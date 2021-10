El gobernador Pedro Pierluisi informó este martes que solo analiza la posibilidad de eliminar de la orden ejecutiva para controlar los contagios por COVID-19 el cierre de los comercios a las 12:00 a.m. y la Ley Seca, en la que se prohíbe la venta, estipendio y consumo de bebidas alcohólicas, durante el periodo de 12:00 a.m. a 5:00 a.m.

En conferencia de prensa, el ejecutivo afirmó que mantendrá todas las exigencias de vacunación obligatoria para ciertos sectores, así como el que los comercios exijan la evidencia de vacunación o prueba negativa de COVID-19 o de lo contrario tienen que limitar el cupo a 50%.

Pierluisi también adelantó que se mantendrá el uso obligatorio de la mascarilla para evitar contagios.

El gobernador recordó que en la tarde de este martes se emitirá un comunicado de prensa para informar su decisión sobre las regulaciones que entrarían en vigor a partir de este jueves.

“No anticipo mayores cambios”, reiteró.

También expuso que no habrían más exigencias para obligar a las personas a que se vacunen.

“Hemos cubierto bastante terreno”, manifestó.

En resumen, Pierlusi dijo que Puerto Rico ha logrado una “gran mejoría” tras un repunte causado por la variante Delta.