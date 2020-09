El plebiscito que se llevará a cabo en noviembre próximo será la sexta ocasión en que la gente de Puerto Rico vote sobre el tema de su estatus político. En las cinco anteriores, independientemente de los resultados, no hubo cambio en el estatus porque el Congreso federal no actuó al respecto.

En el referéndum de julio de 1967 se votó por las opciones del Estado de Libre Asociado, Estadidad, e Independencia. El ELA ganó con 60.4% de los votos; la Estadidad fue respaldada por el 39%; y la Independencia obtuvo 0.6% de respaldo. La participación del electorado en el voto fue de 65.9%.

En el plebiscito de noviembre de 1993, se votó por las mismas tres opciones y el ELA ganó nuevamente, pero por un margen mucho más estrecho, con 48.9%, frente al 46.6% que logró la Estatidad. La Independencia obtuvo 4.5% de apoyo. La participación electoral en este evento fue de 73.5%.

En diciembre de 1998 la gente volvió a las urnas a votar sobre el estatus. En esta ocasión, además del ELA, Estadidad e Independencia, se incluyeron las opciones de Libre Asociación y Ninguna de las Anteriores. El 71.3% del electorado (más de 1.5 millones de votantes) se presentó a las urnas, y la opción que resultó ganadora fue Ninguna de las Anteriores, con 50.5%. La Estadidad obtuvo 46.6% de respaldo; la Independencia 2.6%; la Libre Asociación 0.3% y el ELA 0.01%.

En noviembre del 2012, tuvo lugar otro referéndum sobre el estatus político de la Isla, que estuvo dividido en dos partes. En la primera parte de la consulta, se le preguntó al elector si estaba o no de acuerdo en mantener el estatus político de ese momento, el Estado Libre Asociado. El 53.97% votó No; 46.03% votó Sí; y más de 67,000 dejaron el voto en blanco y casi 13,000 votos fueron anulados.

En la segunda parte se le pidió al elector que, sin importar cómo había votado en la primera pregunta, votara por la opción no territorial de su preferencia entre: Estadidad, Estado Libre Asociado Soberano e Independencia. Por primera vez, la Estadidad venció, con 61.16% de los votos válidos; el ELA soberano consiguió 33.34%; y la Independencia fue respaldada por el 5.49%. Sobre 1.3 millones de sufragios emitidos fueron válidos, pero más de 498,000 votos fueron dejados en blanco, y sobre 16,000 fueron anulados.

Este plebiscito tuvo una participación electoral de 78.19%, es decir, más de 1.8 millones de personas de los 2.4 millones de electores hábiles. La votación no fue avalada por el Congreso de los Estados Unidos, entre otras razones, porque los más de 834,000 votos que le dieron el triunfo de la Estadidad no fueron considerados como una mayoría suficiente para tomar acción sobre el estatus de Puerto Rico, ya que no llegaban siquiera al 50% de los votos emitidos.

Más recientemente, en junio de 2017, se llevó a cabo otro plebiscito de estatus, y en el que el elector votó por tres opciones: Estadidad; Libre Asociación/Independencia; y Actual Estatus Territorial. Esta votación fue impulsada por el grupo estadista, pero no fue respaldada por un amplio sector de la población, por lo que tuvo una baja participación de apenas 23.23% de los electores. Con el boicot, la Estadidad ganó abrumadoramente con 97.13% de los 523,891 votos.