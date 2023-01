La designada procuradora de las Mujeres, Vilmarie Rivera Sierra, no ha completado aún la entrega de documentos de rigor a la Comisión de Nombramientos del Senado, mientras el caucus de la mayoría del Partido Popular Democrático (PPD) discutió esta tarde de forma general la nominación, al igual que otros nombramientos enviados por La Fortaleza.

El portavoz de la mayoría popular, Javier Aponte Dalmau, dijo que esperan comenzar a evaluar en vistas públicas a los nominados a principios de febrero, una vez cumplan con la entrega de los documentos requeridos en el proceso de confirmación.

“El caucus no tomó ninguna posición”, sostuvo Aponte Dalmau.

Mientras, la presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer, Migdalia González Arroyo, dijo que se reunió la pasada semana con la nominada y que entiende que la directora de la Red de Albergues para víctimas de violencia de género cumple con los criterios de ley que creó el cargo de Procuradora de las Mujeres.

“Estuvimos hablando acerca de sus planes de cómo dirigir la Procuraduría y cómo cambiar esa imagen de que la Procuraduría es, simplemente, para fiscalizar y ponerla a dar servicios a la mujeres, no solo que sean víctimas de violencia de género, sino de los distintos problemas que nos pueden afectar. Ella tiene una visión bastante amplia y muy positiva. Ella se ve trabajando allí por el término al que se le nominó. La realidad es que yo estoy bien satisfecha con la entrevista”, dijo la senadora González Arroyo.

No obstante, indicó que “procede que esperemos el proceso de vistas públicas para garantizar que los demás compañeros y compañeras puedan aclarar sus dudas, pero con respecto a mí, yo estoy muy satisfecha con lo que han sido sus exposiciones”.

¿Votaría a favor?, preguntó Primera Hora.

“Yo no tengo objeción, tengo que esperar el proceso de vistas públicas, porque todavía falta una documentación que no ha sometido. Sería irresponsable decir que le voy a votar a favor, pero al momento, entiendo que cumple con todos los criterios establecidos dentro de la ley. No veo mayores dificultades, por lo menos con respecto a mi posición”, indicó González Arroyo.

La vicepresidenta de la Comisión de Nombramientos, Gretchen Hau Irizarry, indicó que Rivera Sierra no ha completado aún la entrega de documentos requeridos en el proceso de confirmación.

“Todavía no tenemos fecha, no tengo conocimiento de haya fecha para la vista pública”, sostuvo la senadora por el distrito de Guayama. Añadió que el nombramiento sería discutido en el caucus del PPD. “Vamos a discutirlo, es un nombramiento muy importante”, expresó Hau Irizarry.

Por su parte, la vicepresidenta del Senado, Marially González Huertas, dijo que como parte del proceso, la nominada será sometida la semana próxima a una evaluación sicológica y sostuvo que después que entregue todos los documentos, será citada a la vista de confirmación.

González Huertas agregó que la Procuradora designada no ha sometido aún el informe auditado de sus finanzas.

“No me he reunido con ella y no tengo información de que entregó ya todos los documentos”, dijo a su vez Aponte Dalmau.

En torno al nominado secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Hiram Torres Montalvo, el portavoz del PPD dijo que pudo entrevistarlo, pero sostuvo que todavía no ha tomado una decisión con relación al nombramiento.

Al momento, el gobernador Pedro Pierluisi ha sometido unos 28 nombramientos para el consejo y consentimiento del Senado.

Por otra parte, el Senado aprobó esta tarde una resolución de la senadora novoprogresista, Migdalia Padilla Alvelo, que denomina el malecón de Cataño, que ubica en la Avenida Las Nereidas, con el nombre del exalcalde Edwin Rivera Sierra, conocido como “El Amolao”.

La medida recibió 19 votos a favor y tres en contra, de las senadoras Migdalia González Arroyo (PPD) y María de Lourdes Santiago Negrón (PIP) y del senador Rafael Bernabe Riefkhol (MVC).