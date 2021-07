Para entrar a las agencias gubernamentales no se solicitará la tarjeta de vacunación o prueba negativa de COVID-19, por el momento.

Sin embargo, el gobernador Pedro Pierluisi adelantó, durante una una conferencia de prensa realizada en La Fortaleza, que “pudiera considerar” esta medida si los contagios siguen en aumento.

La explicación la dio el mandatario, luego de que la orden ejecutiva que emitió este miércoles no incluyera nada relacionado a que para recibir servicios gubernamentales se le exigiría a la persona alguna prueba de que no está contagiado o está vacunado. No obstante, el decreto sí recomienda a los establecimientos comerciales y entidades privadas que exijan la tarjeta de vacunación o una prueba negativa de COVID-19 realizada 72 horas antes de que una persona intente entrar a sus centros comerciales, restaurante o cualquier otro lugar en la que se atienda público.

La orden ejecutiva 2021-58, emitida por Pierluisi, entra en vigor el próximo 16 de agosto. Principalmente, el decreto requiere que todos los empleados públicos tengan, al menos, una dosis de la vacuna contra el coronavirus.