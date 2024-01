La Colectiva Feminista en Construcción denunció hoy que el estado de emergencia sobre violencia de género que el gobernador Pedro Pierluisi decretó en enero de 2021 y que ha extendido en tres ocasiones “ha fracasado”.

Ante la escalada en feminicidios, que también han arropado a otros familiares de las víctimas, las portavoces de la organización, Adli Cordero Espada, Shariana Ferrer Núnez y Zoán Dávila Roldán, anunciaron una nueva jornada de protestas denominada “Nosotras por nuestras vidas”, que incluye una convocatoria a un paro de mujeres, el 8 de marzo próximo, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

PUBLICIDAD

“En enero del 2021, cuando el gobernador Pedro Pierluisi decretó el estado de emergencia, nos pidió a las mujeres y sobrevivientes del país un voto de confianza. Tres años después, los resultados de su gestión para ejecutar esa política pública son cuestionables”, dijo Cordero Espada.

La trabajadora social sostuvo que cuando todavía arrancaban los trabajos se disolvió el Comité PARE “eliminando todo elemento de colaboración” con organizaciones y con la comunidad. “Para ese entonces, las compañeras alertaban que no se había concretado nada de los trabajos dirigidos a la prevención. Los efectos de la falta de ese componente los estamos viendo hoy día”, puntualizó Cordero Espada en conferencia de prensa desde la sede de la Colectiva Feminista, en Río Piedras.

Las líderes de la organización cuestionaron la disolución del Comité PARE, creado al amparo del estado de emergencia por violencia de género que Pierlusi decretó mediante orden ejecutiva en enero de 2021, hasta 2022. El grupo PARE estaba integrado por agencias gubernamentales y del tercer sector para rendir informes y someter recomendaciones sobre el manejo de la violencia machista.

El 23 de junio de 2022, Pierluisi extendió el estado de emergencia hasta el 31 de diciembre de 2023 y en una tercera ocasión, alargó la declaración hasta el 31 de diciembre de 2024.

Desde 2019, en medio del alza en los casos de violencia de género en Puerto Rico, tanto la Colectiva Feminista como otras organizaciones que trabajan para visibilizar los problemas que afectan a las mujeres, demandaron que el gobierno declarara un estado de emergencia para lidiar con esta problemática.

PUBLICIDAD

Según las portavoces de la Colectiva Feminista, el hecho de que los trabajos del Comité PARE fueran descontinuados y que se haya eliminado el componente de colaboración entre agencias y organizaciones, ha abonado “a la dejadez y falta de transparencia” por parte de las agencias de gobierno .

“Si el gobierno necesita presión política, vamos a darle presión política para que hagan lo que hay que hacer. Si necesitan un calentón para que se muevan, pues vamos darle el calentón… No vamos a esperar a que otra mujer muera. Vamos a tomar las calles nuevamente, seamos cinco gatas o seamos miles. Nos toca irnos a la calle a luchar por nuestras vidas. Eso es lo que está en juego”, sentenció por su parte, Ferrer Núñez.

Indicó que desde la jornada “Nosotras por nuestras vidas”, la organización llevará a cabo encuentros, conversatorios y otros espacios de movilización.

“Si nos dejamos llevar por las cifras de feminicidios, el estado de emergencia ha fracasado”, sostuvo Ferrer Núñez, quien adelantó que el 8 de marzo se reunirán en los predios del estadio Hiram Bithorn. “Estamos haciendo una convocatoria para paralizar labores y en algún momento del día nos vamos a congregar para tomar el Expreso (Las Américas)”, indicó Ferrer Núñez.

A su vez, Dávila Román dijo que Pierluisi disolvió el Comité PARE sin que se concretaran los acuerdos y delegó los trabajos en una oficial de cumplimiento.

“¿Cuál es el mensaje que se envía? Que ya no hay emergencia, que se resolvió. El gobernador dijo que ya todo estaba hecho. Hay una actitud de dejadez y falta de transparencia de las agencias. El comité no existe, las reuniones de trabajo no se fiscalizan, no hay instrumento de medición”, sostuvo.

Las líderes feministas denunciaron también la falta de prevención para manejar la violencia machista. “En estos tres años no se ha impulsado ninguna campaña mediática de prevención de la violencia de género”, dijo Dávila Román.