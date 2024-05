La secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar Pabón, se reafirmó en la tarde de hoy en que no renunciará al cargo, mientras el Senado busca obligarla a testificar so pena de desacato y la Cámara, en una comisión total, la interpelará el martes próximo sobre el trámite que culminó con la excarcelación del convicto Hermes Ávila Vázquez, fingiendo que era parapléjico.

“No voy a renunciar bajo ningún concepto, aquí estaré y demostraré como lo he hecho en casos anteriores que esta servidora no tiene responsabilidad sobre eventos de esta naturaleza que se me están imputando sin ni tan siquiera verificar que realmente es lo que ha ocurrido aquí”, dijo Escobar Pabón a preguntas de periodistas al salir en horas de la tarde de hoy de una vista pública de la Comisión de Seguridad de la Cámara a la que compareció a la 1:30 de la tarde sobre el protocolo de embarazos en las prisiones.

A pesar de que estaba solo a pasos del Senado, en el mismo Capitolio, la Secretaria del DCR no se presentó a otra vista a la que había sido convocada también para hoy por las comisiones de Salud Mental y Adicción y de lo Jurídico del Senado en torno al caso del convicto Ávila Vázquez. Fue citada para las 9:30 de la mañana y posteriormente, para la 1:00 de la tarde, pero no se presentó.

La funcionaria dijo que la vista de la Comisión de Seguridad Pública, presidida por el representante José “Narmito” Ortiz Lugo, había sido convocada desde el 2 de mayo. Mientras testificaba en la vista de Ortiz Lugo fue emplazada para comparecer el martes próximo a una sesión de interpelación en la Cámara.

Además, el presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández Montañez cursó una carta al secretario de Justicia, Domingo Emanuelli en la que solicita que confirme si la Secretaria “está siendo investigada por su rol en la excarcelación” de Ávila Vázquez.

“Yo con la frente en alto de manera clara y transparente le digo al pueblo de Puerto Rico que llegaré hasta las últimas consecuencias para analizar y referir todo lo que sea necesario al Departamento de Justicia y a las agencias que sean necesarias para clarificar esta situación”, sostuvo Escobar Pabón.

Dijo que a la vista pública del Senado se excusó mediante carta a la oficina del presidente de la Comisión de Salud Mental y Contra la Adicción, José “Chaco” Vargas Vidot. “Se me contestó que no se me excusaba de la misma. Sin embargo estoy disponible para atender cualquier vista a la cual él me pueda citar en cualquier otro momento para atender cualquier situación que él entienda”, añadió la funcionaria, quien indicó que la notificación de la vista senatorial se hizo el 6 de mayo, para comparecer este lunes 8 de mayo.

En la carta a Vargas Vidot, la Secretaria del DCR se amparó en que no comparecería por “el corto tiempo” de la notificación y que sometería a la comisión los documentos requeridos que no guarden relación con el caso de Ávila Vázquez porque el Departamento de Justicia realiza una investigación sobre el asunto.

“Estos documentos forman parte del sumario fiscal y están protegidos por un manto de confidencialidad”, alegó la funcionaria en la carta.

En la vista ante la Comisión de Seguridad de la Cámara se le entregó a Escobar Pabón la citación para que comparezca a una sesión de interpelación sobre las irregularidades que rodean la excarcelación de Ávila Vázquez, quien cumplía una cadena perpetua por asesinar a una mujer y en 2023 logró salir a la libre comunidad fingiendo una condición de paraplejia. El pasado 22 abril se le imputó el feminicidio cruel de Ivette Joan Meléndez, en Manatí.

A la vista del Senado, además de la Secretaria del DCR, fue citado a las 9:30 de la mañana el secretario de Salud, Carlos Mellado. Ante la ausencia esta mañana de los funcionarios Vargas Vidot acogió una solicitud del presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, quien pidió que los secretarios fueran citados nuevamente para horas de la tarde, a través de la Oficina del Sargento de Armas del Senado, al amparo del reglamento del Senado y del Código Político.

El presidente del Senado arguyó que es el Departamento de Justicia el que se puede negar a entregar el sumario fiscal. “Ella tiene que someter toda la información que se le requiere. Eso está resuelto por el tribunal”, sostuvo Dalmau Santiago, quien dijo que era inaceptable la ausencia de la Secretaria del DCR.

El presidente de la corporación Physician Correctional, Raúl Villalabos también pidió ser excusado de la vista senatorial y Dalmau Santiago dijo que se le otorgará un plazo de cinco días para entregar la información que le fue requerida y que esté disponible para testificar ante la comisión.

“¿Aquí (hay) tres sillas vacías y una tumba que está llena, hasta donde está la balanza?, cuestionó Vargas Vidot.

“Hemos sido muy prudentes en la forma en que hemos manejado este asunto, no ha sido una reacción aniñada, traviesa sino un proceso de investigación que comienza en 2022 y que no se circunscribe un evento”, sostuvo el senador y salubrista.

En la tarde solo compareció a la vista del Senado el Secretario de Salud, quien pidió excusas a las comisiones legislativas por no haber comparecido en la mañana y sostuvo que la agencia no tiene injerencia sobre el comité evaluador del Programa de Salud Correccional, que dio paso a la excarcelación de Ávila Vázquez.

“Es un hecho lamentable (el feminicidio de Meléndez) es bien triste que estemos discutiendo esto ahora porque se trata de una vida y eso causa indignación”, sostuvo Mellado.

El senador novoprogresista, Juan Oscar Morales alegó que la citación de la Secretaria del DCR no cumplía con el reglamento, pues dijo no se hizo con más de dos días de anticipación. Morales dijo que Escobar Pabón se encontraba testificando en otra vista ante la Comisión de Seguridad de la Cámara.

La solicitud de Morales fue declarada no ha lugar y aún con los micrófonos apagados, el legislador continuó repitiendo que la citación estaba “en incumplimiento”.

“Yo no tengo preguntas para usted (el Secretario de Salud). Tengo preguntas para la Secretaria del DCR, quien no compareció y aquí el único incumplimiento es con el reglamento (de la agencia), que por no cumplirse, se produjo el asesinato de una mujer”, dijo la senadora del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve.

Los senadores, Ramón Ruiz Nieves del Partido Popular Democrático, María de Lourdes Santiago, del Partido Independentista Puertorriqueño, Rafael Bernabe del Movimiento Victoria Ciudadana también cuestionaron la ausencia de la Secretaria del DCR.