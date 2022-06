El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, estableció esta tarde al inicio de los trabajos legislativos que los informes de conferencia con las firmas de la Cámara sobre las medidas del presupuesto, así como el Proyecto de la Cámara 1367, del sustituto impuesto a las empresas foráneas, no han llegado aún a la Secretaría de la Cámara Alta.

En un lapso de una hora, el líder senatorial ha dejado claro en el récord legislativo por tres veces que los informes de conferencia de las resoluciones 307 y 337 del presupuesto, así como del Proyecto de la Cámara 1367, no han llegado al Senado.

En horas del mediodía, el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez dijo a periodistas en el Capitolio que existía la posibilidad de que ambos cuerpos legislativos lograran un acuerdo hoy para aprobar ambas medidas con un lenguaje dirigido a establecer que no habría aumentos a las contribuciones de los dueños a la propiedad.

Sin embargo, las medidas con las nuevas enmiendas no habían llegado esta tarde al Senado, donde reina una ambiente de compás de espera y solo algunos senadores y senadoras permanecen en el hemiciclo.

”A las 3:18 minutos de la tarde, señora Portavoz, antes de continuar con los trabajos quisiera solicitarle al Secretario que nos indique si hemos recibido el informe de conferencia del Proyecto del Presupuesto, la resolución conjunta del Presupuesto con las firmas de los compañeros legisladores de la Cámara de Representantes que forman parte del comité de conferencia”, preguntó Dalmau Santiago.

”Señor Presidente, no se ha recibido nada todavía”, le respondió el secretario Yamil Rivera.

”A las 3:18 minutos, ni el proyecto del Presupuesto ni el proyecto 1367, que es el llamado proyecto de las foráneas, han sido recibidos en Secretaría del Senado… Como lo aprobó el pasado sábado tienen los votos según fue acordado tanto el Presupuesto como la Ley de las Foráneas sin enmiendas adicionales”, decretó el líder senatorial.

Poco después, Dalmau Santiago se retiró del estado presidencial y dejó los trabajos legislativos en manos de la vicepresidenta del Senado, Marially González Huertas.

Por su parte, el presidente de la Cámara describió el nuevo lenguaje como “mas conciliador” y dijo que debía dejar claro de que “en caso de que en Estados Unidos se apruebe una tasa mínima de 15% a las manufactureras se mantengan los beneficios acordados en el 1367 (Ley de Estabilidad Fiscal)”.

Hernández Montañez reconoció que el nuevo lenguaje, negociado esta mañana, fue sugerido por el senador Juan Zaragoza Gómez y fue aceptado esta misma mañana por la Cámara. Sin embargo, dijo que la aprobación de ambas medidas está sujeta a que se logren los votos en el Senado.

El líder cameral sostuvo que de no haber los votos en el Senado, una segunda propuesta que está sobre la mesa es aprobar el Proyecto 1367, excluyendo todo lo relacionado con la tasación de la propiedad en los municipios. De ser este el escenario que prevalezca, el presupuesto no sería aprobado en la Legislatura y entraría en vigor el de la Junta de Supervisión Fiscal, explicó Hernández Montañez a periodistas en el Capitolio.

“Mi esperanza es que aprobemos el presupuesto y estamos trabajando para eso. Siempre he trabajado de manera que uno tiene que negociar en la mesa. Lee la medida, dime dónde tienes reparos, pero no me ataques sin leerla, no me digas que hay algo en la medida que no está”, dijo el líder cameral.

“Hay buena fe, le he acogido dos propuestas al Senado del lenguaje, sé que Jesús Santa (presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara) las refrendó y si hay que hacerle un ajuste al lenguaje, lo haremos”, sostuvo Hernández Montañez, quien sin embargo, no pudo precisar a qué hora se podría concretar un acuerdo hoy para entonces llevar ambas medidas a votación en los dos cuerpos legislativos.

“A la hora que sea”, indicó para agregar que “hay un compromiso de que después de firmar el acuerdo, habría un lapso de tres horas para que los legisladores tengan tiempo de llegar al Capitolio a votar, particularmente, los que viven en pueblos distantes de la Isla.

Por su parte, el senador Zaragoza Gómez dijo que llegó temprano hoy al Capitolio con la idea de buscar un acuerdo para romper el impasse entre los cuerpos legislativos con la aprobación del Presupuesto.

“Esta mañana me levanté con una misión y era dejando a un lado la intriga entre los presidentes de ambos cuerpos servir como puente para resucitar el Presupuesto. Me senté a primera hora con el presidente de la Cámara y le propuse una enmienda que crea un balance entre salvaguardar su interés de incluir disposiciones del CRIM en el (Proyecto de la Cámara) 1367 y salvar el presupuesto”, indicó Zaragoza Gómez en declaraciones separadas.

En el presupuesto no hay controversia, está cuadrado. Lo único que mandó al cementerio el presupuesto fue el tranque con el lenguaje del CRIM en el 1367 y una vez se levanta eso, el presupuesto fluye.

El también exsecretario de Hacienda explicó que la enmienda al PC 1367 es para que “los recibos (facturas) no se aumenten a pesar de que las propiedades se tasen de nuevo”.

“Eso interesantemente, lo que valida es que, desde el punto de vista de la Cámara, la vida del presupuesto está atada a la inclusión del CRIM en el 1367 porque cuando yo traigo la posible enmienda del CRIM en la 1367, de momento, el presupuesto empieza a tener pulso de nuevo”, sostuvo

Por su parte, el representante Santa Rodríguez dijo que “posiblemente se puede dar la situación de que se apruebe un presupuesto, pero tengo mis dudas de que la Junta lo acepte porque ya se incumplió” con el plazo acordado, que venció ayer martes, 28 de junio.

“Llevo desde marzo trabajando con este presupuesto, hemos trabajado en equipo, pero yo quiero ser honesto, no quiero engañar al País, no se me van a aceptar un presupuesto ahora”, sostuvo el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara.