Las Fiscales Especiales Independientes (FEI), Leticia Pabón Ortiz y Maricarmen Rodriguez Barea, no encontraron prueba más allá de duda razonable para sostener cargos criminales contra el alcalde de Naranjito, Orlando Ortiz Chevres, se informó este viernes.

Ante el hallazgo, el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), ordenó el archivo de la querella que le imputó al alcalde presuntas violaciones al Código Electoral.

No obstante, se informó en un comunicado de prensa que se refirió el caso a la Oficina de Ética Gubernamental para el trámite administrativo correspondiente sobre cualquier violación de ley bajo el marco procesal aplicable.

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Segun la investigacion preliminar del Departamento de Justicia, los delitos imputados al alcalde trataban sobre posibles violaciones a los artículos 12.2 y 12.6 del Código Electoral.

El asunto se remonta a una querella policiaca presentada por Carmen M. Cotto Rodríguez en contra de Ortiz Chevres, en la que alegó irregularidades durante las primarias electorales de 2 de junio de 2024.

Específicamente, alegó que el alcalde la transportó al centro de votación junto a otras dos personas y que, al momento de ejercer su derecho al voto por la precandidata a la gobernación Jenniffer González Colón, Ortiz Chevres le habría arrebatado la papeleta, la destruyó y, sin su consentimiento, la sustituyó por otra en la que marcó el voto a favor del exgobernador Pedro Pierluisi.

La investigación de Justicia apuntó a que la prueba recopilada apuntaba a que existía causa suficiente para creer que el alcalde había incurrido en conductas tipificadas como delitos.

Ante la determinación, el PFEI nombró a los dos fiscales. Estos certificaron con su investigación, que incluyó entrevistas a 28 testigos, que no había prueba para sustentar una acusación criminal.