emergencias.

“Lamentablemente, en el día de ayer vimos cómo estas fuertes tronadas provocaron estos golpes de agua tan brutales que, obviamente, afectaron carreteras, a diferencia que se pudiera dar como un Mameyes (Ponce) que en momento dado sucedió, donde mucha gente se expuso al peligro”, agregó Correa.

Pidió a las personas que presten atención a las advertencias y a seguir las recomendaciones para evitar situaciones peligrosas.

“El suelo está bien saturado. Y es importante que la gente sepa que, si por alguna razón tiene que salir a hacer algo, pues que evite meterse en una circunstancia difícil, como puede ser golpes de agua que corren por encima de carreteras. La gente se tiende a tirar. En un momento ayer tuvimos siete vehículos atrapados en el Río La Plata en el momento en que bajó el golpe. Se pudieron hacer los rescates, ayudar a las personas. El menor de 7 años (atrapado en su casa en Naranjito, tras la crecida de un río) también se logró rescatar. Gracias a Dios, no hubo una pérdida de vida”, continuó.

Varios sectores del municipio de Naranjito se vieron afectados. ( Carlos Rivera Giusti )

Sostuvo que durante la madrugada estuvieron trabajando con varios derrumbes en carreteras, particularmente en áreas de Naranjito, Bayamón y Comerío, “las cuales hoy, con el golpe de agua, no sabemos cuál va a ser el comportamiento”. Sin embargo, esta mañana se supo que hubo personas que retiraron las vallas de seguridad que se habían colocado para impedir el paso de vehículos en áreas con potencial de derrumbe.

“Y ahí es que vamos. O sea, queremos hacer nuestra parte, los alcaldes, su grupo de trabajo. Esa es la parte que cuando me preguntan si estamos preparados, yo pienso que, con los eventos que hemos tenido, nosotros hemos estado haciendo y ajustando los planes. Lo mismo han hecho los alcaldes, responsablemente. Pero nosotros necesitamos que la comunidad reciba el mensaje y que no se exponga al peligro. Porque, está bien, quitaste la valla, te salió. Chévere. ¿Pero y si pasa algo? Nosotros vamos a responder. Porque cuando surja una emergencia, precisamente el trabajo es ese, que nosotros respondamos. Pero el que la persona se exponga al peligro, y se siga exponiendo... Si hay unas vallas, ¡por Dios!, no las muevas. Precisamente, estamos buscando que ese peligro potencial tú no te afectes con él. Tienes que hacer tu parte. Nosotros hacemos vamos a hacer la nuestra”, reclamó.

Asimismo, se refirió a otras situaciones recientes en las que personas ignoraron las advertencias, en un caso, lamentablemente, con resultado fatal.

“Quiero ir a la situación que pasó el domingo con los ‘jet ski’ (en el que dos jóvenes de Barranquitas fallecieron por una descarta eléctrica). Yo lamento mucho. Hoy tenemos dos familias queridas, con muchas amistades. Dos personas fallecen. Se expusieron a un peligro que habíamos comentado que podía pasar, y no por el hecho que este sistema estuviera en el norte pues el sur no se iba a afectar. Precisamente fue una de las bandas de lluvia que comentamos que se iban a desprender de este sistema, e iban a provocar tormentas eléctricas, lluvias fuertes, vientos fuertes”, sostuvo Correa, quien estaba participando de la feria de servicios y empleos que llevó a cabo el gobierno en Dorado.

“En ese mismo momento estábamos atendiendo el rescate de un niño de 10 años en el Río Hippie (Naguabo). Me quedé de una pieza cuando me indican que había gente en el río. Por el otro lado, una embarcación a la deriva en Fajardo. Se habló de las condiciones marítimas que íbamos a tener. O sea, ¡por Dios! Mano, no te expongas al peligro potencial que estamos indicándote que va a pasar”, insistió, reiterando el llamado a la comunidad a cooperar y hacer su parte para evitar situaciones de peligro y tragedias.

Correa aprovechó la ocasión para alertar sobre las lluvias fuertes y tronadas que siguieron afectando la zona esta tarde, lo que provocó aviso de inundaciones en varios municipios.

El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan emitió esta tarde un aviso de inundaciones repentinas para la zona metropolitana, mientras que otros pueblos permanecen bajo advertencia de inundaciones urbanas y pequeños riachuelos para varios pueblos ante intensos aguaceros que están acompañados de tronadas fuertes. ( Carlos Giusti/Staff )

Llamado a los alcaldes

Por otro lado, el gobernador Pedro Pierluisi indicó que ha solicitado a los alcaldes información sobre daños que hayan ocasionado las lluvias recientes, para solicitar acceso al fondo de emergencia estatal y poder ofrecer ayudas. Sin embargo, descartó que, al menos por el momento, fuese a solicitar una declaración de emergencia a nivel federal.

“A base de la información que me llega, todavía los daños no justifican una declaración de emergencia federal, pero sí pueden justificar acceso al fondo de emergencia a nivel estatal. Así que lo que le hemos pedido a los alcaldes es que vayan recopilando la información y me sometan el estimado total de los daños en algún punto esta semana, después que terminen las lluvias, para entonces nosotros hacer una solicitud a la Junta de Supervisión (Fiscal) para tener acceso al fondo de emergencia y poder asistir a los municipios. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo”, afirmó Pierluisi, en la actividad en Dorado.