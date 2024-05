“¡Mi historia está en mi pelo! ¡Racista, sal del medio!”

Ni el sol, ni el intenso calor, detuvo a activistas antirracistas y ciudadanos de las comunidades negras y afrodescendientes a llegar al Lado Norte del Capitolio para exigir la aprobación del Proyecto del Senado 1282 (PS 1282), que busca crear la Ley Contra el Discrimen por Razón de Estilos de Cabello, y celebrar el “Orgullo del Pelo Afro”.

A son de música, literatura, exposiciones artísticas y talleres multidisciplinarios, líderes e individuos en su carácter personal se dieron cita al frente de la Casa de las Leyes para unirse a la convocatoria que realizaron las organizaciones Revista étnica, Colectivo Ilé, el Colectivo Resistencia Cimarrona, así como más de 25 colaboradores que buscan levantar sus voces a favor de la medida que perseguirá el desarrollo de políticas públicas específicas que prohíban el discrimen racial contra los peinados africanos, estilos protectores y texturas que regularmente se asocian con identidades de raza -tanto en espacios públicos como privados.

El grupo pidió que la medida sea puesta en calendario esta misma semana en la Cámara de Representantes para iniciar el debido proceso de evaluación y eventual aprobación, según se indicó.

Alanis M. Ruiz Guevara, fundadora de la Colectiva Resistencia Cimarrona y peticionaria de la pieza legislativa, exhortó a la Cámara de Representantes a atender con prontitud la legislación que obtuvo luz verde en el Senado el pasado 18 de abril con 15 votos a favor, cuatro en contra y cinco abstenidos y, recientemente, recibió la aprobación en una sesión de “Mark-Up” con 11 votos a favor y tres abstenciones.

“Este proyecto es uno colectivo, donde todes hemos colaborado desde el amor, la valentía y la bravura para hacer que este proyecto se haga realidad. Vamos a seguir metiendo presión para que este proyecto se apruebe, no nos vamos a quitar. Nuestros cabellos son poder, son una colección con nuestras ancestrías, y son nuestras coronas. Queremos afirmar que nuestra niñez merece llevar sus cabellos y estilos africanos libres de violencia antinegra”, expresó Ruiz Guevara.

Amelia Tejada, fundadora de NGRX, nombre que lleva la Asociación Estudiantil Antirracista de la Universidad del Sagrado Corazón, exhortó a los legisladores a darle el sí a un proyecto que erradicaría las barreras que ha provocado este tipo de discrimen para acceder a oportunidades de educación. Esa situación se reflejó en el esfuerzo “Chotea tu reglamento”, donde mostraron varios manuales de conductas en distintos planteles escolares donde exigían “recortes apropiados” sin especificar cuáles, solicitaban a los alumnos a estar “bien peinados”, así como prohibían los “cortes étnicos”, “dread locks”, afros y estilos trenzados.

“Como una de las organizaciones estudiantiles antirracistas, entendemos que es prioridad de las universidades ser proactivos en graduar futuros profesionales que nieguen estos reglamentos y no discriminen en procesos de entrevista. Esta no es nuestra primera lucha para respetar nuestros derechos como personas afrodescendientes, y no será la lucha final, pero espero que mi generación sea la última que tenga que reprimirse para tener la oportunidad para brillar”, manifestó.

En la foto, la senada Ana Irma Rivera Lassén del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), quien estuvo presente en la actividad "Orgullo del Pelo Afro" ( David Villafañe )

Jorge Aponte Pizarro, alumno de décimo grado de Loíza e integrante de “La tribu” -un grupo comunitario de varones adolescentes que trabajan en el liderazgo comunitario en temas de masculinidad y racialidad y justicia juvenil en Loíza- favoreció el proyecto senatorial de la autoría de los senadores Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe Riefkhol, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC). Según indicó, evitaría manifestaciones violentas como las que él sufrió cuando estaba en una academia militar y un entrenador lo amenazó con “picarle el pelo, o cuando estén en un campamento, me voy a llevar la máquina, y te voy a afeitar la cabeza en la noche”.

“Mi pelo es parte de mi identidad. Me representa y me hace sentir fuerte. ¡Me rehúso a cortarme el cabello porque son siete años que llevo con ello! ¡Nuestro pelo se respeta! ¡Nuestra corona se respeta!”, afirmó el también integrante de la organización Taller Salud.

Escritoras como Mayra Santos Febres y Yolanda Arroyo Pizarro se dieron cita a la manifestación a presentar su “afrobabilla” y favorecer el proyecto de ley basado en el CROWN Act Coalition, un esfuerzo que ya se ha aprobado en 23 estados de los Estados Unidos, que por sus siglas en inglés significa: “Creating a Respectful and Open World for Natural Hair” o “creando un mundo respetuoso y abierto para el cabello natural”.