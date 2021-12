El nuevo alcalde novoprogresista de Cataño, Julio Alicea Vasallo anunció hoy que renunció a su salario oficial de alcalde de $5,500 mensuales y que continuará recibiendo su pensión como servidor público que según dijo es $700.00 menor.

Alicea Vasallo anunció también, en su primera conferencia de prensa, que sólo utilizará el carro asignado a su oficina en gestiones oficiales, que no tendrá celular pagado con fondos públicos y que a partir de mañana lunes cancelará “muchos contratos” de servicios profesionales en el municipio que considera innecesarios y que representan un monto anual de $150 mil dólares para las arcas municipales.

“No puedo taparme los ojos de cómo llegué aquí, por eso me estaré reuniendo con agencias fiscalizadoras estatales y federales para cooperar más estrechamente y lograr sanear la administración pública. Sé que los buenos somos más, pero tenemos que sacar las manzanas podridas”, indicó Alicea Vasallo.

PUBLICIDAD

Adelantó que mañana lunes se reunirá con Gabriel Sicardó, quien tras la renuncia de Félix “El Cano” Delgado en medio de acusaciones federales de corrupción, fungía como Alcalde interino. Sicardó figuró como su contendor para la vacante y llegó hasta el tribunal en reclamo de una elección especial, pero el Directorio del Partido Nuevo Progresista (PNP), lo descualificó ayer sábado.

“Utilizaré mi celular privado y ningún funcionario tendrá vehículos 24/7 ni celulares con excepción de la Policía Municipal y Emergencias Médicas”, indicó el ex director de la Administración de Compensación por Accidentes de Automóviles (ACAA).

Como medida anticorrupción, también adelantó que en los próximos días firmará una orden ejecutiva para otorgar total independencia a la Oficina de Auditoría Interna y prohibir a la Policía Municipal hacer campaña política en horas laborables.

“La jauja de contratos termina mañana a las 8 de la mañana”, expresó el nuevo alcalde, quien fue juramentado el sábado en una ceremonia privada en su residencia por el juez Pedro Vidal, a quien describió como su amigo.

Dijo que los contratos que serían cancelados son de servicios profesionales en las áreas de recursos humanos, auditoria interna, asesoramiento en administración pública y finanzas. “Para eso estoy yo ahí yo no necesito asesores que me enseñen y lo digo con humildad. Hay contratos que no hacen falta y los voy a cancelar, son muchos”, sostuvo para agregar que algunos “son extravagantes”.

Alicea Vassallo dijo también que con el dinero de estos contratos y con la suma que no recibirá de su salario de Alcalde se crearía un fondo especial para “el pago del agua, la luz y servicios fúnebres de la gente pobre de Cataño”.

PUBLICIDAD

“No voy a tener una foto oficial, eso para mí es un gasto excesivo y no es mi estilo. Quiero maximizar el dinero del municipio para los pobres”, sostuvo para agregar el Fondo lo administrará la Oficina de Ayuda al Ciudadano.

En la conferencia de prensa, celebrada en un restaurante en el Frente Marítimo de Cataño, el recién juramentado Alcalde estaba acompañado de su esposa, Bethzaida Rodríguez. Fue presentado por su hija, Julibeth, abogada de profesión. Su otro hijo, Felipe, quien es entrenador de baloncesto, no asistió por compromisos de este deporte.

Alicea Vasallo, quien dijo que se crió en el residencial Las Palmas, en Cataño y detalló que comenzó a laborar en el gobierno municipal en 1985, bajo incumbencia del entonces alcalde novoprogresista, José “Pepe” Álvarez Brunet y su hija Lupe. Posteriormente, a principios de los años de 1990 laboró con la administración del ex alcalde Edwin Rivera Sierra “El Amolao”.

Alicea Vasallo, quien dijo que se crió en el residencial Las Palmas, en Cataño, detalló que comenzó a laborar en el gobierno muncipal en 1985, bajo incumbencia del entonces alcalde novoprogresista, José “Pepe” Álvarez Brunet y posteriormente, a principios de los años de 1990 con la administración del ex alcalde Edwin Rivera Sierra “El Amolao”.