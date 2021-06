Los presidentes de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez y del Senado, José Luis Dalmau Santiago, dijeron hoy que hace dos semanas que no se reúnen con el gobernador Pedro Pierluisi.

Pero, los líderes del gobierno compartido se repartieron culpas, pues el gobernador dijo que los presidentes de las cámaras legislativas no le han solicitado reunirse, mientras, los líderes de Cámara y Senado indicaron que las reuniones que sostenían con el Ejecutivo “usualmente” eran coordinadas desde La Fortaleza.

Los encuentros parecen estar en suspenso a raíz de la secuela de nombramientos de jefes de agencia y miembros del gabinete que fueron colgados en las cámaras legislativas, entre ellos, el de Larry Seilhamer, como secretario de Estado y el de Manuel Torres, al cargo de contralor de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

“No ha habido solicitud de reunión, pero siempre las puertas están abiertas”, dijo el gobernador al ser preguntado hoy por qué no se han dado las reuniones con los presidentes de Cámara y Senado.

“Sí me piden reunión, con mucho gusto los atiendo”, sostuvo Pierluisi, quien se reunió hoy con los portavoces de la minoría novoprogresista. “Sí, usualmente, nos reunimos”, agregó.

Preguntado por los proyectos de La Fortaleza que están contra el reloj en la Legislatura, pues el 25 de este mes es el último día para la aprobación de medidas en la presente sesión ordinaria, Pierlusi dijo que todavía hay tiempo.

“Hoy creo que se están viendo dos y todavía hay tiempo. Son un total de 24 proyectos de administración que presenté, así que veremos cuántos se atienden. Mientras más se atiendan mejor. Son proyectos que no son controversiales”, sostuvo el Primer Ejecutivo.

Una de las medidas de la Fortaleza, pendiente en la Legislatura, es la que propone que la Oficina del Contralor audite la deuda pública del País en un periodo de seis meses.

“No hay ninguna comunicación, típicamente ellos llamaban y notificaban el calendario de las reuniones, se coordinaba y nosotros asistíamos. La última reunión con el gobernador fue hace dos semanas atrás”, expresó, por su parte, el presidente de la Cámara.

“No voy a entrar en eso, estoy trabajando en el presupuesto”, dijo Hernández Montañez al Primera Hora preguntarle por las expresiones que hizo hoy el gobernador de que las reuniones que sostenían todos los miércoles eran solicitadas por los presidentes de las cámaras legislativas.

PUBLICIDAD

El líder cameral sostuvo que las reuniones son coordinadas por Fortaleza, “salvo cuando hay una situación que he necesitado, he llamado y siempre me atendían”.

“Estoy completamente inmerso con adelantar el presupuesto. No he tenido ninguna controversia que requiera llamarlo (a Pierluisi)”, agregó Hernández Montañez.

Dijo que este sábado, la Cámara aprobaría las medidas que dan paso al presupuesto de gastos del gobierno para el nuevo año fiscal que entra en vigor el 1 de julio próximo.

“Yo no he tenido comunicación con el gobernador hace como 10 a 12 días, pero principalmente porque estuve fuera de Puerto Rico y desde que regresé no he tenido conversaciones… pero el personal de Fortaleza y nosotros seguimos hablando”, dijo por su parte, el presidente del Senado.

¿No se reúnen mañana miércoles?, preguntó Primera Hora.

“Sí, hay programada la reunión de los miércoles, pero no ha sido confirmada”, indicó Dalmau Santiago.

Aunque esta vez hay cinco delegaciones y un senador independiente, el líder legislativo indicó que el cierre de sesión no será complicado. También dijo que no hay una cantidad grande de medidas del Ejecutivo pendiente de aprobación.

“El cierre de sesión será ordenado. No tenemos por qué hacer cosas distintas. No hay una cantidad voluminosa de medidas del gobernador siendo consideradas, que eso es lo que siempre causa un poquito de tapón al final. Se están atendiendo medidas de los legisladores, se ha hecho un calendario de trabajo y esperamos cumplirlo”, sostuvo el líder senatorial.

“Vamos a hacer todo lo posible por atender todos los nombramientos antes de que finalice la sesión el 30 de junio. En el caso de nombramientos de secretarías y plazas, que son de importancia para el gobierno, ya lo que nos quedan son dos vistas públicas. Hay una serie de informes que se han preparado y van a estar circulando para votar. Una vez se dé la votación, se incluyen en el calendario”, indicó Dalmau Santiago.

Dijo que lo que está más lento “es la consideración de los nombramientos de jueces y fiscales”, pero indicó que no debe haber mayores dificultades porque la mayoría son renominaciones o ascensos y los expedientes “están en el sistema”.