La Cámara de Representantes aprobaría esta tarde el proyecto que busca aumentar el Salario Mínimo sin incluir una nueva propuesta de La Fortaleza que sujeta el último incremento proyectado para 2024 al cumplimiento de unas métricas económicas y de empleo.

Los promotores de la pieza legislativa, el representante Héctor Ferrer Santiago y los senadores, Juan Zaragoza y José Vargas Vidot anunciaron a periodistas en el Capitolio que lograron acuerdos con las cantidades del aumento y con las fechas en que el incremento entraría en vigor, pero no aceptaron el lenguaje del Ejecutivo que ata el último escalafón a métricas y a que se saque de la medida la propuesta Comisión de Salario Mínimo.

PUBLICIDAD

“Esta es la razón de ser de la legislación para evitar que estemos aquí 12 años en esto de nuevo”, dijo Zaragoza.

El ex secretario de Hacienda dijo que la propuesta del Ejecutivo dispone que se establezcan unas métricas relacionadas con empleo, índice de actividad económica y con el propio Salario Mínimo.

“Aquí no hay acuerdo. No puede haber acuerdo cuando el elemento principal del proyecto se pone en juego. Esto no es solo salario, estamos hablando de dignidad”, dijo Vargas Vidot.

La Cámara aprobaría la medida (Proyecto de la Cámara 338) esta tarde, echando a un lado la propuesta de La Fortaleza. Se espera que el Senado, haga lo propio este jueves.

Ayer lunes el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago anunció que la Legislatura había llegado a un acuerdo con La Fortaleza sobre el proyecto que busca aumentar Salario Mínimo que actualmente es de $7.25 la hora. Dalmau dijo que los acuerdos, no sujetaban la legislación al cumplimiento de métricas y que los mismos se lograron en una reunión en el Capitolio a la que acudió la secretaria de la Gobernación, Noelia García.

El representante Domingo Torres, quien preside la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara dijo hoy que hay consenso tanto de los cuerpos legislativos como de La Fortaleza con las cantidades del aumento que son elevar el Salario Mínimo a $8:50 en 2022; a $9:50 en 2023 y $10:50 en 2024, con las métricas.

“Con las fechas estamos todos de acuerdo, con lo que nosotros no estamos de acuerdo es con las métricas que están imponiendo que son inalcanzables para poder llegar a los $10:50”, sostuvo Torres, quien se unió las declaraciones de los autores de la pieza legislativa.

PUBLICIDAD

El legislador agregó que también hay discrepancias con la propuesta Comisión del Salario Mínimo. “Ellos están de acuerdo en incluirla, pero lo que quieren es que finalice una vez se llegue a los $10:50”, indicó.

“No ha sido un movimiento caprichoso, sino que se ha negociado una y otra vez. Pienso que aquí hay una actitud de una inmensa terquedad de parte del gobernador y de su equipo”, sostuvo Vargas Vidot.

El senador independiente dijo que la Comisión de Salario Mínimo, lo que busca es despolitizar, el asunto y “si se elimina de la medida y se imponen unas métricas inalcanzables es como predecir que vamos a tener un buen comienzo, pero te vamos a matar al final”.

.