Con margaritas en tonos violáceos en las manos y vestidas de luto, integrantes del proyecto Con Sentimientos, reclamaron un alto en los feminicidios en Puerto Rico, al conmemorarse hoy el Día Internacional de No Más Violencia contra las Mujeres y en momentos en que muchas familias puertorriqueñas compartirán en sus mesas, el Día de Acción de Gracias.

Aliana Bigio y Jomayra Pimentel, gestoras del proyecto, subrayaron que la convergencia de ambas conmemoraciones hace recordar que decenas de familias tendrán que mirarse a los ojos y nombrar que les falta una en la mesa.

En conferencia de prensa, en la escalinata norte del Capitolio, las líderes feministas denunciaron, junto a otras integrantes del grupo, que la violencia machista sigue en aumento en el País, mientras los reclamos de las mujeres “se dejan para después”.

Pidieron un minuto de silencio por las de mujeres asesinadas en Puerto Rico en lo que va del año y sus familias. Según el Observatorio de la Equidad, en 2021han ocurrido 20 feminicidios y otros 28 feminicidios indirectos, incluyendo transfeminidios.

“Con esta estampa que titulamos ‘Nos falta una en la mesa’ queremos visibilizar lo que va a ocurrir hoy lamentablemente en decenas de hogares de familias puertorriqueñas que les falta una en la mesa porque este año ha sido sumamente violento para las mujeres de nuestro País. No queríamos dejar pasar este día sin nombrarlas y sin llegar hasta aquí que es el espacio donde se toman muchas decisiones que nos afectan directamente y que exacerban la violencia de género en el País”, reclamó Bigio.

Pimentel puntualizó por su parte, que los feminicidios no son meras estadísticas “Detrás de cada feminicidio hay una familia que le sobrevive, hay sueños que no se pudieron cumplir, hay viajes que nunca ocurrieron, hay niños que se quedaron sin madres, hay amigas que no volverán a reír juntas y familias que por siempre quedarán incompletas”, expresó.

Destacó que el asesinato de las hermanas María Teresa, Patria y Minerva Mirabal Reyes, ocurrido el 25 de noviembre de 1960 por su activismo en contra del régimen de Rafael Leonidas Trujillo, en la República Dominicana, lamentablemente, es un hecho que no ha quedado en el pasado.

“La forma de la misoginia en la que siempre las mujeres somos atacadas, lo vivimos en el presente. Las mataron a ellas por sus convicciones políticas, pero a nosotras nos matan todos los días porque querer decidir sobre nosotras mismas, por tener opiniones y no nos matan solamente porque nos quitan la vida, el juicio público también nos mata”, dijo para agregar que los intentos de feminicidios son el doble que los feminicidios.

“Aunque podemos pensar en las hermanas Mirabal por algo que pasó hace mucho tiempo realmente es algo que nos sigue pasando todos los días en Puerto Rico”, sostuvo la líder feminista.

Las líderes del grupo Con Sentimientos calificaron de “insuficientes” los esfuerzos del grupo PARE, que nombró el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, tras declarar un estado de emergencia por la violencia de género en Puerto Rico.

“Algo que resalta y que nos indigna muchísimo es que son solo $250 mil para la segunda fase y no es ni siquiera un dinero que viene directo, sino que es un dinero que están cogiendo de las ayudas de la pandemia, del Cares Act. Ahí podemos ver que no es una prioridad”, indicó por su parte, Bigio.

“Necesitamos más recursos, necesitamos voluntad políticas, necesitamos que en las agencias en donde se tratan estos temas haya una verdadera reforma, porque las campañas educativas aunque sean importantes, las que están saliendo del Estado se quedan cortas.. Están enfocadas en las víctimas, en que tú te tienes que ir, en qué tú tienes que hacer, en qué tú tienes que dejar de hacer. ¿Cuándo vamos a empezar a nombrar a quiénes están violentando y cómo la educación va a prevenir muchísimo de eso?, reclamó.

Pimentel dijo por su parte, que las campañas deben ser preventivas e insistió en la educación con perspectiva de género. “Nosotras queremos erradicar la violencia de género y para eso, necesitamos primero, que las campañas sean preventivas y segundo, que también empecemos a fijarnos en la raíz del problema. ¿Qué está pasando con todos los victimarios?, ¿qué los lleva a esta violencia hacia las mujeres?, ¿por qué está explotando esta violencia hacia las mujeres?, cuestionó.

En horas del mediodía, otro grupo defensor de los derechos de las mujeres, la Colectiva Feminista en Construcción, desplegó una gigantesca pancarta en el Expreso Las Américas con el mensaje: “Vendrán tiempos mejores, los estamos construyendo”.