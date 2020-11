Aunque la fiebre es uno de los síntomas habituales del COVID-19, la toma de temperatura no es un requisito de acceso a los centros de votación durante los comicios generales y el plebiscito de hoy, martes, confirmó el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer.

Tras anunciar la apertura de los centros a las 9:00 a.m., Rosado Colomer indicó que, en coordinación con el Departamento de Salud, se determinó que “la mera toma de temperatura no es un ejercicio útil para hacer detección” del coronavirus si no se le hace un cuestionario a cada elector.

Recalcó, no obstante, que la CEE envió termómetros a cada centro de votación y que los funcionarios están autorizados a utilizarlos.

“Pero la instrucción es que no es un requisito la toma de temperatura para acceso, y así fue coordinado con el Departamento de Salud”, dijo Rosado Colomer a preguntas de este medio.

“Nos dieron las guías para atender el evento. Nos colocaron por escrito las instrucciones. Pero no dejamos de enviar el termómetro por si algún funcionario entiende que un elector presenta síntomas”, añadió.

Rosado Colomer y los comisionados electorales de los cinco partidos indicaron que, pese a que no es requisito tomar la temperatura, se estableció un protocolo para prevenir los contagios de COVID-19, que incluye medidas de distanciamiento físico y para evitar el contacto con superficies.

“En contra de todos los protocolos”

En la escuela Rafael M. Labra, en Santurce, Yanilda Rodríguez, coordinadora electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), se expresó en contra de la disposición de no tomar la temperatura a los votantes.

“De verdad que va en contra de todos los protocolos habidos y por haber”, Rodríguez, al recordar que el pasado fin de semana, durante el voto adelantado en precintos, sí se hizo toma de temperatura.

“En el voto adelantado, se le tomó temperatura a todo el mundo. (Pero hoy, el termómetro) vino en el maletín de unidad, pregunté y me dieron dijeron de que la nueva decisión es que no se tome temperatura”, sostuvo.

Los centros de votación estarán abiertos hasta las 5:00 p.m.