Jesús Resto Rivera está claro: hay “mucho trabajo” que hacer en Ciales.

El popular, quien según la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) fue elegido para liderar al pueblo a partir de enero de 2025, derrotó a su contrincante y alcalde incumbente novoprogresista Alexander Burgos Otero, electo en el 2020, cambiando así el color del municipio de azul a rojo.

Ahora, Resto Rivera busca el progreso de Ciales a través de su accesibilidad a la gente y la restructuración del ayuntamiento

“Nunca dudé que íbamos a prevalecer”, celebró el alcalde electo en entrevista con Primera Hora.

“Siempre confié en que estábamos haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque me dediqué (a)… visitar casa a casa, conocer el sentir de la gente, el estilo de mi campaña fue distinto a lo tradicional, siempre fue de altura, no fue campaña de traer asuntos personales, no fue campaña de Partido Popular, de que los míos son los buenos, los otro son los malos. Yo siempre me enfoqué en que nuestra campaña era ser un alcalde para todos”, agregó.

El organismo estatal le atribuyó 4,414 votos, o el 56.71% tras contabilizar los resultados emitidos en 34 de 37 colegios. Por su parte, Burgos Otero obtuvo 3,305 (39%), Abimael Ayala Melecio, de Proyecto Dignidad (PD), 230 y Ana M. Villalobos Robles, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), 104.

Acorde a Resto Rivera, el Partido Popular Democrático (PPD) prevaleció en todas las unidades electorales cialeñas, salvo la de Hato Viejo Cumbre, que caracterizó como un “baluarte del PNP”. Pese a esto, adujo que en ese colegio el PNP salió victorioso con tan solo 24 votos.

“Se desbordó el pueblo. Ya el pueblo estaba deseoso de hacer un cambio de administración, un cambio administrativo. Obviamente, no se sintieron identificados nunca con esta administración”, opinó.

“Creo que cuando hacemos las cosas de corazón, grandes cosas suceden… Yo creo que esa honestidad las personas la pueden percibir”, agregó.

En su futura gestión política, confía en el apoyo que recibirá de la legislatura, ya que prevaleció la Pava en el Distrito Representativo 22 con la victoria del representante Jorge Alfredo Rivera Segarra y en el distrito senatorial Ponce V, a través de la senadora Marially González.

“Ciales tiene la dicha que, prácticamente, se ganó todos los escaños, excepto la de la gobernación. Eso nos da cierta ventaja en que estas fuentes de comunicación hacia el gobierno estatal”, manifestó al asegurar que ya felicitó a la gobernadora electa, Jenniffer González Colón, y que se puso “a la disposición a tener reuniones y poder expresarle todo nuestro sentir del pueblo”.

“Yo creo que la necesidad no tiene colores y lo que yo le prometí al pueblo es que voy a ser un alcalde para todos. Aquí lo que queremos es que se cumpla la voluntad del pueblo y si la voluntad del pueblo es que ella fuera la gobernadora y que este servidor fuera el alcalde de Ciales, tenemos que respetar la democracia de mi país”, repitió el alcalde de 38 años.

A “reestructurar”

Es con la meta de ser “alcalde para todos” que Resto Rivera encamina su plan de gobierno, adelantó. En primer lugar, dijo que busca “ser accesible” a su gente y analizar bien las interioridades del ayuntamiento, para así asignar fondos apropiadamente.

“Esta administración, que lleva más que cuatro años fue bien insensible, tanto con los empleados como con los asuntos que aquejaban a nuestras comunidades y no era un alcalde accesible”, estimó.

Haciendo referencia al déficit de $4.3 millones, señalamientos de la Oficina del Contralor y el resultado de “Radiografía 100x35″ del programa de análisis Jugando Pelota Dura que le otorgó una calificación de “F” en su gestión administrativa, dijo que es necesario hacer una restructuración del municipio.

Así es que será posible proveerle servicios esenciales a la comunidad, limpiar las áreas verdes, maximizar el transporte colectivo, revaluar ordenanzas municipales, buscar que el municipio tenga paramédicos y reforzar la Policía Municipal.

“Yo creo que lo que tenemos que hacer es una restructuración primero antes de poder (ofrecerle) servicios a la ciudadanía, tenemos que limpiar la casa, reestructurar, tratar de hacer los recortes habidos y por haber para que esa fuga de dinero vaya donde tenga que ir y esa va a ser mi norte en los primeros tres meses”, manifestó.

También, coincidió con la ciudadanía que se expresó con este medio de que la alta vegetación limita el servicio de energía eléctrica y que la falta del servicio de agua potable es un problema crítico que hay que atender.

“Son asuntos mayormente externos, pero obviamente como primer mandatario, tengo la responsabilidad de poder hacer los adelantos y hacer cualquier acción que puede hacer a favor de un pueblo”, indicó.

“Hay mucho por hacer. Realmente, no hay un plan preventivo de la compañía UMA (Energy) y mi mayor interés es tratar de tener algún tipo de reunión o negociación para poder poner nuestros equipos a disposición de estas agencias para poder mitigar un poco de la vegetación que está interrumpiendo el servicio de la luz”, añadió.

La alcaldía de Ciales es la primera posición política por la que Resto Rivera aspiró, además de la presidencia de su partido en su municipio, lo cual ganó.

Desde el 2006, es servidor público. Fue chofer de la Administración de Familias y Niños del Departamento de Familia, en la que transportaba a menores en situaciones de peligro.

Luego, trabajó como técnico de contribuciones 1 en el Departamento de Hacienda, pero fue uno de los 30,000 empleados de gobierno que perdió su trabajo cuando entró en efecto la Ley 7. Después de esto, laboró en la Junta de Inscripción (JIP) de la CEE por cinco años, previo a ser director de la Oficina de Consorcio y Servicios a la Comunidad en el PPD. Entonces, fue director interino de recursos humanos municipal.

Tras esto, fue director de comunicaciones por un año en el municipio de Morovis, los próximos tres años como director de recursos humanos y otro año como secretario municipal. Actualmente, trabaja en la Comisión de Agricultura de la Cámara Baja.