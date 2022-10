El Partido Popular Democrático (PPD) salió dividido hoy de la reunión de la Junta de Gobierno en la que se determinó por mayoría (9-5) no escoger al presidente de la colectividad al menos hasta diciembre de 2023 cuando cierran por ley las candidaturas para la gobernación.

Dos de los aspirantes a la presidencia del PPD, el representante Jesús Manuel Ortiz González y la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado González, salieron molestos de la reunión de unas cinco horas en la sede de la colectividad en San Juan, por entender que la moción aprobada por mayoría los coloca en desventaja frente a José Luis Dalmau Santiago, quien permanecería al frente del partido durante todo el año preelectoral.

Además, de Dalmau Santiago, Ortiz González y Maldonado González, el senador y exsecretario de Hacienda, Juan Zaragoza Gómez también ha manifestado interés en la presidencia del PPD y la eventual candidatura a la gobernación para los comicios de 2024. Zaragoza Gómez no estuvo en el cónclave, pues no es miembro de la Junta de Gobierno.

La moción de no escoger un presidente antes de diciembre 2023 es parte de un conjunto de enmiendas al reglamento del PPD que aprobó hoy la Junta de Gobierno, pero están sujetas a ser ratificadas en una asamblea de delegados el 13 de noviembre próximo. En la asamblea participarían unos 750 delegados de toda la Isla.

Según las enmiendas al reglamento, si al 30 de diciembre más de un popular radica por la candidatura a la gobernación, un comité ejecutivo de nueve miembros, de la propia Junta de Gobierno, asumiría el control de la colectividad hasta la celebración de las primarias en junio de 2024.

Se mantuvo la fecha del 26 de febrero de 2023 para que la asamblea general del PPD escoja los puestos electivos a la Junta de Gobierno, pero la presidencia y las dos dos vicepresidencias del partido no formarán parte de la elección. Además de Dalmau Santiago continuarán en las vicepresidencias Charlie Delgado Altieri y Carmen Maldonado González.

“¿Quién va a decidir si mi aspiración a dirigir el PPD, porque queremos renovarlo, hacerlo un partido que tenga la energía para ganar en el 2024, se da o no? Son los populares, no es nadie más. Esta es una propuesta que yo combatí dentro de la Junta de Gobierno, donde se debe combatir y mis compañeros de Junta saben que yo estoy en contra”, expresó con rostro desencajado el representante Ortiz González, quien hizo expresiones a los periodistas, pero no participó de la conferencia de prensa encabezada por Dalmau Santiago y el resto de los miembros del organismo rector de la Pava.

“Atribuirle agendas a cada cual, eso los populares llegarán a sus propias conclusiones. Mi llamado a los populares es que este es el momento de decidir qué partido popular queremos y va a haber una votación en noviembre que va a definir eso de una vez y por todas. No voy a entrar a catalogar las cosas por etiquetas. Aquí hubo un acuerdo entre algunos compañeros de aprobar esa resolución. Los que entendíamos que no era correcto nos expresamos en contra”, reprochó Ortiz González.

Más temprano, antes de que terminara la reunión, la Alcaldesa de Morovis abandonó molesta la Junta de Gobierno.

“Es bien vergonzoso que, luego de haber tomado una determinación por el bien del Partido Popular que es conforme a nuestro reglamento, que es que en noviembre se llevara a cabo una elección de la nueva Junta (de Gobierno), y se postergara hasta febrero (de 2023), y ahora nuevamente miembros de la Junta determinan que esta elección hay que cambiarla nuevamente”, sentenció Maldonado González.

Dalmau Santiago dijo por su parte que fue él como Presidente del PPD el que pidió inicialmente que la elección de la presidencia fuera el 14 de agosto de este año. “El que propuso que esto se adelantara fui yo, pero la Junta decidió y así se toman las decisiones colegiadas”, sostuvo el también líder senatorial.

“Aunque me puedan mencionar, este servidor nunca ha hablado de candidaturas de ningún tipo”, reclamó Dalmau Santiago y agregó que fue el expresidente del PPD y miembro de la Junta de Gobierno, Antonio Fas Alzamora, quien propuso en la reunión que la presidencia no fuera a una elección especial. La propuesta, dijo Dalmau Santiago, fue secundada por el alcalde de Dorado, Carlos López Rivera.

“Hay que pensar primero en la institución. Hice la propuesta de buena fe. No todo el mundo va a estar contento, siempre va a haber diferencias, pero por mi experiencia era la decisión correcta”, dijo Fas Alzamora.

Por su parte, el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, defendió la posposición de la elección y la creación de un comité ejecutivo, una estructura parecida al organismo que Hernández había propuesto más temprano este año y que llamó “Pacto de paz”.

“La gente del PPD está pidiendo unidad, cuatro aspirantes tienen el potencial y la Junta decidió de forma pragmática para poner en posición de ganar al PPD, escoger nuestro candidato de diciembre en adelante”, dijo Hernández Montañez.

En la reunión se ratificó el nombramiento del exlegislador Luis Vega Ramos como secretario del PPD y dijo que no devengará salario por sus servicios. También fue ratificada Nina Valedón en el cargo de subsecretaria.

La Junta de Gobierno está integrada actualmente por unos 33 miembros, de los cuales 20 asistieron a la reunión de hoy. No asistieron al cónclave la exsenadora Rossana López, quien es miembro por acumulación y por el distrito de San Juan; los exgobernadores Sila M. Calderón, Aníbal Acevedo Vilá y Alejandro García Padilla; así como los expresidentes Héctor Luis Acevedo, Victoria Muñoz Mendoza, David Bernier y Aníbal José Torres, y José Carlos Aponte Dalmau, quien representa al distrito de Carolina.

Como parte de las enmiendas al reglamento, se proponen ocho nuevas sillas a la Junta de Gobierno del PPD, para la comunidad LGBTTIQ+, organizaciones de base de fe, pensionados, líderes comunitarios, líderes sindicales, sector privado, Pymes y personas con diversidad funcional.