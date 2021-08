No hay jurisdicción sobre querella anónima contra el senador Albert Torres El legislador atribuyó la queja a una ex empleada que no recibió un diferencial en julio.

Senador Alberto Torres. El senador popular Albert Torres confirmó hoy que se le radicó una querella anónima, pero dijo que la Comisión de Ética del Senado determinó en la tarde de ayer que no tiene jurisdicción para atender la queja que no está juramentada. Torres dijo que se trata de una querella "malintencionada" y la atribuyó a una empleada que laboraba por destaque en su oficina y que el pasado mes de julio se fue disgustada porque el legislador no le pagó un diferencial de $2 mil. "No tiene nombre y no está juramentada y cuando uno realmente va a presentar una querella contra un individuo uno tiene que presentar evidencia y uno tiene que dar el ejemplo. Esto es un show, un espectáculo que todo redunda en un diferencial", indicó el senador en declaraciones a periodistas en el Capitolio. Dijo que la empleada, agrónoma de profesión, laboraba por destaque en la Comisión de Agricultura, una de las comisiones legislativas que él tiene a su cargo. "Ella es empleada regular (en una agencia), ella continúa con su quincena, de 15 y 30. Esa es una regalía (el diferencial), sostuvo. "Hubo unos recortes y esa es prerrogativa del senador. No es que el empleado se impone, eso no le toca. A mí me corresponde asignar a diferentes empleados si están los recursos económicos", agregó Torres. Preguntado si había tenido algún problema con la querellante, Torres dijo: "el que no tiene conocimiento legislativo, podrá tener unos conocimientos que realmente sean de la materia, pero esto va de la mano". "Entiendo que nosotros estamos vulnerables a que puedan suceder diferentes escenarios. Es muy lamentable que todo redunde en términos económicos y quieran levantar un issue que no es por cuestión de rabia o tomar represalias. Es una molestia de que no se le pagó el diferencial (en julio) y utiliza diferentes mecanismos para llamar la atención", sostuvo.el senador por el distrito de Guayama, el más joven del cuerpo actual de senadores. Torres dijo que ayer en la tarde se le notificó por escrito que la Comisión de Ética no encontró jurisdicción. La presidenta de la Comisión de Ética, Gretchen Hau insistió en entrevista por separado, en no revelar el nombre del senador que fue objeto de la querella anónima que fue radicada el pasado viernes. Tampoco identificó las partes en otra querella que evalúa la Comisión Ética. Esta la radicó la representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) contra el senador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Gregorio Matías, según confirmó ayer lunes el propio legislador. La querella, en la que se determinó jurisdicción, se relaciona con un post que colgó el senador Matías en sus redes sociales en el que cuestiona si la voz que se escucha en un vídeo sobre las protestas en el Condominio Sol y Playa en Rincón es la de Nogales. Matías alega que la querella es "frívola". Sobre la querella anónima, Hau dijo que como parte del proceso en la comisión, solicitaron documentos la Oficina de Recursos Humanos del Senado.