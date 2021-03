El nominado secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández anunció hoy que los 16 casos de estudiantes que investigó la agencia por alegado fraude el Programa de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA, en inglés) no serán radicados porque no se configuró delito.

“Vi las recomendaciones las evalué y mi determinación será archivarlos con la misma vara a todos por igual porque no había caso. No es archivarlos, sino cerrarlos porque no se han radicado y no es la recomendación mía, es la de los fiscales”, dijo Emanuelli en una vista pública en el Senado en la que se evalúa su nombramiento.

“Ese caso yo lo re investigué con otros fiscales y les dije que me trajeran ese y otros casos, pedí y me trajeron 16 casos. Eran ocho de escuela pública y ocho de colegio privado, no del mismo colegio (San Ignacio de Loyola) que creo que había uno como mucho”, sostuvo el abogado a preguntas de la senadora popular Gretchen Hau.

La senadora del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén cuestionó al nominado Secretario de Justicia por la investigación inconclusa del asesinato ocurrido en 1979, del joven que promovía entonces viajes a Cuba, Carlos Muñiz Varela, cuyo hijo, Carlos Muniz Pérez se encontraba en el público en el Salón Leopoldo Figueroa, donde se lleva a cabo la vista pública.

“Estamos contemplando la posibllidad de colocarle otro fiscal. Es un caso de interés para el Departamento, conozco la información, es privilegiada y ese caso está en proceso, las familias de las víctimas han sido informados y las puertas del Departamento están abiertas”, sostuvo Emanuelli.

El abogado favoreció que se mantenga la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (FEI) como una entidad independiente y dijo que el Registro de la Propiedad debe ser modernizado a mediano plazo. “Ahora mismo hay 390 mil documentos en atraso. Está atrasado por lo menos hace 15 años”, detalló a preguntas de otros senadores.

Indicó que el Departamento de Justicia tiene actualmente un total de 1,440 empleados y que tiene un déficit de unos 51 fiscales.

Prometió combatir la violencia de género fortaleciendo las unidades especializadas de violencia doméstica , maltrato de menores y delitos sexuales, así como expandir la prestación de servicios que ofrece la agencia

En 1977, Emanuelli obtuvo un grado de Juris Doctor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y ese mismo año fue admitido al ejercicio de la abogacía y la notaría en el País. También está admitido como abogado litigante en el Tribunal de Estados Unidos para el distrito de Puerto Rico. Comenzó su carrera profesional en un bufete en Arecibo.