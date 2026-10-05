¿Recogieron a tus hijos hoy en el transporte escolar? Si la respuesta es no, debes saber que los transportistas que ofrecen servicio al Departamento de Educación (DE) mantienen una manifestación por la falta de pagos de sus servicios.

Los transportistas se concentrarán hoy, lunes, en la zona del Paseo de la avenida John F. Kennedy, desde donde posteriormente se movilizarán hasta las oficinas de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), al DE, el Capitolio y La Fortaleza para llevar su reclamo.

Así lo confirmó el presidente de la Federación de Porteadores Escolares de Puerto Rico, José Rosado, en entrevista radial con Radio Isla 1320, donde aseguró que a los transportistas todavía se les adeudan millones de dólares, situación que, sumada al alza en el costo del combustible, ha resultado en la falta de capital para las empresas que ofrecen servicio de transporte a los estudiantes del DE.

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El pasado 24 de junio, el gremio llevó el mismo reclamo a las calles en una manifestación. Tras esa protesta, se anunció que el Gobierno de Puerto Rico emitiría los pagos que se les adeudaban. Sin embargo, los transportistas regresan ahora a las calles porque alegan que todavía les deben alrededor de $6 millones adicionales, situación que afecta las operaciones de cerca de 50 compañías que diariamente transportan a los estudiantes hacia sus escuelas del DE.

“Dentro de ese tiempo ellos han realizado una serie de pagos. No así, una partida que era la partida que siempre se estuvo reclamando de unos 3 millones que faltaban. Esa partida tras una revisión, aparentemente va por unos $6 millones. Eso está causando un efecto devastador junto con el precio del combustible en cerca de 50 compañías que ya no tienen capital”, precisó.

Aunque la manifestación se concentrará en la avenida John F. Kennedy, a partir de las 9:00 a.m. los transportistas se movilizarán hacia distintas oficinas gubernamentales, donde esperan recibir respuestas del Gobierno.

“Hoy es determinante que se pueda agilizar el desembolso de ese dinero para que esas compañías puedan continuar ofreciendo servicios tan pronto recibamos pagos”, finalizó diciendo.

Educación asegura trabajar con la deuda

El secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés, por su parte, reconoció que existe una deuda pendiente con los transportistas, la que asegura se trabaja como un tema prioritario.

Aseguró que se “ha estado trabajando de manera continua para lograr los desembolsos y liquidar las obligaciones pendientes”.

“Durante los pasados meses hemos realizado pagos importantes ($12 millones) y hemos corregido procesos internos que por años provocaron retrasos en la tramitación de facturas. Sabemos que todavía queda trabajo por hacer y no pretendemos minimizar la preocupación legítima de quienes han prestado un servicio esencial a nuestros estudiantes”, expresó Ramos Parés en comunicación escrita.

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El secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés. ( Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media )

Recordó que “en el verano pasado la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) logró la aprobación de fondos para asignar al DE para el pago de deudas de años anteriores, esto según reporte y conciliación presentada por el DE”.

“En cuanto a la deuda pendiente, hemos continuado trabajando directamente con la Oficina de Gerencia y Presupuesto. El pasado jueves, OGP solicitó al Departamento unas conciliaciones adicionales como parte del proceso para atender el planteamiento presentado. Esas conciliaciones ya fueron resometidas por nuestros equipos, por lo que el trámite puede continuar hacia la próxima etapa para viabilizar el pago de esa deuda”, indicó el titular.

“Nuestro compromiso ha sido claro: pagar lo que se adeuda y continuar mejorando los procesos para evitar que estas situaciones se repitan. Sabemos que la implementación del nuevo sistema financiero ha representado retos importantes, pero tanto transportación escolar como los servicios relacionados con nuestros estudiantes han permanecido entre nuestras prioridades”, agregó el secretario, quien reiteró que los transportistas “son parte esencial del sistema educativo”.

“Valoramos el trabajo que realizan diariamente y reconocemos la importancia de sus reclamos. De la misma manera, confiamos en que podamos continuar trabajando juntos mientras culminamos estas gestiones, procurando siempre que nuestros estudiantes y sus servicios no se vean afectados”, finalizó.