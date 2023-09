La intención de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes de ir sobre el veto de bolsillo del gobernador Pedro Pierluisi por el Proyecto de la Cámara 1040, que propone instalar aires acondicionados en escuelas públicas, no procede porque va contra lo establecido en la Constitución de Puerto Rico. Así las cosas, lo que se prevé es que tan pronto como esta tarde, se apruebe por descargue un proyecto similar durante la sesión ordinaria.

Entre los que levantaron bandera sobre la no procedencia del plan de la delegación del PPD se encuentra el portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en ese cuerpo, Carlos “Johnny Méndez, quien expuso en entrevista con Primera Hora que “no se puede” ir sobre el veto de bolsillo.

El veto de bolsillo es un proceso que ocurre si no está la Asamblea Legislativa en sesión y pasa el término constitucional de 30 días sin que un proyecto haya recibido la firma del gobernador. En el caso de que el gobernador explicara por qué se opuso a un proyecto de ley o resolución conjunta, el proceso se llama “veto expreso” y sí procedería que la Asamblea Legislativa intente ir sobre esa oposición mediante votación.

“La Constitución es clara y si hay un veto de bolsillo no se puede ir sobre ese veto. Lo que correspondería es radicar un proyecto nuevo”, reiteró Méndez sobre el veto de bolsillo ocurrido el 9 de agosto.

Empero, el portavoz novoprogresista adelantó que estaría a favor de cualquier otro proyecto que abone a mejorar la infraestructura de las escuelas con la instalación de aires o abanicos que apaciguen el calor extremo -con temperaturas históricas- que se percibe en la isla hace unos meses.

Mientras, el abogado constitucionalista Carlos E. Ramos, afirmó las expresiones de Méndez.

“De ordinario un veto de bolsillo no puede ser vetado por la Asamblea Legislativa, no puede ir por encima”, explico Ramos al agregar que el proceso legislativo es uno complejo y riguroso.

El 4 de septiembre la presidenta de la Comisión de Educación, Arte y Cultura en la Cámara de Representantes, Deborah Soto, cursó una carta al gobernador indicándole lo siguiente: “Ante este lamentable acto de su parte, le notificamos que, durante la próxima sesión ordinaria, nuestra intención es ir por encima de su veto. Del mismo modo, emplazaremos a la delegación del Partido Nuevo Progresista para que se una a nosotros en este esfuerzo y nos apoyen con su voto. Esta es una cuestión que va más allá de la política partidista; se trata del bienestar y seguridad de nuestros estudiantes y educadores”.

De hecho, en entrevista con Primera Hora la legisladora reiteró que, en la sesión ordinaria de hoy, martes, se podría llevar a cabo el proceso de “ir sobre veto del gobernador”, al tiempo que requirió unir fuerzas para completar los 34 votos que se requieren para ir sobre una medida a la que se haya opuesto el Primer Ejecutivo. Para ir por encima del veto ejecutivo se necesitan dos terceras partes de ambos cuerpos legislativos, según la sección 19 del artículo III de la Constitución de Puerto Rico.

“Cuando el Gobernador devuelva un proyecto, la cámara que lo reciba consignará las objeciones del Gobernador en el libro de actas y ambas cámaras podrán reconsiderar el proyecto, que de ser aprobado por dos terceras partes del número total de los miembros que componen cada una de ellas, se convertirá en ley”, expone la Constitución.

Por su parte, el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández había adelantado ayer en sus redes sociales que la delegación de Partido Popular Democrático (PPD) “emplaza las demás delegaciones para ir por encima del veto del Gobernador sobre medida que propone acondicionar los salones de las escuelas públicas”.

Primera Hora le preguntó a Hernández si el asunto era uno simbólico puesto que no procede ese proceso en estas instancias.

“El mensaje es ir por encima del veto, pero procesalmente radicamos una nueva versión como hicimos con la Reforma Laboral y la vamos a descargar para aprobarla para entonces adelantar la causa de nuestras escuelas”, acotó sobre la presentación de una nueva medida hoy mismo en la sesión ordinaria que se llevaría a cabo a partir de la 1:00 de la tarde.

