El designado secretario del Departamento de Estado, Raúl Márquez Hernández, aseguró hoy que ya concluyó sus contratos con el Senado, aunque reconoció que su esposa, cuyo nombre no quiso revelar, sigue siendo contratista de la Asamblea Legislativa.

El abogado indicó que sus contratos con la Presidencia del Senado podrían aparecer todavía en la página de la Oficina del Contralor, pero dijo que no están activos.

“Entregué la carta pidiendo la resolución de ese contrato y ahora mismo, si no me equivoco hay una carta circular del Contralor que extiende el período que tienen las agencias y Asamblea Legislativa para registrar las transacciones, así que porque aparezca ahí no quiere decir que yo estoy trabajando, ni facturando, ni cobrando por él”, dijo Márquez Lebrón, quien fue designado por la gobernadora Wanda Vázquez Garced, el pasado 31 de agosto a la silla vacante del Departamento de Estado estando la Legislatura en receso.

En entrevista con Primera Hora reiteró que el 28 de agosto fue el último día que trabajó mediante sus contratos con el gobierno.

- ¿Además de la Presidencia del Senado tenía usted contratos con otros senadores?, le preguntó este diario.

La oficina de mi esposa tenía otros contratos y en algunas ocasiones yo le rendía servicios a la oficina de mi esposa y a través de esos contratos les daba servicios a otros legisladores de la mayoría

- ¿Y esos contratos de su esposa están activos?

Mi esposa tiene una preparación similar a la mía, yo tengo un juris doctor y un legum magister (maestría en Leyes). Mi esposa es abogada y tiene su propia oficina de la cual ella es dueña en un 100 por ciento. El que escogió salir de la práctica privada y entrar al sector público y trabajar como Secretario de Estado fui yo, no fue ella y no me meto en su práctica profesional. Entiendo que ella ha continuado con su práctica y su oficina como la tenía, incluso tenemos un régimen de capitulación absoluta, que ni siquiera tenemos un régimen económico en común. Supongo que ella continúa trabajándolos (los contratos) porque no me ha comunicado lo contrario.

- ¿El nombre su esposa, me lo puede dar?, preguntamos.

“Quien decidió ser figura pública y Secretario de Estado fui yo. Mi esposa mantiene una vida privada y su práctica así que yo la tengo que dejar fuera de esto”, reclamó el nuevo Secretario de Estado.

- Pero, ella es funcionaria pública, ¿tiene contratos?, insistimos.

“No lo es, ella no es figura pública, eso está definido en múltiples casos por el Tribunal Supremo, ni es funcionaria pública tampoco”, dijo.

- ¿Aunque cobre del gobierno?, inquirimos.

“Ese no es el elemento que define a un funcionario público”, dijo para agregar que su esposa tiene una práctica legal exitosa y no precisó si se dedica al derecho civil o criminal.

- ¿Con relación a la foto suya con un rifle que ha circulado en las redes sociales, qué puede decir?

Esa fue una foto de 2013 yo estaba de viaje con mi esposa en Estados Unidos y al salir de la convención pasamos frente a un range de tiro que tenía una oferta para disparar armas automáticas. En Puerto Rico esas armas son ilegales y en Estados Unidos hay lugares donde son legales en esos range de tiro, pues yo pagué la cantidad de la oferta y disparé con un arma automática. Allí yo estoy indoors, bajo techo, tengo mi equipo de seguridad, mis audífonos, mis gafas. Además de eso, tengo licencia de armas aquí en Puerto Rico, en Florida y en varios estados también y antes lo hacía ya no lo puedo hacer con la misma frecuencia, practicaba tiro al blanco.

- ¿Usted mantiene residencia fuera de Puerto Rico también?

No, bueno, yo suelo viajar esporádicamente, no he podido viajar de marzo para acá, pero viajo esporádicamente y me gusta cuando comparto con mi esposa, nos vamos de Puerto Rico y pasamos un fin de semana fuera como lo hace cualquier otra persona.

Sobre el roce que tuvo con el senador Carmelo Ríos Santiago en el fragor de la contienda primarista por la candidatura a la gobernación de la Palma, dijo que quedó atrás. “Entiendo que los dos pasamos la página y podemos trabajar juntos, él como legislador y yo, como Secretario de Estado”, indicó.

En torno a su proceso de confirmación, dijo que ya los cuerpos legislativos han expresado que no se autoconvocarán para considerar su nombramiento y si la gobernadora no lo envía en la próxima sesión extraordinaria, continuará con un nombramiento en receso.

“Mi intención sería ser confirmado. He trabajado muchísimos años en la Legislatura desde los 19 años era técnico en una comisión y le tengo muchísimo respeto al trabajo que se hace en la Legislatura y reconozco la discreción que tienen los legisladores para considerar los nombramientos. Si llega el momento con mucho respeto y humildad someteré mis cualidades mi experiencia y mi preparación como abogado”, dijo el abogado que cumplió 40 años el pasado 28 de agosto.

Márquez Hernández dijo que de no ser confirmado y continúa en receso “la única diferencia es que si la gobernadora no estuviera disponible de forma permanente, yo no podría ocupar la gobernación”.

Sostuvo que independientemente de lo que pase en las elecciones generales, su nombramiento es por un tiempo definido. “Esto termina el 2 de enero”, indicó para agregar que sus deberes primordiales serán preparar la transición del gobierno de Vázquez Garced al gobernador o gobernadora que resulte electa en las elecciones generales del 3 de noviembre y la toma de posesión.

“Esa es mi intención tener un gobierno que esté corriendo que no se interrumpe”, expresó. Agregó Márquez Hernández que como proyectos especiales desde la Secretaría de Estado impulsará un proyecto de apoyo a la gobernadora en la estructura gubernamental para el desembolso de los fondos federales del CARES Act y otros fondos federales asignados a Puerto Rico, como los CDBG-R y los fondos de la Administración Federal para el Manejo de Desastres.

También dijo que se propone reabrir en los próximos días los servicios a la ciudadanía mediante el Centro de Servicios Integrados y establecer una oficina virtual de servicios integrados.