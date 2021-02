El nominado secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Alexis Torres Ríos defendió hoy que la dependencia se mantenga como una agencia sombrilla con seis negociados, entre ellos la Policía, pese que legisladores de mayoría y minoría han dicho que la burocrática estructura, creada bajo la pasada administración del gobernador Ricardo Rosselló, parece tener los días contados.

Torres Ríos reconoció que el Departamento necesita “unos ajustes”, pero no precisó en qué áreas podría implantar cambios. Solo dijo que por el momento, ha hecho cambios administrativos.

“La vida todo es un cambio y tenemos que evolucionar. Estamos en ese proceso, evaluando y mirando qué tenemos cambiar”, dijo el nominado tras encabezar junto con el designado comisionado del Negociado de la Policía, Antonio López Figueroa, una ceremonia ecuménica que dio inicio hoy domingo, a la Semana de la Policía, en el Cuartel General, en Hato Rey.

PUBLICIDAD

Los nombramientos de Torres Ríos y de López Figueroa están pendiente de confirmación en el Senado y aunque no ha habido objeciones públicas a los nominados, sí algunos legisladores, entre ellos el presidente del Senado, José Luis Dalmau y el senador novoprogresista y presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara Alta, Henry Neumann se han expresado en contra de mantener la sombrilla del DSP.

“Yo creo en el DSP, el gobernador (Pedro Pierluisi) me asignó a manejar los seis negociados, en eso es lo que estoy. La experiencia que me dio en el aspecto profesional el dirigir ciertos grupos de trabajo me da la base para poder ver las diferentes situaciones que componen ahora mismo el Departamento, pero definitivamente creo en el DSP y sé que vamos a hacer el mejor trabajo, vamos a coordinarlo y vamos a operar día a día efectivamente”, sostuvo Torres Ríos.

Tanto Torres Ríos como el designado comisionado de la Policía indicaron que entregaron ya los documentos de rigor a la Comisión de Nombramientos del Senado. “Estamos en espera del proceso, Hemos tenido una serie de reuniones explicando y tomando de manera respetuosa los diferentes puntos de vista de los senadores y legisladores, pero nos mantenemos firmes y enfocados en continuar las operaciones del día a día del DSP”, indicó Torres Ríos, quien fue subdirector de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Interna del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

“Personalmente me he reunido con (el senador) Thomas Rivera Schatz, con (el senador) Gregorio Matías y con el Presidente del Senado y el Presidente de la Cámara de Representantes Rafael “Tatito” Hernández y con un sinnúmero de senadores y representantes a los cuales les hablo de las experiencias mías en el Departamento de Seguridad Nacional en Estados Unidos”, sostuvo a preguntas de periodistas.

PUBLICIDAD

“Tuve un sinnúmero de situaciones a través del proceso y les explico que si el proceso trabajó en el sistema federal, ha trabajado en ciertos municipios a menor escala, obviamente va a trabajar aquí a nivel del estado en Puerto Rico”, agregó.

En su mensaje en la ceremonia ecuménica, Torres Ríos dijo que este miércoles en la ceremonia de valores del año, rendirán homenaje a los policías que este año perdieron la vida en el cumplimiento del deber “y a los que dan la milla extra”.

“Esta semana que Puerto Rico que Puerto Rico entienda la calidad de servidor público que tiene con los policías y la oficialidad”, indicó por su parte, López Figueroa.

En el acto ecuménico ofrecieron mensajes, el capellán de la Policía y diácono, Noel Vázquez Rosario, Luis Sánchez, del Templo Beth Shalom, en representación del rabino Norman Patz, el coronel Moisés Román, de la Capellanía Evangélica y Herminio Gómez en representación de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días.