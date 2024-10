Pese a la cercana relación que tuvo con Rafael Hernández Colón, la congresista boricua Nydia Velázquez explicó este miércoles que no puede apoyar la candidatura a comisionado residente por el Partido Popular Democrático (PPD) de Pablo José Hernández Rivera, nieto del fenecido exgobernador, por su posición respecto al status de Puerto Rico.

“Estoy muy clara en términos de resolver el problema del colonialismo, y he tenido conversaciones con el joven Pablo José. Escuchándolo en uno de los debates, confirmé mi temor de que él no está dispuesto a presentar una definición de ELA (Estado Libre Asociado) que sea fuera de la cláusula territorial no colonial. Entonces, ¿cómo me piden a mí apoyar a un popular?”, sostuvo la veterana representante demócrata de Nueva York.

Previo a que comenzara la conferencia de prensa en la que Velázquez endosó a los candidatos de la denominada Alianza de País entre el Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana de cara a las elecciones generales del 5 de noviembre, una guagua de sonido de la campaña de Hernández Rivera pasó frente al lugar e hizo sonar su “jingle” de campaña, así como un mensaje suyo y de congresistas que respaldan su candidatura.

A preguntas de la prensa, Velázquez le salió al paso a quienes cuestionan su lealtad al exgobernador, a quien describió como el “último hombre de Estado de este país” y quien la nombró, en 1986, como directora del Departamento de Asuntos de la Comunidad Puertorriqueña en Estados Unidos.

“Rafael Hernández Colón, una persona que yo admiré y respeté, era un hombre de avanzada... Hernández Colón era el que creía en un Estado Libre (Asociado) soberano. Los que se deben estar cuestionando cómo le han fallado a Hernández Colón son los líderes recientes del PPD, que no hicieron absolutamente nada para reformar o lograr una definición de Estado soberano que pudiera pasar el criterio constitucional de la Corte Suprema”, replicó, ante cuestionamientos de líderes populares, como el excandidato a la gobernación Carlos “Charlie” Delgado Altieri.

“Creo que, viendo la situación de hoy y el ambiente político, él (Hernández Colón) entendería por qué yo estoy tomando la decisión que estoy tomando. La estoy tomando por el pueblo de Puerto Rico. Mi lealtad y alianza es con el pueblo de Puerto Rico”, aseveró la congresista.

Al preguntársele sobre si, entre los líderes que identifica que le han “fallado” a Hernández Colón, está su nieto, contestó que no le correspondía a ella contestar eso, sino al electorado.

Históricamente, para eventos electorales en Puerto Rico, Velázquez apoyó solo a candidatos afiliados al PPD, como el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá y el exsenador Eduardo Bhatia. No obstante, mencionó que su cambio de postura se debió al reclamo de la juventud.

“Los jóvenes de Puerto Rico necesitan tener la certitud de que deben trabajar duro, pero que hay un sistema que va a estar con ellos y no va a trabajar en contra de ellos. En ese sentido, en ese reclamo de cambio, yo he decidido que la mejor opción para el pueblo de Puerto Rico, en este momento, está representada aquí (Alianza de País)”, estableció, a preguntas de El Nuevo Día.