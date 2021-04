El nominado secretario de Agricultura, Ramón González Beiró prometió ayer reforzar los cultivos y cosechas de productos locales, trabajar a favor de la seguridad alimentaria, promover incentivos agrícolas y rescatar las fincas de la Autoridad de Tierras que no se utilizan con el potencial necesario.

“Vengo a unir voluntades para crear nuevas oportunidades para que más jóvenes agricultores vean su futuro en esta tierra. Vengo a poner mi granito de arena para que nuestros hijos e hijas se queden aquí y que no tengan que abandonar nuestra Isla para cultivar muy probablemente otros campos”, dijo González Beiró en la vista de la Comisión de Nombramientos del Senado que pasó juicio hoy sobre la designación del agricultor y empresario de productos agrícolas.

PUBLICIDAD

En su turno en la vista pública, en el Salón Leopoldo Figueroa, en el Capitolio, el senador Juan Zaragoza le preguntó por sus negocios privados y por expresiones “de sus enemigos que dicen que usted es parte de la mafia de la leche”.

“Creo que la mafia real es la que ha tratado por varios cuatrienios de tergiversar los problemas de la industria, tervigersar y tratar de que una industria completa se mueva alrededor de sus bolsillos. Yo no vengo a mirar personas, no vengo a mirar ganaderos, yo miro la industria lechera de Puerto Rico y al que no le guste, que diga que yo soy un mafioso”, replicó el nominado Secretario de Agricultura.

-¿Algunos de sus negocios están en la industria de la leche?, le inquirió Zaragoza.

“Senador yo me crié ordeñando las vacas a mano. Mi viejo, en un coraje, montó las vacas literalmente en un avión, alquiló una finca en la República Dominicana cuando yo tenía seis años y los próximos seis años de mi vida los pasamos allí, viviendo en una vaquería en la que no había luz eléctrica, ordeñando a mano. Yo me crié ahí. Yo sé lo que es una vaca. Muchos de esos que están protestando, que dicen que yo soy un mafioso, le tocan la ubre y no le pueden sacar la leche porque eso no es cogerla y jalar. Hay que saber apoyar la vaca y hay que saber cómo hacerlo. Yo no vengo a oir bochinches, a oir chismes, yo vengo a enderezar la industria lechera entre todas las otras”, dijo.

PUBLICIDAD

En torno a sus negocios, González Beiró indicó que tiene sus acciones depositadas en “un fideicomiso ciego”.

“Mis hijos están trabajando directamente en la finca. Tengo un fiduciario, es el que habla con ellos de la parte del negocio. Yo estoy fuera por completo. Los otros negocios son de mi viejo. Yo los administraba”, dijo y sostuvo que no hace negocios directamente con el gobierno.

“Yo vendo equipos agrícolas. Hay agricultores que son clientes y puede haber alguna venta al gobierno si van a comprar un tractor, un arrado, pero eso está también depositada en las acciones. Se presentó en la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), así como una inhibición de mi parte en cualquiera de los programas que tengan que ver con maquinaria o cualquier incentivo más allá de los normales a los que tiene derecho cualquier agricultor”, expresó.

Sostuvo que si el confirmado al cargo persigue dos metas principales: crear oportunidades para que los agricultores y agricultoras puedan conocerlas, estudiarlas y aprovecharlas y aumentar la producción de alimentos del País para garantizar seguridad alimentaria.

Hizo un recuento de su preparación académica y su experiencia en el campo agrícola, en Puerto Rico y en el estado de Florida.

“He tenido la oportunidad de conocer de primera mano todos los sectores agrícolas a través de todo Puerto Rico. Y no hay duda de que el agricultor pequeño y mediano es el que necesita más recursos para echar hacia adelante y en tantas ocasiones el gobierno lamentablemente les hace la vida difícil. Las puertas para ellos estuvieron lejos y cerradas y las organizaciones que los agrupan y representan no se les escuchaba”, sostuvo.

PUBLICIDAD

El Presidente del Senado y presidente la Comisión de Nombramientos, José Luis Dalmau le pidió que precisara cuáles son sus planes en el área de seguridad alimentaria. “No necesariamente es sembrar a Puerto Rico de punta a punta, es tener las cosas a a la manos cuando se necesiten. Para eso hay que sembrar en las áreas donde se producen bien, también tenemos que enlatar, almacenar, construir almacenes. Todos los años vamos a tener huracanes y terremotos. Seguridad alimentaria es tener una agricultura balanceada donde tanto haya productos en el campo y le podamos añadir valor”, indicó el nominado.

Reconoció dificultades en el reclutamiento de gente para atender las cosechas, pero dijo que este no es un problema exclusivo de Puerto Rico, sino que es un problema común en otros países. También admitió, que el problema se relaciona con los bajos salarios,

“Nuestro plan del desarrollo agrícola depende en gran medida en que podamos agregar la mano de obra. No hay quién coseche las piñas, quién siembre los tomates, no hay quién ordeñe las vacas. Esto se acentuó con la pandemia con la cantidad de fondos federales, que han llegado. Esto sostiene la economía de consumo, pero no que la gente salga a trabajar”, dijo.

Indicó que esta semana espera concluir un contrato que dispone el uso de confinados de custodia mínima para trabajar en brigadas agrícolas con supervisión.

En un aparte con periodistas, el Presidente del Senado dijo que al parecer el nominado “ha generado simpatías entre los senadores” y sostuvo que cuenta con un amplio apoyo de diversos sectores agrícolas.

PUBLICIDAD

“No he recibido ponencias en contra. No tengo conocimiento de que se haya expresado nadie en contra”, indicó para agregar que si el informe estuviera listo, bajará a votación esta misma semana.

Pero, la ex presidenta de la Asociación de Agricultores, Moraima Rivera, objetó el nombramiento de González Beiró, pues dijo que el nominado “cree que la agricultura es un negocio y así lo ha manifestado”.

“Me opongo a su nombramiento por lo mismo que se retiró el nombramiento de la señora Elba Aponte. No han esperado que lo confirmen para exigir contratos. No se debe permitir en ninguna agencia”, sostuvo la porcinocultora.

Indicó que la empresa de González Beiró Agro Power “tiene una línea de tractores que es el Departamento quien determina la cuantía y la aprobación de las cotizaciones que somete el agricultor”.

Se expresaron a favor del nombramiento el presidente de la Asociación de Agricultores, Héctor Cordero Toledo, el presidente del Sector de la Leche, Manuel Martínez Arbona, la presidenta del Sector del Café, Jannette Rodríguez y la alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla.

Cordero Toledio sostuvo en su ponencia que el pasado secretario de Agricultura, Carlos Flores “anda por los pasillos (del Capitolio)” haciendo campaña en contra del nominado.