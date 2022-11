Los cinco proyectos relacionados con el aborto se quedarán engavetados en la Cámara, pues no se bajaron a votación hoy.

Cámara y Senado tenían hasta la medianoche para aprobar medidas nuevas en la presente sesión ordinaria y al vencer el plazo, las cinco medidas, que fueron evaluadas en una jornada de ocho vistas públicas, se quedaron en la Comisión de lo Jurídico.

“A juzgar por lo que me dijeron hoy se van a quedar en una gaveta, no hay posibilidad de aprobarse, es lo que se me dio a entender, pero yo creo que ahí el que tiene que decir cuál es el pensar o qué es lo que él quiere, es el Presidente (de la Cámara). Ahora mismo, el futuro de esas medidas está en las manos de él”, dijo el representante y presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara, Orlando Aponte Rosario a periodistas en el Capitolio.

PUBLICIDAD

Los proyectos parecían quedar atrapados en el diferendo entre el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez y Aponte Rosario, quien reprochó que el caucus popular haya decidido “no hacer nada” con los proyectos de ley.

Aponte Rosario dijo que desautorizado en su intención de llevar los proyectos de ley a un markup o vista de consideración final ante la Comisión de lo Jurídico en la que sus miembros podrían votar por las medidas y de lograr los votos suficientes, podrían ser llevadas al pleno de la Cámara.

El legislador por el distrito representativo número 26 (Barraquitas, Orocovis, Villalba y Coamo) indicó también que sintió presiones de todos los grupos a favor y en contra del aborto, en su mayoría de personas que favorecen que se restrinja o elimine la terminación de embarazos.

“Yo no quiero decir que son presiones indebidas, pero sin lugar a dudas recibí miles de correos electrónicos, miles de mensajes, diferentes visitas, peticiones de reuniones, en los pasillos, se me acercan, me llaman al celular. Sí, he recibido mucha presión de todos los grupos, pero principalmente de los grupos que endosaban las medidas que querían limitar el aborto, restringir o prohibir el aborto”, sostuvo Aponte Rosario.

El legislador reclamó haber abierto el debate de las medidas de una forma amplia y participativa. “Escuché a todos los sectores. Aunque haya personas que no necesariamente yo comparta sus ideas y pensamientos. Algunas de sus preocupaciones me parecen legítimas, pero que me sienta de que yo tengo que actuar de determinada manera o porque son muchos o porque son insistentes, no. Yo escucho, pero el que debe tomar la decisión conforme a mis principios y a mi conciencia, soy yo”, agregó.

PUBLICIDAD

“Las medidas serán atendidas durante esta sesión, que es el compromiso que ha establecido la Cámara de Representantes. Se le dio el debido proceso, ya culminaron las vistas, ya hay una posición de los respectivos legisladores, se llevará a votación en la comisión, las que prevalezcan, que pasen el cedazo de la Comisión, se llevarán al pleno”, dijo por su parte, el Presidente de la Cámara, sin precisar si se dejarían para la próxima sesión ordinaria de enero de 2023.

Mientras tanto, varios de los representantes que integran la Comisión de lo Jurídico establecieron sus votos a favor y en contra de las piezas legislativas.

Mariana Nogales Molinelli, del Movimiento Victoria Ciudadana MVC) y Denis Márquez Lebrón, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), sólo avalaron el proyecto de su autoría, el PC 1403, que busca ratificar el derecho al aborto, al amparo del derecho constitucional a la intimidad.

“Es un proyecto que recopila el estado de derecho de derecho actual sobre la reglamentación del aborto y que es un proyecto que no le quita derechos a nadie. Nosotros estamos en contra de todas las demás medidas porque entendemos que problematizaron un asunto que no era un problema en Puerto Rico”, dijo Nogales Molinelli.

Por su parte, Márquez Lebrón dijo que el PC 1403 “lo que hace es reafirmar el estado de derecho de las mujeres a tomar decisiones sobre su cuerpo dentro del marco de la realidad médica de Puerto Rico y siguiendo los parámetros de la medicina”.

“Estoy en contra del 1403″, consignó por su parte, la representante Lisie Burgos Muñiz del Proyecto Dignidad. Favoreció el PC 1084, de su autoría junto con la novoprogresista Wanda del Valle, que busca prohibir el aborto desde el primer latido fetal. La legisladora favoreció también el PC 715 que tipificaría como doble asesinato la muerte violenta de una embarazada, se expresó en contra del PC 1410, que propone llevar el tema del aborto a un referéndum y en cuanto al PS 693, que prohibiría el aborto a partir de la semana 22, dijo que se abstendría.

PUBLICIDAD

Otro de los miembros de la Comisión de lo Jurídico, el novoprogresista, José “Pichy” Torres Zamora, dijo que no favorece el aborto y de ser llevado a votación, le daría el voto al Proyecto del Senado, 693. “De los demás entiendo que unos se extralimitan, otros son muy restrictivos o demasiado open”, expresó Torres Zamora.

Cruce de medidas

Anoche una avalancha de entre 75 a 80 medidas cruzaban entre Cámara y Senado, para quedar aprobadas, algunas con enmiendas para que queden vivas en comités de conferencia y puedan ser consideradas antes del cierre de la segunda sesión ordinaria del año, el martes 15 de noviembre.

Entre las medidas que irían de comités de conferencia estaba la Resolución Conjunta de la Cámara 387 que asigna $1 millón a cada uno de los 78 municipios para financiar la fase inicial de respuesta gubernamental tras el paso del huracán Fiona.

Otro proyecto de la Cámara, el PC 1343 que busca elevar el salario a los fiscales, procuradores y registradores de la propiedad, fue enmendado en el Senado, pero el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa Rodríguez dijo que esperaban concurrir.

También fue enmendado en el Senado el PC 1429 para que la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) no pueda sobrepasar los 55 centavos de cada dólar de los activos de la corporación pública.

“Ayer (el miércoles) en la Cámara se aprobaron más de 60 medidas”, dijo Hernández Montañez.