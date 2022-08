Al iniciar hoy el pico de la temporada de huracanes, legisladores de la mayoría del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara denunciaron que LUMA Energy ni el gobierno de Puerto Rico están preparados para el embate de un fenómeno atmosférico en la isla.

El portavoz del PPD en la Cámara, Ángel Matos García y los representantes, Lydia Méndez Silva y José “Narmito” Ortiz Lugo, al propio tiempo, urgieron al gobernador Pedro Pierlusi a que le de paso al Proyecto de la Cámara 299 que busca crear ocho refugios permanentes en distintos puntos geográficos de Puerto Rico. La medida fue aprobada en ambos cuerpos y pasará al despacho del Primer Ejecutivo.

Los legisladores dijeron que el pasado 27 de mayo, el presidente de LUMA, Wayne Stensby, aseguró que estaban listos para manejar cualquier emergencia pero, en días recientes, la empresa aceptó que carece del personal necesario para realizar labores de mantenimiento y reparación de las líneas y postes, así como, de desganche de material vegetativo para la operación eficaz de las subestaciones eléctricas.

“Hoy que da inicio el pico de la temporada de huracanes y con el Centro Nacional de Huracanes pendiente a dos sistemas que están saliendo de África en dirección hacia el Caribe nos tenemos que volver a hacer la pregunta si sinceramente, ¿estamos listos?, la respuesta: no estamos listos”, sostuvo Matos García en conferencia de prensa en el Capitolio.

“LUMA Energy ha incumplido con su compromiso de tener un sistema eléctrico protegido, limpio y mantenido para poder atender el embate de un fenómeno atmosférico y 90 días de aquel anuncio, tenemos que decir que no estamos listos. Los centros de salud del gobierno y privados, los refugios, los municipios costeros, municipios de la montaña no estamos listos para recibir ni siquiera una vaguada imagínense un huracán, Dios nos proteja, de categoría mayor”, sostuvo Matos García.

El representante Ortiz Lugo dijo que los municipios, que son los que de primera mano atienden las necesidades de la gente en casos de desastres naturales, han sufrido una disminución en sus presupuestos.

“El Municipio es el que está de frente en cada uno de los pueblos y los refugios y cuando vamos a abrir una escuela, no hay baño para que le gente se bañe, esa es una realidad. No hay generador, no hay camas, lo que se llevan son unos cauchos de emergencia, corriendo para arriba y para abajo y si no los hay disponibles, ya saben lo que pasa nuestra gente. Esto es una cuestión de salvar vidas, no es de tener lujos”, indicó el representante por los pueblos de Guayama, Arroyo, Salinas y Santa Isabel.

“Tenemos una ciudadanía envejeciente, tenemos un sinnúmero de constituyentes que están encamados con condiciones médicas y ahora más con la dichosa pandemia, no estamos ready”, recalcó Ortiz Lugo y exhortó al gobernador a que firme el P. de la C. 299, que busca hacer refugios regionales con camillas, generadores y cisternas. “No podemos depender del sistema eléctrico porque lo sabe todo Puerto Rico que LUMA tiene que irse porque no sirve”, expresó.

Méndez Silva, autora de la medida, indicó que se trata de “un mensaje trillado ya que es algo que por meses se viene diciendo y mientras se llevaba la manifestación (contra LUMA Energy, en La Fortaleza) uno de mis pueblos del distrito 21, Guánica, estuvo desde la 7:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche sin alumbrado”.

“Los gobiernos no pueden estar trayendo por mejor que le parezca contratistas fuera de nuestras isla porque de donde vienen tal vez el sistema es soterrado y aquí el sistema es lineal, el gobierno tenía que tener una alternativa a o b, en un apagón general o en los mismos terremoto”, sostuvo la legisladora.

Dijo que en Puerto Rico hay “alrededor de 300″niños entre las edades de 3 a 12 años que convalecen en sus hogares con traqueotomías y necesitan el sistema de energía para su respiración y extracción de secreciones. “Sus padres viven sufriendo y llaman todos los días a nuestras oficinas para resolver ese sistema. Personas encamadas con condiciones prolongadas de salud y lamentablemente seguimos discutiendo un asunto que el gobierno debió haber resuelto a los seis meses de LUMA estar en Puerto Rico porque ellos no conocen ni la topografía, no conocen ni donde está el lineal y dónde están inclusive las líneas principales”, reclamó la legisladora que representa a Guánica, Lajas, Yauco, Maricao y Sanana Grande.

El trío de legisladores populares señaló que la infraestructura eléctrica de la isla es extremadamente compleja, ya que cuenta con 36 mil millas de cable aéreo y soterrado, gran parte en el área montañosa, por lo que el gobierno debe exigirle a LUMA que mientras esté a cargo del sistema eléctrico cuente con el personal necesario y cumpla con las métricas establecidas en el contrato.

“Instamos a la ciudadanía a que hagan sus preparativos y organicen sus planes de emergencia, porque por culpa de este gobierno, que ha renunciado a su responsabilidad de fiscalizar a LUMA, estamos solos y sin protección ante el paso de cualquier tormenta”, dijo Matos García, quien representa el distrito 40, que abarca parte del municipio de Carolina.

Igualmente, los representantes mostraron preocupación ante el hecho de que, tras el fallido comienzo de clases la semana pasada en el Departamento de Educación, los planteles escolares no estén aptos para servir como refugios ante una posible emergencia.

La temporada de huracanes, que culmina el 30 de noviembre, entra en su pico en septiembre, mes en el que huracanes como María (2017), Georges (1998) y Hugo (1989) devastaron la isla.