El secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés, no cree que sea necesario imponer como ley una obligación para los estudiantes utilicen bultos transparentes para que haya escuelas más seguras.

La reacción surge a una legislación radicada el pasado 18 de febrero por los legisladores novoprogresistas Félix Pacheco y José Rodríguez Cruz, así como el popular Ramón Torres Cruz que propone crear la “Ley de Mochilas Transparentes para Escuelas Seguras de Puerto Rico”.

El Proyecto de la Cámara 1144 expone que “el uso obligatorio de mochilas o bultos transparentes surge como una herramienta preventiva moderna que permite la detección visual inmediata de armas, objetos peligrosos, cigarrillos electrónicos y sustancias controladas, reduciendo significativamente el riesgo de incidentes violentos dentro de los planteles escolares”.

La medida también requiere que Educación provea casilleros u otra instalación adecuada para que los estudiantes puedan almacenar artículos como “toallas sanitarias, tampones, ropa interior, artículos de higiene personal y otros suministros necesarios para atender emergencias fisiológicas”.

Preguntado por la propuesta en una conferencia de prensa en La Fortaleza, Ramos Parés afirmó que “no necesariamente es la medida clave para resolver una situación”.

Indicó que la agencia ha tomado medidas para evitar los incidentes violentos, a través de la educación, involucrar a los padres en los procesos escolares y la seguridad que proveen en los planteles.

“Estadísticamente, y habiendo visto documentados todos estos incidentes, los incidentes en realidad han estado bajando. Sí, hemos visto una merma de incidentes en las escuelas, los datos así lo constatan, en términos generales, incidentes de violencia o de armas. Yo creo que ha sido clave estas otras medidas que sí hemos puesto en marcha y que, obviamente, si queremos cambios continuos, pues tenemos que seguir trabajando en ella”, expuso.

Añadió que “hablar de una mochila, pues yo creo que requiere contestarnos varias preguntas que yo creo que se darán en este foro legislativo. ¿Qué pasó con las loncheras? ¿Qué hacemos con los proyectos? ¿Con otros artículos que se llevan a la escuela? Ahora mismo las escuelas no cuentan con ‘lockers’, así que tiene que haber una inversión estatal. ¿Los fondos están? ¿No están? ¿La carga o el peso de la compra de este bulto recaerá en la familia, recaerá en el Departamento de Educación siendo una obligación estatal que se tenga por ley? Igualmente, requiere una inversión de fondos estatales. El gobierno federal prohíbe el ‘supplanting’, lo que es obligación del Estado o del territorio. tienen que asumirlo el Estado o territorio, tienen que suplementar. Así que, en ese sentido, pues no podemos contar con los fondos federales si convertimos esta iniciativa en ley”.

Indicó que la Legislatura deberá evaluar con expertos de seguridad otras medidas para lograr la pretensión legislativa de brindar mayor seguridad en las escuelas.

El proyecto iniciará vistas públicas este próximo jueves, a través de la Comisión cameral de la Juventud.