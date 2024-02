Un nuevo desacuerdo, esta vez salpicado por el contrato de privatización de los terminales de cruceros de San Juan, mantiene encontrados a los presidentes del Senado, José Luis Dalmau Santiago y de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez.

Las diferencias entre los líderes legislativos saltaron a la palestra pública la semana pasada, luego que el Senado no diera paso, con el voto en contra del líder senatorial, a una medida impulsada por el Presidente de la Cámara que buscaba asignar $320 millones a la Autoridad de los Puertos para cerrar el contrato de Alianza Público Privada (APP) con la empresa San Juan Cruise Port, subsidiaria de Global Ports Holding (GPH), para operar los terminales de cruceros en San Juan.

En una conferencia de prensa esta tarde en el Capitolio, el Presidente del Senado dijo que votó en contra de la medida por considerar que “se trata de un mal negocio para el país y un regalo para los acreedores”.

La semana pasada, al defender la pieza legislativa, el presidente de la Cámara dijo que se trataba de un pedido de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a las cámaras legislativas.

“Las diferencias entre los cuerpos legislativos siempre han existido. Yo estoy aquí con mis compañeros (senadores) representando los intereses del pueblo de Puerto Rico. Qué el presidente de la Cámara diga qué intereses está representando”, reclamó Dalmau Santiago.

Acompañado por varios senadores populares, el presidente del Senado dijo que su voto en contra “no fue a la ligera, ni por capricho” y criticó que la medida se bajara en la Cámara por descargue, sin ser evaluada en vistas públicas.

Indicó que en agosto de 2022, el gobernador Pedro Pierluisi anunció el contrato de privatización de los muelles de San Juan “con mucha fanfarria”, que se iba hacer una inversión de $425 millones y que habría una “reducción significativa” en la deuda que arrastraba la Autoridad de los Puertos.

”Han pasado 16 meses y no hemos visto ni inversión ni mejoras en los muelles… Se contrató a esta compañía porque iba a reducir la deuda y se ha triplicado. Eso no es negocio para Puerto Rico, es un pago a los acreedores. Si FEMA (Administración Federal para el Manejo de Emergencias) está reparando los muelles, ¿cuál es el beneficio? Esto es un regalo”, cuestionó Dalmau Santiago.

“Global se beneficia con las ganancias de la privatización, pero no asume responsabilidad en caso de incumplimiento y con la Resolución Conjunta de la Cámara 594 esta alianza tampoco aporta a reducir la deuda de los muelles de crucero, que era uno de los supuestos beneficios de la privatización anunciada hace 16 meses”, dijo el Presidente del Senado.

Sostuvo que “la JSF avaló la modificación al presupuesto, formando parte a mi juicio de un mal negocio para Puerto Rico, otro más”. Según Dalmau Santiago la transacción no tiene el aval de transportistas, comerciantes y de sectores del turismo.

Dijo que el primero de febrero llevó la resolución cameral a votación luego de recibir una llamada del secretario de Estado, Omar Marrero. “Él me llamó porque ese día vencía el término en que podían llegar a un acuerdo con los acreedores. Me enteré por Omar Marrero”, indicó Dalmau Santiago, quien agregó que supo de la medida legislativa por la prensa.

“No hubo comunicación nunca (de la Presidencia de la Cámara)”, sostuvo el Presidente del Senado.

Pero, el desacuerdo entre los líderes legislativos siguió creciendo y el viernes 2 de febrero el líder cameral acusó al Senado de mantener detenidas y “en un limbo” varias medidas de la Cámara relacionadas con el manejo de la violencia de género.

“El reclamo es claro, le pedimos a nuestros compañeros del Senado sensibilidad y empatía”, fueron las expresiones de Hernández Montañez, el pasado viernes.

El líder senatorial ripostó hoy que también “hay muchas medidas (del Senado) cruzadas allá (en la Cámara) que no se han atendido”. Detalló que en la Cámara hay alrededor de siete medidas senatoriales que están sobre la mesa.

“Aquí todas las semanas se atienden medidas de la Cámara, pero no puedo decir lo mismo del cuerpo hermano. No me parecen justos esas expresiones de parte del presidente de la Cámara. Aquí no estamos para competir, estamos para darle el debido trámite a las medidas legislativas”, replicó el portavoz de la mayoría popular en el Senado, Javier Aponte Dalmau.

El Presidente de la Cámara no asistió hoy a la ceremonia inaugural de los actos conmemorativos del Nonagésimo quinto aniversario de El Capitolio.