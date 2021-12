El Directorio del Partido Nuevo Progresita (PNP) decidió esta tarde no dar paso a la candidatura de Gabriel Sicardó a la alcaldía de Cataño, por lo que no será necesario convocar a una elección especial para llenar la vacante dejada por el exalcalde Félix “El Cano” Delgado, involucrado en un esquema de corrupción pública.

Sicardó fue elegido vicealcalde del ayuntamiento a horas de que Delgado renunciara a la poltrona municipal, hace más de una semana, tras declararse culpable por cargos de soborno, conspiración y fraude con contratistas.

El gobernador y presidente del PNP, Pedro Pierluisi, dijo que el Directorio se amparó en el reglamento para no cualificar a Sicardó.

“Entendemos que (Sicardó) no cumple con nuestro reglamento para la evaluación de candidatos. Tomamos esta determinación en defensa del partido”, dijo Pierluisi. Preguntado si la decisión de descalificarlo fue por la relación de este con Delgado, el gobernador indicó que “los detalles no hay que entrar en ellos, entendemos que no es un candidato idóneo para la alcaldía de Cataño”.

Añadió que la decisión fue “prácticamente unánime”.

Manifestó que el que presentó la candidatura, a quien no identificó, votó en contra y que, además, “hubo par de abstenciones, por razones personales”.

Pierluisi dijo que entonces Julio Alicea se queda entonces como candidato único a la alcaldía de Cataño y que sería juramentado próximamente.

El primer ejecutivo también fue preguntado si en la reunión, de unas tres horas, indagó a los alcaldes novoprogresistas por las expresiones de la Fiscalía federal de que pudieran haber otros arrestos de incumbentes municipales y dijo que no los cuestionó de forma directa, pero “sí expresé mi gran molestia y decepción por lo ocurrido”.

El Directorio aprobó una resolución para impulsar como política pública toda medida dirigida a otorgar mejores herramientas y procesos a las autoridades de justicia estatal para investigar y procesar actos de corrupción.

En tanto, para cubrir la vacante de Guaynabo, que deja el incumbente Ángel Pérez Otero, también acusado de un esquema de corrupción pública, la plana mayor del PNP acordó celebrar una elección especial de sus electores el 15 de enero.

Según indicó la comisionada electoral del PNP, Vanessa Santo Domingo, las

candidaturas abren este viernes, 17 de diciembre a las 8:00 a.m. y cierran el martes, 21 de diciembre a las 5:00 p.m.