¿Prosperará el proyecto de status en el Congreso?

Desde distintas vertientes fuera del ámbito estadista, la opinión generalizada fue que el Puerto Rico Status Act presentado este jueves por el expresidente del Comité de Recursos Naturales, Raúl Grijalva, y varios otros congresistas, como la comisionada residente, Jenniffer González, no lograría convertirse en ley para que se encamine una consulta plebiscitaria al pueblo sobre opciones no territoriales y no coloniales, como estipula la propuesta.

El experto en política, Onix Maldonado, explicó que la falta de unidad de voluntades y la exclusión de alternativas, como ocurrió al quedarse fuera el Estado Libre Asociado (ELA), llevaría a que el proyecto de ley quede en nada.

“Realmente, como yo lo veo, es que en Washington, sobre temas de Puerto Rico, cuando hay unidad de voluntades se mueven las cosas, cuando hay división no se mueven las cosas… Cuando no hay unidad de voluntades, no pasa nada”, sostuvo.

Destacó que, de un inicio, el proceso no arranca con un consenso desde el ámbito político local.

“Pudiese tener más credibilidad el proceso, si estuviesen todas las opciones”, explicó Maldonado, quien se dedica a trabajar en campañas políticas en Estados Unidos y América Latina.

Explicó que en la historia del Congreso se ha demostrado que el consenso es trascendental para atender temas de Puerto Rico. A modo de ejemplo, habló de la salida de la Marina de Guerra de Vieques o de la lucha para obtener fondos para la salud.

En cambio, usó pasados proyectos de status para explicar lo que provoca que haya división en la Isla para atender el tema.

Dijo que la medida que pareció prosperar más en el Congreso sobre el status fue la del congresista Bennett Johnston en el 1990. Pero, comentó que una vez comenzaron a reportarse divisiones en torno a las definiciones de las alternativas, “se quedó inconcluso”.

De arrancada, el proyecto presenta oposición del liderato del Partido Popular Democrático (PPD).

El candidato a comisionado residente, Pablo José Hernández Mayoral, informó, de hecho, que se encuentra en la Capital federal y ha comenzado reuniones con el personal del congresista republicano Bruce Westerman, presidente del Comité que atendería la medida, el de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal, así como del senador demócrata Joe Manchin. Alegó que sus esfuerzos son “para insistir en que la agenda correcta para Puerto Rico es el desarrollo económico y no la fallida estrategia de la comisionada residente Jenniffer González de empujar consultas amañadas proestadidad”.

“Ante los intentos de insistir con el tema del status, como pretende la actual comisionada residente, estoy en Washington levantando bandera sobre la realidad prevaleciente: históricamente, las encuestas muestran que a los puertorriqueños les importa más el desarrollo económico que el status. El Congreso debe trabajar con Puerto Rico para identificar oportunidades para el desarrollo económico del ELA, que van desde incentivos fiscales únicos que aprovechan el estado actual de la isla hasta la igualdad de trato en los programas federales. Lo cierto es que por los pasados 20 años, los comisionados residentes del Partido Nuevo Progresista (PNP) han fracasado en promover el desarrollo económico. Esa historia hay que cambiarla”, agregó en declaraciones escritas.

El presidente del PPD, José Luis Dalmau, no estuvo disponible para hablar sobre el tema, ya que se informó que se encuentra de viaje.

Por su parte, el representante del Partido Independentista Puertorriqueño, Denis Márquez Lebrón, indicó que el planteamiento de la colectividad es insistir que desde la Isla se realice una Asamblea Constituyente en el que se establezcan las alternativas y las definiciones de status para llevarlas al Congreso.

“Este proyecto va encaminado con graves problemas, porque contiene la estadidad como autoejecutable, que tiene un muro de contención en el Congreso de los Estados Unidos”, opinó el legislador.

Insistió en que la estadidad, como se define, es la “píldora venenosa” que llevaría al fracaso la propuesta, sobre todo en un Congreso dominado por el Partido Republicano.

Por otro lado, Márquez Lebrón describió como positivo el que no se incluyera el ELA en la propuesta. Dijo que esa alternativa llevaría a que el problema se convierta en una solución. No obstante, alegó que esa decisión conllevará a la que la medida enfrente cabildeo en contra desde un sector local.

“Esto no es un verdadero proceso de descolonización desde Puerto Rico”, concluyó.