La nominada secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Eileen Vélez Vega, no fue categórica hoy, jueves, en torno al propuesto aumento en los peajes; sin embargo, dijo que, “al momento”, no lo favorece e indicó que la decisión está en manos de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) como parte de las negociaciones del nuevo plan fiscal.

La ingeniera tampoco fue clara en torno a un posible proceso de privatización de la autopista PR-52.

“Lo que la AAFAF está trabajando con la Junta es el plan fiscal. Eso no se ha certificado todavía, se están haciendo negociaciones. Al momento, no estamos apoyando ese aumento y estamos buscando otras alternativas para dar otra opción y que no afecten los puertorriqueños. Mi familia también es del sur y nosotros también nos vemos afectados por ese aumento”, dijo Vélez Vega en la vista pública ante los miembros de la Comisión de Nombramientos del Senado.

“Hay mucho dinero asignado a Puerto Rico de fondos, pero ese dinero no se puede utilizar para mitigar el efecto del aumento en peajes. Ese dinero federal es para la reconstrucción de nuestras carreteras y son fondos separados. Nosotros no apoyamos un aumento en los peajes en este momento porque entendemos la situación fiscal de cada familia. También, estamos en la ACT evaluando otras alternativas”, sostuvo la nominada.

Dijo que la ACT trabaja en un informe de evaluación y localización de los peajes, así como las tarifas. “Es decir, buscando otras alterativas para poder atrasar o que ese aumento no ocurra”, dijo. Agregó que dentro de este reporte que se le entregará a la Junta, se incluye información sobre “nuestras carreteras y lo de los peajes se utilizará para operación, reparación, nómina y mantenimiento de carreteras con peaje, vías estatales y la PR-52”.

“El peaje también iría a un pago de deuda además del mantenimiento de carreteras, así que entiendo por qué ha sido sugerido. Lo que pasa es que hay buscar otras opciones para que esa no sea la única manera que podamos resolver ese problema”, expresó Vélez Vega.

-¿Ese aumento es inminente?, le preguntó la senadora popular Gretchen Hau.

La nominada secretaria del DTOP dijo que el alza en los peajes se ha mencionado en los últimos tres planes certificados de la JSF. “Los aumentos han sido consistentes en los planes de los últimos tres años. Han estado en los últimos tres planes certificados”, reafirmó.

La senadora independentista, María de Lourdes Santiago, le preguntó por la propuesta de la JSF de que se privatice la PR-52.

“No es algo que estamos trabajando, es parte de lo que ha sugerido la JSF. No puedo recomendar que se privatice la PR-52 sin hacer una evaluación de cómo afectaría eso a la Autoridad de Carreteras y a nuestro gobierno. Por eso tiene que haber un estudio de viabilidad. Aunque reconozco que la PR-22 está bajo una alianza público privada y ha sido positivo, al igual que el Aeropuerto Luis Muñoz Marín, pero sin un estudio de viabilidad que nos diga cómo va a ser este proceso no podría decir lo apruebo totalmente o esta va a ser mi recomendación”, replicó la ingeniera.

Sobre la transportación marítima a las islas municipio de Vieques y Culebra, la nominada dijo que está consciente de que es un problema ha trascendido más de 30 años. “Nosotros tenemos el compromiso y la responsabilidad de resolver este problema de una vez por todas”, sostuvo.

Dijo que a las embarcaciones no se les hizo el mantenimiento preventivo necesario por lo que “no tenemos redundancia en la flota”.

Justificó el contrato de privatización otorgado por la pasada administración a la empresa HM Ferries y dijo que la alianza público privada ocurrió antes de que ella fuera nominada al cargo.

“Se hizo porque el gobierno no había podido lograr esta confiabilidad en el sistema marítimo. Entendemos y aceptamos que tenemos muchos retos. Todavía estamos trabajando la transición del contrato y en el corto plazo lo que hemos hecho es reunirnos con los alcaldes para ver qué podemos hacer ahora en lo que entra en vigor el operador con la alianza público privada”, dijo para agregar que han aumentado los viajes y han extendido el horario de servicio a Culebra.

“Tenemos cuatro embarcaciones fuera de servicio porque están en mantenimiento”, explicó Vélez Vega y dijo que alquilaron tres adicionales para carga y pasajeros que van a estar en Puerto Rico a mediados de mayo y principios de junio.

“La embarcación El Isleño, de carga pesada y pasajeros también va a estar en Puerto Rico a mediados de mayo. La Santa María, Cayo Largo e Isla Bonita, estarán en la Isla en junio, agosto y septiembre”, proyectó.

A la vista pública, que se realizó en el Salón Leopoldo Figueroa en el Capitolio, acudieron en apoyo a la nominada varios alcaldes azules y rojos, entre ellos, el de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz; el de Yabucoa, Rafael Surillo Ruiz; Sabana Grande, Marcos Valentín Flores; Salinas, Karilyn Bonilla Colón; y Dorado, Carlos López Rivera.