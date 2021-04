Científicos ponen en duda el informe del Departamento de Salud Federal que indica que Puerto Rico tiene la tasa de positividad de COVID-19 más alta de todo Estados Unidos con 30.6% de sus pruebas moleculares arrojando positivo.

Aun cuando en las últimas semanas en la isla se percibe un aumento vertiginoso de casos de coronavirus, la positividad por pruebas nunca ha pasado de un 13.3%, según el análisis que realizan diariamente varias organizaciones científicas con los datos que se reportan en el BioPortal del Departamento de Salud. La tasa de positividad recomendada a las poblaciones es de menos de un 3%.

PUBLICIDAD

Ayer trascendió un documento en el que el Departamento de Salud Federal indica que mientras el nivel de positividad general del COVID-19 en Estados Unidos es de 5.4%, en Puerto Rico asciende a 30.6%, con datos correspondientes a la semana que culmina el 9 de abril (es decir con cifras que aplican del 2 al 9 de abril).

Sin embargo, en ninguna parte del informe se indica la metodología exacta para hacer el cálculo ni cuáles son las fuentes que proveyeron los datos para hacer el análisis.

Entre los que levantó bandera inmediatamente se encuentra el profesor de Bioestadísticas de la Universidad de Harvard, el puertorriqueño Rafael Irizarry, quien durante toda la pandemia lha llevado un análisis diario del desarrollo del virus en la isla.

“¿Alguien sabe de dónde sacan los datos para llegar al 30.6%? Usando datos públicos del BioPortal, la semana acabando el 9 de abril 44,759 personas se hicieron pruebas moleculares. 5,696 salieron positivo con 5,222 casos nuevos. Esto nos da una tasa de positividad de 13% o 12%”, escribió Irizarry en su cuenta de Twitter.

¿Alguien sabe de dónde sacan los datos para llegar al 30.6%?



Usando datos públicos del BioPortal, la semana acabando el 9 de abril 44,759 personas se hicieron pruebas moleculares. 5,956 salieron positivo con 5,222 casos nuevos. Esto nos da un tasa de positivdad de 13% o 12%. https://t.co/vzjDHedpZ4 — Rafael Irizarry (@rafalab) April 18, 2021

Según el informe de Salud Federal la semana que acabó el 9 de abril se hicieron un total de 10,974 pruebas molesculares y de estas resultaron 3,780 casos nuevos de COVID-19. Es evidente que el número de pruebas es muy por debajo del que realmente se realizó en esos siete días, lo que pudo haber afectado erróneamente la positividad.

El profesor Irizarry explicó a Primera Hora que escribió al Departamento de Salud Federal para indagar más sobre la procedencia y metodología utilizada para realizar el informe, pero insistió en que la tasa de positividad no concuerda con los datos que se registran en el BioPortal de Salud y los de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC). Mientras, Primera Hora solicitó una reacción del Departamento de Salud, donde expertos estaban en el proceso de analizar el informe para ofrecer declaraciones a la prensa, según informó la directora de prensa Lisdián Acevedo.

PUBLICIDAD

“La tasa de positividad en las últimas semanas ha estado entre un 13% y un 12%”, insistió Irizarry.

Por ejemplo, el análisis de la semana que culmina el 17 de abril indica que de un total de 43,447 pruebas moleculares hechas durante siete días, hubo 5,498 positivos con 4,603 casos nuevos. Eso da una tasa de positividad de 12.7%.

Pueden ver el análisis en https://rconnect.dfci.harvard.edu/covidpr/

Por su parte, el gerente de investigaciones del Puerto Rico Public Health Trust, Marcos López Casillas, coincidió en la incongruencia de los datos que presenta el informe federal.

“Nosotros tenemos datos totalmente irreproducibles, así que no sé de dónde ellos están sacando esos números. Por ejemplo, la curva epidemiológica de ellos no es igual a la de nosotros, no concuerda en nada... es una cosa bien rara”, expresó López Casillas.

Según el informe, los datos de Salud Federal son parte de un informe semanal que se realiza para la Casa Blanca y el propósito del misma es contextualizar el nivel de desarrollo del virus entre los estados y territorios.

Otros datos del análisis incluyeron que Puerto Rico ocupa el puesto 29 en casos nuevos con una tasa de 118 por cada 100,000 habitantes. Se indica, además, que según los informes de 59 hospitales las admisiones de pacientes con el virus en las últimas dos semanas han sido mayormente personas entre los 40 a 69 años, seguidos por los de 18 a 39 años.

Asimismo, se informa que Puerto Rico se encuentra en un nivel alto (rojo) de transmisión comunitaria del virus.

PUBLICIDAD

El informe del domingo del Departamento de Salud sumó 802 casos confirmados de COVID-19 para un total de 107,884. El número de casos probables aumentó a 13,817 con 415 nuevos casos. Mientras, se registraron seis muertes para un total de 2,200 decesos a causa del virus.

De otra parte, las hospitalizaciones hasta la noche del sábado eran 509, de los cuales 463 son adultos y 46 son pediátricos. Se informó que 92 adultos y cuatro menores permanecen en unidades de cuidado intensivo. Mientras, 65 personas mayores y dos pacientes pediátricos están conectados a ventilador.

En cuanto a vacunaciones, en Puerto Rico se han recibido 1,891,150 dosis, de las cuales se han administrado 1,345,645. Unas 526,097 personas han completado las dosis requeridas, mientras 819,548 personas han recibido al menos una dosis de las vacunas.

La expectativa del gobierno es vacunar al 70% de la población para finales del verano. Desde la semana pasada el proceso de inoculación se extendió a la fase 2, la cual incluye a personas de 16 años en adelante. Al momento el 19% de la población ha sido vacunada, mientras un 30.9% recibió por lo menos una dosis.