¿El mensaje que se estuvo llevando fue otro? , le inquirió este diario.

“Lo que pasa es que es bien difícl de comunicar o explicar… ir sobre o encima del veto es que vamos a radicar de nuevo la medida y aprobarla, hoy mismo”, sostuvo.

Incluso, el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, endosó la propuesta de Soto para que dicho cuerpo legislativo fuera por encima del veto del gobernador.

“Se sabe por el récord legislativo que, en mayo de 2022, se aprobó en Cámara y Senado el PC 1040, para establecer un plan de viabilidad sobre la compra, instalación y mantenimiento de unidades de acondicionadores de aire en las escuelas. Nuestra experiencia en las visitas a los salones es que hay que atender este asunto con urgencia. De la misma manera que se compraron purificadores de aire a toda prisa durante la pandemia, pues hay que instalar aires acondicionados donde haya la infraestructura, y abanicos de alta eficiencia donde no se tenga. Suspender las clases el viernes de esta semana, no es una opción real”, señaló en su argumento escrito el también alcalde de Villalba. Añadió que en sus visitas a las escuelas ha visto que las unidades de aire en áreas administrativas y bibliotecas no funcionan.

Por su parte, la representante Soto explicó que el propósito de la medida es que el Departamento de Educación haga un análisis para conocer cuántas escuelas públicas del país están con necesidad de equipos de aire, de abanicos de techo o de pedestal, de subestación de energía o de arreglo de receptáculos de electricidad, entre otros.

“En las escuelas de mi distrito hemos identificado bibliotecas donde se atienden estudiantes con autismo y otros alumnos de educación especial sin aire acondicionado. Hemos visto también directores escolares sofocándose ante la falta de ventilación”, acotó la legisladora del Distrito de Toa Baja.

Otras reacciones surgieron tras la controversia, incluida la del alcalde de Cayey, Rolando Ortiz, quien envío declaraciones a la prensa informando que el municipio está aportando en el manejo de las consecuencias del cambio climático, cooperando con el Departamento de Educación (DE) en la próxima instalación de unidades de aire acondicionado en 320 salones de clase en las escuelas públicas de la ciudad. El ayuntamiento asumirá el costo de los equipos de alta eficiencia energética, así como su instalación. Mientras, el portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes, Ángel Matos García, pidió al Senado que no se lleve a cabo la votación de la nominada a la secretaría de Educación, Yanira Raíces, ante lo insuficiente e improvisado del plan de medidas de emergencia ante la ola de calor que azota al país y afecta a las escuelas públicas.

“Es una vergüenza que con una orden de compra de $33 millones de dólares para reemplazo e instalación de aires acondicionados, al Departamento se le ocurra solamente poner fuentes de agua, dar el viernes libre y comprar abanicos”, denunció Matos García. En las pasadas semanas decenas de manifestaciones se han llevado a cabo en todas las escuelas del país ante el caos del inicio de clases que incluyó el retraso de los reemplazos de aires acondicionados por parte de la Autoridad de Edificios Públicos, quien espera por los aires acondicionados comprados por el Departamentos de Educación a un costo de $33 millones y no llegan. “En la escuela Gilberto Concepción de Gracia de mi distrito hay que reemplazar 30 aires acondicionados y aún se espera por la Secretaría para que coordine el esfuerzo. Pero en lugar de acelerar el proceso de instalación o reemplazo de los aires, solo se le ocurre días libres y ropa fresca. Los estudiantes quieren aulas no saunas, y aún se espera desde hace 6 años por el techo de la cancha afectado por el huracán María. Invito a que apaguen los aires en la oficina de la Secretaria para que sufra en carne propia el abuso de su negligencia. Al Senado le pido que no la confirmen, quien no puede lo menos, no puede lo más”, dijo Matos García en declaraciones escritas.