El nominado comisionado del Negociado del Cuerpo de Bomberos, Javish Collazo Fernández rechazó hoy las acusaciones de hostigamiento laboral y de abuso de poder que se le imputaron en tres querellas distintas.

Se amparó en que las alegaciones en su contra son producto de resistencia y de ataques políticos.

“En 2009 hubo un cambio de administración, vinimos a trabajar de manera distinta en el Cuerpo de Bomberos y hubo cierta resistencia”, dijo Collazo Fernández entrevistado por periodistas antes de comenzar la vista en la que será evaluado su nombramiento en el Senado.

Alegó que en una de las querellas instada por el bombero Iván Rivera en 2009 se concluye que no hubo ninguna violación de ley ni a los reglamentos y en el 2010, el querellante radicó otra queja con los mismos argumentos que fue desestimada.

PUBLICIDAD

“Me entero del laudo que hacen en el 2014 por los medios porque nunca fui informado por el Presidente del Sindicato de Bomberos. Ni la División Legal. el Jefe de Bomberos, la División de Relaciones del Trabajo ni la Comisión de Apelaciones del Servicio Público me notificaron que había una querella en mi contra”, reclamó el nominado.

Dijo que su versión “nunca fue escuchada” y que la determinación en su contra la tomó el ex jefe del Cuerpo de Bomberos, Ángel Crespo. “Las alegaciones del compañero no son correctas. Fueron investigadas en dos ocasiones y no se encontró nada”, dijo Collazo Fernández, quien acudió a la vista en el Salón Leopoldo Figueroa vestido con el uniforme de Cuerpo de Bomberos.

Rechazó que las quejas en contra respondan a un patrón de su parte de hostigamiento laboral. “Llevo 23 años en el servicio público. El mundo de la política es un mundo difícil y cuando usted tiene que tomar decisiones que inciden en las vidas de otras personas, en su capacidad o en su trabajo, usualmente, las personas tienden a resistir eso. Este servidor se ha apegado a las leyes y reglamentos toda la vida. Soy estricto, sí. Me gusta hacer las cosas bien, soy exigente en mi trabajo, sí”, expresó.

Los alcaldes novoprogresistas de Cataño y Vieques, así como el popular de Juncos, se encuentran en la audiencia. También, la presentadora Saudi Rivera, quien se espera que declare en la vista pública.

El nominado rechazó también las alegaciones de acoso laboral que le imputa una empleada siendo él director Seguridad y Recursos Humanos en el Municipio de Cataño. “Nunca se le faltó el respeto. Sí hubo que decirle, porque la compañera asume una actitud equivocada contraria a las reglas y yo no voy a intervenir con ninguna dama en ninguna situación ni con un caballero, simplemente se le indica que por favor recoja sus cosas y se mueva al área que le toca, que no queremos hacer algo exagerado y llamar a seguridad para que la acompañe. Pero lo que ella plantea no es correcto”, dijo Collazo Fernández.

PUBLICIDAD

Alegó tener una carta de ocho “compañeras del municipio de Cataño que desmienten las alegaciones”.

También, ha trascendido que está pendiente en los tribunales una demanda presentada por una policía municipal de Cataño que alega haber sido objeto de hostigamiento laboral y sexual y que Collazo Fernández y un sargento, fueron negligentes en atender sus reclamos.

El pasado 24 de abril la Comisión de Nombramientos realizó una primera vista para evaluar los testimonios de tres personas que se oponen al nombramiento. Ayer en la tarde, el nominado, que no parece tener los votos para ser confirmado, se reunió con el Presidente del Senado.