Más de 170,000 clientes de LUMA Energy se encuentran sin servicio eléctrico al mediodía de hoy, lunes.

Según el portal del consorcio encargado del sistema de transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico, unos 179,873 clientes no tienen energía en estos momentos. Las regiones más afectadas por la falta de servicio son Caguas, Bayamón y San Juan, con 43,080, 41,566 y 41,600 clientes sin luz, respectivamente.

La situación se suma a los pasados dos días, cuando clientes de LUMA también han experimentado interrupciones en el servicio eléctrico debido a fallas en la generación.

Clientes de LUMA sin luz este lunes, 14 de septiembre. ( Fotocaptura )

La generación de energía en Puerto Rico, operada mayormente por Genera PR, es precisamente la responsable de esta nueva interrupción, según indicó la propia empresa a través de una publicación en X, en la que afirmó que la unidad 5 de la Central San Juan salió de servicio de manera “súbita”.

“Nuestro equipo técnico de la central investiga las causas para determinar el plan de acción correspondiente”, dijo Genera.

ACTUALIZACIÓN OFICIAL DEL SISTEMA DE GENERACIÓN



Informamos que la unidad 5 de Central San Juan salió de servicio de manera súbita. Nuestro equipo técnico en la central investiga las causas para determinar el plan de acción correspondiente.



Estaremos ofreciendo actualizaciones… — Genera PR (@Genera_PR) September 14, 2026

Por el momento, no está claro cuánto tiempo durará la interrupción en el servicio.