El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), José Luis Dalmau Santiago justificó hoy la desestimación de las querellas instadas en días pasados entre bandos de la colectividad y advirtió que no le temblará el pulso para aplicar sanciones a los que insistan en violentar la orden de cese y desista por la guerra de ataques personales.

El sábado, tras una prolongada reunión de la Junta de Gobierno del PPD, Dalmau Santiago anunció la desestimación “de todas las querellas” presentadas.

“Fue una decisión que tomé como presidente basada en lo que me permite el reglamento del Partido y fue avalada por la Junta de Gobierno”, dijo Dalmau Santiago al ser preguntado hoy en una conferencia de prensa en el Capitolio por la desestimación de las querellas.

PUBLICIDAD

Cerca de una veintena de representantes a la Cámara leales a Hernández Montañez instaron querellas contra el alcalde de Dorado, Carlos López Rivera y el alcalde de Arecibo, Carlos Ramírez Irizarry. El sábado el alcalde de Dorado se querelló contra el Presidente de la Cámara, imputándole diferencias con legisladores populares desde el pasado cuatrienio.

Como parte de la guerra de querellas, el representante José “Narmito” Lugo Ortiz se quejó contra su contrincante por la alcaldía de Guayama, Kia Rosario León, y ésta -a su vez- le instó una querella al legislador, imputándole tener un solar en la Reserva Bahía de Jobos en Salinas.

También como parte de la controversia por los terrenos ocupados en la Reserva de Salinas, el representante Ortiz Lugo se quejó contra el alcalde de Arecibo, a quien llamó bolitero en una entrevista radial.

En medio del fuego cruzado, el presidente de la Cámara le dijo mentiroso al alcalde arecibeño, luego que éste reconoció en una carta a la Comisión de Recursos Naturales no tener evidencia de que Ortiz Lugo tenga una propiedad en la Reserva de Salinas.

Dalmau Santiago dijo que la semana pasada, cuando “subió el tono de voz entre algunos funcionarios electos y no electos del PPD” nombró como mediador al exalcalde de Peñuelas, Walter Torres Maldonado, para atender la controversia.

Sin embargo, el líder popular indicó que los esfuerzos de la mediación solo tuvieron éxito en un 50% por lo que emitió una orden de cese y desista contra los ataques personalistas, la cual dijo fue acogida unánimente el sábado por la Junta de Gobierno.

PUBLICIDAD

“La orden de cese y desista también tuvo el aval unánime de la Junta y lo tercero y no menos importante, es que la Junta de antemano validó con su voto de forma unáime que se tomen medidas disciplinarias al que incumpla el reglamento, de dos maneras, suspensión sumaria o prohibirle al funcionario aspirar bajo la insignia del PPD. No me va temblar la mano para ejercer el poder que tengo como presidente, validado por la Junta de Gobierno de forma unánime, si alguien incumple el reglamento”, sentenció Dalmau Santiago.

-¿Incluyendo al presidente de la Cámara?, le preguntó una reportera.

“Cualquier persona, legislador, alcalde que incumpla el reglamento se le van a aplicar (las medidas disciplinarias)”, dijo el también presidente del Senado.

Sobre el proceso de mediación indicó que aunque Torres Maldonado se pudo reunir con todas las partes en controversia, “algunos estaban dispuestos a no presentar querella y dejar las cosas ahí, otros estaban dispuestos a continuar con las querellas y yo puse punto final desestimándolas todas”.

“Hubo unas querellas el viernes y el sábado vinieron otras y yo, las desestimé todas. Ni unas ni las otras, punto final. Quedarme con las querellas es abrir la discusión al detalle y al ataque personalista que está prohibido por el reglamento. Si hay un ataque que ya está prohibido por el reglamento, yo desestimo las querellas, pongo punto final y de aquí en adelante le aplico el reglamento como dice que lo puede aplicar el Presidente, pero a la misma vez, con el aval de la Junta de Gobierno que acogió de forma unánime la decisión”, expresó.

PUBLICIDAD

“En ataques personales yo solamente puedo hacer valer el reglamento”, insistió cuando se le preguntó por qué no entró en los detalles de la vieja controversia entre Hernández Montañez y el alcalde de Dorado.

“Ya yo pedí cese y desista y fue apoyado por la Junta. Hasta ahí yo puedo llegar, ahora si hay alguien que incumple el reglamento, yo voy a actuar”, ripostó el líder popular.

Dijo que el reglamento del PPD contempla nueve sanciones, pero “en la discusión, la Junta determinó que son dos las más importantes: una suspensión sumaria de todas las posiciones que la persona ocupe en el Partido y la segunda, que el candidato no pueda aspirar bajo la insignia del Partido”. Dalmau Santiago añadió que hay sanciones económicas, censura y hasta la expulsión.