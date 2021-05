El proyecto del Senado 184 que prohibiría las terapias de conversión para cambiar la orientación sexual en menores de edad, derrotado el pasado jueves en la votación interna de la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción, sigue vivo aseguró hoy, el autor de la medida y senador, José Vargas Vidot.

El salubrista emplazó a los senadores del Partido Popular Democrático (PPD), que no participaron de la votación como miembros ex oficio de la comisión, entre ellos el presidente del Senado, José Luis Dalmau, la vice presidenta, Marially González y el portavoz de la mayoría y coautor del proyecto, Javier Aponte Dalmau, a que reflexionen y soliciten el descargue de la medida en el hemiciclo senatorial.

“Si existe la voluntad en las filas populares de hacer un mea culpa que alguien lo descargue. Este proyecto tiene más valor moral en el descargue que lo que hacían en el pasado que descargaban cualquier cosa. Este proyecto tiene un informe positivo, tiene 16 horas de vistas públicas y una cantidad de cosas que ni mínimamente tenían los proyectos que durante cuatro años tuvimos que soportar”, indicó Vargas Vidot.

El senador independiente invitó a los que no votaron a que “reflexionen sobre la trascendencia de su decisión porque no decidir, es decidir”.

“Yo no quería tener una victoria sobre el proyecto, lo que quería era que tuviera su día en el hemiciclo que es el altar de la democracia y que se derrotara o se aprobara, pero con un proceso parlamentarista, no entre cruzadas o vigilias y amenazas sobre mi vida o de interpretaciones de cualquier otra índole, sino como se debe discutir en un parlamento”, sostuvo.

Aunque para él se trata de un asunto de conciencia, no ha decido todavía si radicará el proyecto de nuevo, lo que ya sería por tercera vez. “No por duda porque estoy convencido de que tiene un valor grandísimim lo que no quiero es suscitar una cruzada más de una angustiosa persecución que me ha convertido fortuitamente en el demonio de muchas iglesias, en el hereje y yo no soy político. Eso yo lo siento porque en realidad yo soy un ser ser humano, no un ángel ni un extraterrestre, Tengo que también ver la cantidad de proyectos que tenemos atascados y que la oficina no se conozca por ser la del 184”, indicó.

Sostuvo que los meses de trabajo del proyecto fueron un “calvario permanente” para él y su equipo de trabajo. “Yo nunca había sentido en mi vida tanto odio, tanto insulto, mofa y tanta inseguridad como la que me han hecho sentir los grupos fundamentalistas y los grupos que se han atrincherado en contra de preservar la niñez y su inocencia”, indicó a Primera Hora Vargas Vidot.

Aunque el proyecto “está vivo” porque el informe fue positivo, el senador indicó que también tiene la oportunidad de presentar un nuevo informe porque no se votó en contra de la medida, sino del informe en el seno de la comisión.

“Como yo trabajo en colectivo, no quisiera someter más al sufrimiento que ha tenido que soportar mi oficina. Además, nosotros tenemos una cantidad de proyectos sociales, proyectos importantes de agricultura y de muchas cosas que se nos han ido ahogando con la demonización de ese proyecto. Yo invito a que las demás personas que nunca dijeron ni esta boca es mía a que, si entienden que hay un compromiso de preservar la niñez de esas terapias, pues que aseguren que el levantarlo de nuevo cuenta con los votos”, dijo el legislador.

Sobre la votación de la comisión explicó que ésta tiene 14 miembros y hubo empate. “En los miembros ex oficio se esperaba que emitieran su voto, primero uno porque era coautor y otro por que es presidente del Senado y votó a favor del mismo lenguaje el cuatrienio pasado y la otra, que es vice presidenta y aunque no les impongo que voten, la realidad es que no lo hicieron. Sin embargo, de esos cuatros miembro ex oficio, quien produce ese voto que descuadra todo es Thomas Rivera Schatz”, relató Vargas Vidot.

Dijo que Rivera Schatz ha sido consistente desde el pasado cuatrienio en estar en contra, “pero no me explico porque las dos senadoras del PNP (Wanda Soto y Marisita Jiménez) votaron en contra”.

“Wanda Soto fue la única persona que estuvo en todo el proceso de vistas. Fue muy elocuente en su expresión sensitiva. Ella bajó a abrazar a las personas que habían testificado y de momento… a veces cuando uno tiene una duda mejor se abstiene”, reprochó Vargas Vidot.

“No he abandonado el compromiso de conciencia que me llevó a presentar el proyecto, no lo voy abandonar nunca porque yo no creo que el preocuparse por la niñez debe ser una actividad de un momento y olvidarla. Los únicos que vieron un fantasma y un demonio en esto fueron los que votaron en contra y los que se ausentaron. En mi caso yo estoy convencido de que Puerto Rico tiene que ir encaminándose a un cuido mucho más efectivo de la niñez”, expresó.

Dijo que la noticia de que el proyecto no logró los votos en la comisión ha tenido repercusiones internacionales. “Ha caído muy mal a nivel internacional desde congresistas hasta otros medios de comunicación en la Florida me han entrevistado desde un panorama de vergüenza. Les da vergüenza que mientras el mundo entero ha entendido como cambiar la ciencia, aquí todavía esté uno pendiente a gente que desinforma. Son 16 páginas y lo único nuevo son dos párrafos y ninguno de ellos atenta con la iglesia, ni contra la crianza ni contra nadie”, aseveró Vargas Vidot.