El secretario interino de Educación, Jesús González Cruz designado esta mañana por el gobernador Pedro Pierluisi requiere del consentimiento del Senado para entrar en funciones, confirmó esta tarde el presidente del cuerpo legislativo, José Luis Dalmau Santiago.

“Tiene que recibir el aval del Senado para poder entrar a hacer sus funciones. Hay varios precedentes sobre eso”, sostuvo Dalmau Santiago. Hizo referencia al interinato de Eleuterio Álamo y Eligio Hernández, quiénes el pasado cuatrienio sustituyeron a la renunciante secretaria de Educación, Julia Keleher. También mencionó que el primer precedente ocurrió en el cuatrienio de 2012 a 2016, con el nombramiento interino de la entonces secretaria de Salud, Anita Ríus.

“El que levantó el planteamiento de que esos interinatos tenían que pasar por aquí fue Larry Seilhamer (ex senador y hoy secretario de Estado). Así fue y se aprobó una resolución autorizando el interinato”, indicó el Presidente del Senado a preguntas de periodistas en el Capitolio. Subrrayó que no se trata de un nombramiento que ocurre la Legislatura está en receso y añadió que aunque la Constitución no dice nada, el Código Político, sí lo establece.

Pasado el mediodía el Senado no había recibido ninguna comunicación de La Fortaleza notificando la designación de González Cruz como secretario interino del Departamento de Educación.

Dalmau Santiago indicó que esta misma tarde se reuniría con sus asesores para determinar cómo procederá el Senado. “Nos enteramos (públicamente) del nombramiento ahora. Vamos a determinar cómo proceder si va a ser mañana o en la próxima sesión, pero tiene que ser inmediatamente”, dijo el líder senatorial. Agregó que hasta ese momento no había llegado a la Secretaría del Senado ninguna comunicación del Ejecutivo en torno al interinato.

No obstante, dijo que el cuerpo legislativo puede actuar “porque ya es de conocimiento público que lo nombró”.

“Podemos advenir en conocimiento y actuar mañana. Eso es algo que voy a discutir ahora con mis asesores”, sostuvo el Presidente del Senado.

El gobernador anunció esta mañana, en declaraciones escritas, la designación interina de González Cruz, luego que el sábado retiró el nombramiento de Elba Aponte Santos, quien enfrentaba un informe negativo de la Comisión de Nombramientos.

“En el día de hoy, estoy designando al licenciado Jesús González Cruz como secretario interino del Departamento de Educación. El Lcdo. González Cruz ha estado fungiendo como sub-secretario de administración en el Departamento. Es indispensable garantizar la continuidad de servicios y del trabajo importante que se está llevando a cabo por nuestros estudiantes, y estoy seguro de que el Lcdo. González llevará a cabo esta labor con el sentido de urgencia y responsabilidad que se requiere en estos momentos, dijo Pierlusi.

El Gobernador sostuvo que en los próximos días completará un proceso de entrevistas para hacer un nombramiento en propiedad.

Se informó que González Cruz es graduado de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica en mayo de 2004 y está admitido a la práctica de la abogacía desde 2005.

Según la comunicación enviada por Fortaleza, González Cruz tiene probada experiencia administrativa, legal y legislativa. Asimismo señala que se ha desempeñado como secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, administrador de la Administración de Corrección, administrador de la Administración de Instituciones Juveniles, procurador para Asuntos de Menores (fiscal auxiliar) del Departamento de Justicia de Puerto Rico, secretario municipal del Municipio de Arecibo y director ejecutivo de la Comisión de Asuntos de la Juventud de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, entre otros.