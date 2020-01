Por lo menos, con los maestros de la escuela elemental e intermedia Juan B. Huyke, en San Juan, no se discutió el plan de desalojo para saber qué hacer en caso de una emergencia, y en momentos en que los sismos siguen estremeciendo al país.

Hoy, muchos de los padres que llegaron a la escuela, que fue una de las 177 certificadas para poder recibir estudiantes, dejaron a sus hijos con mucho temor y pendientes a que si ocurre cualquier situación salir corriendo a buscarlos.

Temprano en la mañana llegó al plantel la presidenta de la Asociación de Maestros, Elba Aponte Santos, para hacer un recorrido junto al director Carlos T. Ramos, y a la superintendente regional de San Juan, la doctora Lydia Báez Baéz.

Al salir de la estructura que atiende a 328 estudiantes, desde kinder a octavo grado, Aponte Santos le dijo a Primera Hora que le inquietó el que no se haya discutido el plan con los más de 30 maestros.

Por eso, se comunicaría con el secretario de Educación, Eligio Hernández, para informarle del hallazgo “y que dé la orden de que se conozca y se discuta ese plan de desalojo que es tan necesario”.

Este diario supo que de 12:30 a 1:00 de la tarde, el director lo discutiría con los maestros.

“Ciertamente no han discutido ese plan de desalojo con los maestros…”, confesó la líder magisterial al mencionar que también se tienen que considerar “las particularidades de la población de educación especial que tanto lo amerita y que siempre -como dice en carta circular- tienen que tomar en consideración primero ante una organización particular y ante un desalojo”.

Argumentó que cuando se analiza y trabaja un plan de desalojo hay que identificar "cuáles niños tienen problemas de movilidad, si hay niños que tienen sillón de ruedas, si hay niños que tienen alguna situación particular cuando escuchan ruidos estrenduosos o algún movimiento y ajustar y adaptar el plan para ellos”.

Antes de esa visita, Aponte Santos dijo que se le había dicho al secretario de Educación que “se revisara ese plan de desalojo, y sí, el director me dijo que se revisó el documento, que nos sentamos con el equipo, pero cuando voy a hacer la investigación con los maestros es que (algunos) me indican que no se había discutido. Una cosa es revisarlo pero otra es que se discuta con la facultad”, expresó.

Insistió que en momento de una emergencia “todos tenemos que tener conocimiento de a quién le toca cada cosa en ese plan y eso no se discutió. Con un desalojo alguien tiene que encargarse de revisar el listado (de estudiantes). Alquien tiene que encargarse de cuántos grupos salieron, otro encargado de si hay algún niño herido... dónde va a ser ubicado”.

Denunció que "no podemos caer en lo mismo, que hablamos pero no actuamos como tal. Todo queda muy bonito en el informativo pero tenemos que actuar de verdad y manejar esto con la seriedad que amerita”.

También dijo que en las escuelas donde ese plan no se actualizó tienen que hacerlo inmediatamente porque de ahí depende “la seguridad de todos los niños, maestros y comunidad en general”.

Mientras, la líder magisterial dijo que Báez Baéz tomó cartas en el asunto cuando le mostró preocupación porque unos portones en la escuela estaban cerrados impidiendo una salida efectiva en caso de una emergencia.

La funcionaria coordinaría con la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas (OMEP) para que se abrieran y a su vez se ampliaran un poco algunas rejas.