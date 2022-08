Lajas. Para solucionar el déficit en el inventario de unidades de vivienda en la Isla, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia considera someter ante la Asamblea Legislativa, un proyecto de ley que ordene el aumento en el tope del costo de construcción para proyectos de interés social.

Esto al reconocer la necesidad de muchas personas que se les ha hecho cuesta arriba conseguir un techo seguro y que no han podido recibir la ayuda económica que se brinda a través del Programa de Asistencia Directa al Comprador, financiado con fondos CDBG=DR, ya que no encuentran casa.

De acuerdo con Pierluisi Urrutia, el programa ha beneficiado a unas 3,200 familias en Puerto Rico que hoy disfrutan de un nuevo hogar, mediante el incentivo federal que provee a los participantes elegibles un subsidio de hasta $60,000 para costear los gastos relacionados a la compra de una propiedad.

“Ahora mismo, hay una falta de inventario (de unidades de vivienda) en todo Puerto Rico. Una de las cosas que estamos considerando hacer es someter la invitación para aumentar el tope o el máximo del costo de la vivienda para el programa de vivienda de interés social que administra el Departamento. Esto es un programa que subsidia la compra de la vivienda y la construcción de la vivienda”, explicó el mandatario en conferencia de prensa en Lajas.

“Vamos a hacer ese cambio porque sabemos que los costos de construcción han aumentado y los propios desarrolladores lo que nos indican es que es muy difícil construir vivienda con el tope que ahora mismo tenemos, pero vamos a radicar legislación a los efectos de aumentar el tope y eso debe aumentar el inventario de viviendas en todo Puerto Rico”, insistió.

De otra parte, admitió la laxitud del proceso para atender miles de solicitudes que ha recibido el Departamento de la Vivienda que entrega una aportación máxima de $45,000 a hogares elegibles y hasta $55,000 para hogares integrados por primeros respondedores.

Por eso, ausculta la posibilidad de delegar parte del trabajo a instituciones bancarias y cooperativistas con el objetivo de que asuman “la carga que tiene el Departamento para atender los casos. Pero siempre el Departamento tiene la última palabra”.

Por su parte, el secretario de Vivienda, William Rodríguez Rodríguez, aclaró que “esto es parte de un proceso de cierre hipotecario, esto no es una ayuda que se da cash y la gente pone el resto, sino que tiene que haber una hipoteca por el medio”.

“El proceso hipotecario de por sí, todos los que hemos comprado casa por medio de un proceso hipotecario sabemos que es un proceso que toma tiempo y que muchas veces es engorroso; someter la documentación, probar ingreso, entre otras cosas. Le pedimos paciencia porque los bancos están llenos de casos y solicitudes”, dijo el titular de Vivienda.

“Hemos hecho un montón de cambios, no es casualidad de que hayamos subido de 40 a 3,000 (casos resueltos) en menos de un año. estamos haciendo las cosas bien, los números siguen subiendo dramáticamente, les pido paciencia, los bancos están llenos, están haciendo lo que pueden y estamos trabajando en equipo. Vamos a llegar a todas las personas que han solicitado”, recalcó.

Sus expresiones se dieron al participar del evento de orientación Ruta CDBG-DR en el coliseo Juan E. Lluch de Lajas, en donde también se entregaron decenas de títulos de propiedad a familias de Maricao, Cabo Rojo, Guánica, Mayagüez, Sabana Grande, Ponce, Juana Díaz, Peñuelas, Guayanilla, Coamo y la Ciudad Cardenalicia, entre otros.

Al recibir el documento que la acredita como dueña del terreno donde vive en el barrio Caracoles I de Peñuelas, Angie Velázquez Echevarría, dejó ver su alegría ya que al fin podrá arreglar su casita afectada por el huracán María y los terremotos.

La mujer de 50 años confesó que “me siento más segura ahora”.

“He vivido aquí toda la vida, pero solicité el título hace como 10 años. No nos dieron ayudas por no tener el título de propiedad y no me atrevía solicitarlo. Para aquel tiempo mi nena era pequeña, ahora tiene 18 y ahora estoy bien contenta porque puedo solicitar préstamo para arreglar mi casita”.

Mientras que el alcalde de Guánica, Ismael Rodríguez Ramos, también se expresó “muy contento porque entregaron 16 títulos de propiedad a residentes de nuestro pueblo de Guánica y para nosotros es importante”.

“Nosotros recibimos residentes semanalmente, cada vez que atendemos público, con problemas con los títulos de propiedad. En el caso de estas emergencias que han pasado en Guánica como el huracán María y los terremotos, tenemos muchas personas que no han logrado tener la ayuda de FEMA o cualquier tipo de otra ayuda porque no tienen el título de propiedad. Faltan muchas, la necesidad es grande”, admitió.