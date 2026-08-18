En vías de proteger a los miles de dueños de mascotas en Puerto Rico, la gobernadora Jenniffer González Colón convirtió en ley una medida que, por primera vez, establece un marco regulatorio para el ofrecimiento y venta de seguros para los animales que son parte de la familia.

La nueva ley, de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, incorpora al ordenamiento de Puerto Rico disposiciones del Pet Insurance Model Act de la National Association of Insurance Commissioners (NAIC), modelo que establece reglas uniformes y buenas prácticas de mercado para este tipo de producto.

Específicamente, la medida dispone un nuevo Capítulo 48 al Código de Seguros de Puerto Rico para establecer divulgaciones mínimas y uniformes al consumidor, definir los términos aplicables a este tipo de seguros, disponer requisitos básicos para las pólizas y establecer normas relacionadas con las prácticas de mercadeo. Asimismo, faculta a la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) para su implantación y fiscalización.

PUBLICIDAD

“Para muchas familias, sus mascotas son parte esencial del hogar y atender una enfermedad o una emergencia veterinaria puede representar un gasto considerable. Con esta nueva ley establecemos reglas claras para que los consumidores puedan contar con alternativas de seguros confiables y transparentes para el cuidado de sus mascotas, mientras promovemos mayor competencia y protección al consumidor”, expresó la gobernadora en comunicado de prensa.

Según el análisis de la medida, para 2023 aproximadamente el 48 % de los hogares en Puerto Rico tenía mascotas, equivalente a cerca de 643,000 hogares. El gasto mensual en alimentos para mascotas ronda los $92 por hogar, reflejando el impacto que tiene este sector en el presupuesto de las familias puertorriqueñas.

Esta nueva ley regularía el mercado de seguro de mascotas. Específicamente, fiija un proceso para que la OCS pueda expedir las certificaciones y autorizaciones correspondientes a las compañías aseguradoras interesadas en ofrecer estas cubiertas en Puerto Rico, bajo criterios uniformes.

Por otro lado, González Colón convirtió en ley una enmienda la Ley Núm. 408-2000, conocida como la “Ley de Salud Mental de Puerto Rico”, para armonizar sus disposiciones con el Código Penal de Puerto Rico vigente.

La nueva ley actualiza los Artículos 2.03 y 15.03 de la Ley de Salud Mental con el propósito de uniformar los delitos contemplados en dicha legislación con aquellos establecidos en el Código Penal de 2012. En particular, actualiza la referencia al artículo y la pena correspondiente al delito de restricción a la libertad para penalizar la práctica de hospitalizar a una persona de forma involuntaria sin que reúna los criterios clínicos requeridos.

PUBLICIDAD

La medida fue radicada por el presidente del Senado, junto a los senadores Héctor J. Sánchez, Wilmer Reyes, Luis D. Colón, Jeison Rosa, Brenda Pérez, Rafael Santos y Gregorio Matías.

Asimismo, González Colón firmó un proyecto que declara el 5 de mayo de cada año como el “Día del Niño Dotado en Puerto Rico”. El propósito es de crear mayor conciencia sobre las aportaciones de esta población y promover iniciativas dirigidas a atender sus necesidades particulares.

La nueva ley busca fortalecer la identificación temprana de niños y niñas con capacidades cognitivas, creativas, artísticas, psicomotoras o de liderazgo significativamente superiores al promedio, así como fomentar el desarrollo de programas educativos diferenciados que permitan potenciar sus talentos. La medida reconoce que, cuando reciben los estímulos y herramientas adecuadas, estos estudiantes pueden realizar importantes aportaciones al desarrollo social, científico, cultural y económico de Puerto Rico.

Además, la gobernadora firmó una resolución conjunta que designa la carretera estatal PR-101, dentro de la jurisdicción del municipio de San Germán, con el nombre del Dr. Rafael “Rafo” Rodríguez González, en reconocimiento a su destacada trayectoria de servicio a Puerto Rico y a su pueblo de San Germán.

Rodríguez González, optómetra de profesión, mantuvo prácticas en San Germán y Mayagüez y participó activamente en organizaciones cívicas como la Cámara Junior de Comercio y el Club de Leones de San Germán. Además, colaboró con los Atléticos de San Germán y con el desarrollo del baloncesto en categorías menores.

En 1992 fue electo como el primer senador estadista por el Distrito Mayagüez-Aguadilla. Durante su paso por el Senado presidió la Comisión de Salud y participó en legislación dirigida a ampliar el acceso de la ciudadanía a los servicios de salud. Posteriormente, sirvió durante ocho años como asesor del presidente de la Universidad de Puerto Rico.

También firmó una resolución conjunta que designa la carretera estatal PR-421, dentro de la jurisdicción del Municipio de Moca, con el nombre de Luis González Pérez, en reconocimiento a su trayectoria empresarial, compromiso comunitario y aportación al desarrollo de ese pueblo.

González Pérez nació en Moca el 25 de agosto de 1942 y desde temprana edad trabajó junto a su padre en labores agrícolas relacionadas con la industria azucarera. Durante su juventud también sirvió por un periodo en el Ejército de los Estados Unidos y posteriormente incursionó en el ámbito laboral y empresarial.