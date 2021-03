La procuradora de las Mujeres, Lersy Boria rechazó hoy haber faltado el respeto a la función legislativa en una ponencia el pasado jueves ante la Comisión de Asuntos de la Mujer del Senado cuando afirmó que los senadores, María de Lourdes Santiago, Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe tenían intenciones “malsanas” con una resolución que investiga el cumplimiento de las funciones de la agencia.

“Eso es lo que surge de la interpretación que se hizo a la ponencia, una ponencia de 33 páginas. Mi reclamo en la ponencia es porque hay una resolución sobre los poderes y facultades y capacidades de la Procuradora. Yo no tengo ningún problema con eso, para eso estoy y respeto el proceso legislativo”, dijo hoy la Procuradora al ser preguntada por el revuelo que causó su ponencia en el Senado, mientras participaba hoy en la firma de un acuerdo colaborativo en la Cámara.

En la ponencia, Boria dijo que las víctimas de violencia doméstica ‘merecen mucho más que semejantes tramoyas con propósitos malsanos” y sostuvo la Resolución del Senado 35, que dio paso a la investigación “pretende hacer creer que el problema de la OPM es uno de falta de capacidad de esta servidora para el cumplimiento con las funciones y facultades que le confiere la ley a la agencia”.

“Yo no tengo ningún problema con que se me investigue. Incluso en innumerables ocasiones yo he solicitado la radiografía de mi oficina, que se me permita poder poner lo que hacen los 17 empleados que quizás en una entrevista nunca se puede explicar porque son miles y miles de asuntos que estamos trabajando y fue un reclamo a las estadísticas y un reclamo específicamente a los autores de la medida”, sostuvo hoy la funcionaria.

¿Pero la medida fue aprobada por el pleno del Senado y dio paso a la investigación?, inquirió Primera Hora.

“Fui específica en cuanto a mis reclamos en cuanto a los coautores. Yo respeto mucho a la Asamblea Legislativa, pero yo tengo una desesperación por atender a las víctimas y quizás la investigación, que estamos allí todos, en la comisión, se cuestionó por qué los empleados no estaban en la comisión. Quiero establecer que estemos allí o estemos en la oficina siempre estamos trabajando para proveer información y proveer preguntas de 30 o 40 requerimientos que nos hacen en estos dos meses más de 15 resoluciones”, dijo Boria.

En la vista senatorial, las senadoras Rivera Lassén y Santiago ripostaron a la Procuradora,

“Claro que la conozco (la OPM) y no puedo tener propósitos mal sanos si fui una de sus integrantes. Conozco la oficina desde adentro y tengo el mejor propósito de que funcione. Cualquier otra cosa me parece un insulto”, dijo Rivera Lassén, senadora del Movimiento Victoria Ciudadana y líder feminista.

Rivera Lassén requirió a Boria una lista de las multas que ha emitido la oficina contra las agencias públicas por incumplimiento de la Ley orgánica de la OPM, copia del expediente del caso de hostigamiento sexual contra el ex director de la Compañía de Turismo, José Izquierdo II, copia de los contratos de publicidad de la agencia, desgloce de empleados de confianza y qué gestiones ha hecho para obtener más fondos.

Igualmente, le requirió que informe a la comisión senatorial si existe y está activo el Consejo Consultivo, que es el enlace entre la OPM y las organizaciones que trabajan a favor de los derechos de las mujeres, la Comisión Nacional para la Erradicación para la Violencia Doméstica y Agresión Secual, qué campaña de educación con perspectiva de género ha hecho la oficina y por qué no solicitó que la agencia fuera la que implantara el estado de emergencia por violencia de género que decretó el gobernador Pedro Pierluisi.

“Usted me acusa de actuar bajo un velo de negación, de falta de valentía y propósitos malsanos y que nunca se había investigado a otra Procuradora… La verdad siempre debe ser primordial… O leyó el texto equivocado o no lo pudo comprender. Es importante que actuemos bajos premisas correctas”, le reclamó a la Procuradora, la senadora pipiola, María de Lourdes Santiago.

Después que la Procuradora leyó la ponencia de 33 páginas, la vista pública fue suspendida porque la vista coincidía con la sesión del Senado.

La presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer, Migdalia González le concedió 20 días a la Procuradora para que someta los datos que le habían requerido y dijo que la vista sería continuada esta semana.