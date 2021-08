El gobierno exhortó en la tarde de hoy, domingo, que la ciudadanía no baje la guardia ante el paso de la depresión tropical Grace por el sur de Puerto Rico.

El Centro Nacional de Huracanes eliminó en su boletín de las 5:00 de la tarde el aviso de tormenta para el País, luego que el fenómeno atmosférico disminuyera la fuerza de sus vientos sostenidos a un máximo de 35 millas por hora (mph).

Sin embargo, todavía existen el riesgo de inundaciones repentinas, en especial durante las horas de esta noche. Se esperan entre tres a seis pulgadas de lluvia, con más precipitación en lugares aislados.

“No bajemos la guardia. Todavía esto no ha pasado... No va a ser hasta mañana que se complete el paso de este sistema. Esperamos y confiamos que las personas no esperen hasta último momento para moverse a un lugar seguro”, alertó el comisionado interino del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, Nino Correa, en conferencia de prensa.

Por su parte, Ernesto Morales, meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología, indicó que la zona este del archipiélago borincano ha recibido entre una y tres pulgadas de lluvia debido al disturbio.

“Es bien importante que el pueblo de Puerto Rico no baje la guardia. Estamos todavía bajo una vigilancia de inundaciones repentinas para todo Puerto Rico, ya que se esperan fuertes aguaceros afectando, especialmente, la mitad sur. Eso no quiere decir que la mitad norte no va a haber lluvia, pero la mitad sur va a sentir las lluvias más fuertes”, manifestó.

Asimismo, indicó que las condiciones en el mar Caribe estarán peligrosas con oleaje de hasta ocho pies, lo que generaría “fuertes corrientes marinas”. Le pidió a los ciudadanos no visitar las playas de la zona.

Por esta razón, mantendrán hasta mañana una advertencia para pequeñas embarcaciones en el área sur y suroeste del País.

“Ahora estamos lidiando con la depresión tropical Grace y la vigilancia de inundaciones repentinas hasta la madrugada de mañana. Esperamos que para el mediodía de mañana terminen las lluvias. Hemos recibido aproximadamente entre dos y tres pulgadas de lluvia. Aún falta mucha lluvia por llegar, particularmente en la zona sur y suroeste”, sostuvo el gobernador Pedro Pierluisi.

26 refugiados y 9,117 abonados sin luz

Hasta el momento, la compañía que controla la transmisión y distribución del sistema eléctrico indicó que hay 9,117 abonados sin el servicio y que la mayoría de las averías se encuentran en Mayagüez y Ponce.

Por otro lado, el Departamento de la Vivienda informó que hay un total de 39 refugios abiertos alrededor de las islas con 26 personas refugiadas.

Los refugiados se encuentran en los municipios de: Cabo Rojo (1), Caguas (5), Cidra (1), Guánica (2), Guayanilla (12), Juana Díaz (1), Maunabo (1), Ponce (1), San Lorenzo (1) y Santa Isabel (1).

Además, hay refugios abiertos en: Adjuntas, Aguas Buenas, Añasco, Barranquitas, Canóvanas, Carolina, Ciales, Gurabo, Hormigueros, Luquillo, Maricao, Mayagüez, Morovis, Naranjito, Salinas, Trujillo Alto, Utuado, Yabucoa y Yauco.

Para esos lugares, el Departamento de Educación activó los comedores escolares para brindarle alimento a los refugiados.

La actividad en los puertos del País se reanudarán a partir de mañana a las 5:45 a.m. Así como los viajes a Vieques y Culebra retomarán sus rutas desde las 6:00 a.m.

La orden de congelación de precios a los artículos de primera necesidad emitida por el Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO) seguirá vigente hasta nuevo aviso.

Por su parte, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) aseguró que el 99.9% de sus clientes cuentan con el servicio de agua potable.