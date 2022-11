Caguas. Nino Correa permanecerá como comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead), pese a no haber sido considerado para ocupar el cargo por el Senado.

El gobernador Pedro Pierluisi informó que anoche, al filo del cierre de la sesión legislativa y cuando supo que el Senado no atendería el nombramiento, logró retirar la designación al cargo y hoy, miércoles, lo nombrará nuevamente en carácter de comisionado interino.

“Lo voy a volver a designar de forma interina, porque yo no puedo dejar el Negociado descabezado y Nino ha hecho una labor ejemplar. Así que, yo no creo que aquí hay controversia alguna de que él permanezca en esa posición de forma interina”, sentenció.

La determinación la anunció mientras participaba de la inauguración de las dos nuevas salas nuero-intervencionales del Hospital Menonita de Caguas.

Pierluisi recordó que Correa ha estado nombrado de manera interina en todo su mandato como gobernador, desde enero del 2021, ya que no cuenta con los estudios requeridos por ley para ocupar el cargo.

Explicó que en el pasado radicó un proyecto de ley para que el requisito de educación fuese compensado por la experiencia con la que cuenta Correa. No obstante, la medida no ha sido considerada por la Legislatura.

Por las pasadas tres sesiones legislativas, Correa había sido confirmado por el Senado de manera interina al cargo. Sin embargo, en esta sesión que culminó anoche, el nombramiento no fue llevado a votación.

El gobernador indicó que no cree que la acción del Senado de no considerar la designación de Correa fuese por alguna controversia.

“Yo creo que es más bien que había tantos nombramientos pendientes de confirmación que no dieron abasto, o sea, no pudieron atenderlos todo. Yo no creo que había controversia en cuanto a la confirmación de Nino Correa como interino”, sentenció.

Asimismo, Pierluisi dijo que no contempla citar a una sesión extraordinaria para atender asuntos como el nombramiento de Correa.