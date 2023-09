Luego de que transcurrieran más de 20 meses sin la revisión del plan de reclasificación y retribución salarial, y tras la denuncia de la aprobación de aumentos salariales de forma arbitraria y selectiva al personal de confianza, los empleados de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) decidieron aprobar –por unanimidad- un voto de huelga que pudiera implementarse en cualquier momento a partir de este jueves.

Así lo confirmó a Primera Hora el presidente de los Trabajadores Unidos de la AMA (TUAMA), Ángel Escribano, quien indicó que sobre 500 trabajadores de ese sindicato y de la Hermandad de Empleados de Oficina (HEO) aprobaron en la mañana de este martes cesar los trabajos.

La situación surge luego que la matrícula adviniera en conocimiento de que el personal de confianza de la presidenta de la AMA, Karen Correa, y allegados a estos han recibido significativos ajustes salariales, cuando la corporación pública se ha negado a negociar con ellos amparándose en la supuesta estrechez económica.

“Esto llegó porque el plan de reclasificación y retribución lleva más de 20 meses que no se mueve. En adición alegan ahora que lo tienen listo, que lo esperan aprobar en octubre, pero tampoco se han reunido ni con la HEO ni con la TUAMA para ver en qué escala quedan los trabajadores. Eso es una. Dos, se amparan en Ley 26 para no hacer ningún tipo de negociación colectiva, e indicando que no hay dinero, pero ellos se hicieron unos ajustes. Entonces queremos que nos explique cómo es que la Ley 26 funciona para una cosa y para otra no”, sostuvo el líder sindical, quien explicó que en la actualidad hay choferes, mecánicos y personal diestro que llevan más de 15 años en la agencia y devengan $9.66 por hora, cuando el salario base para un empleado nuevo es de $9.75 la hora.

Ante los alegatos del sindicato, la presidenta de la corporación pública sostuvo en declaraciones escritas que desde que asumió la presidencia ha mantenido una política de puertas abiertas y que “se han trabajado y otorgado diferentes incentivos económicos, además de los beneficios marginales que ya tienen, como el pago del plan médico en su totalidad. Estamos trabajando arduamente en el plan de clasificación y retribución y los aumentos serán retroactivos a octubre una vez lo apruebe la JSF (Junta de Supervisión Fiscal)”.

La secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), por su parte, Eileen Vélez Vega, manifestó que siempre he tenido buena comunicación con la unión “y las puertas siempre están abiertas. Me sensibilizo con la ciudadanía que se verá afectada y muy claro lo dejé dicho ayer (lunes) que no apoyo el que estén deteniendo un servicio a la ciudadanía”.

Correa añadió que la cuantía de los “incentivos” y bonos pagados a los trabajadores desde el 2021 ascienden a sobre $10 mil. Sin embargo, Escribano le salió al paso a las expresiones de la funcionaria y recordó que los únicos incentivos que recibieron los trabajadores de la AMA fueron los que se les pagaron a todos los empleados públicos e incluso a empresas privadas, por la pandemia.

“Es injusto que ella diga que el año pasado ellos nos dieron $2,000, como para justificar el aumento salarial mensual que se están dando, pero parece que a ella se le olvida que esos $2,000, primero que no los da ella. Ese fue el incentivo federal que se dio por motivo del covid, que se lo dieron a todos los empleados de gobierno, de municipios y mucha gente en Puerto Rico cogió, y las empresas privadas que lo sometían y se lo retribuían los federales”, dijo el líder sindical.

Añadió que el reclamo del sindicato es uno de igualdad y que, incluso, hay empleados gerenciales que los apoyan, aunque por razones obvias no pueden sumarse a la huelga.

“Aquí, lo que explota la cosa es el salario, punto. Si no lo hubiesen tenido ellos y, honestamente, si no había para uno, no había para nadie. Y uno como director o como líder, yo entiendo que usted no debe tocar ese sueldo hasta que usted ponga a los suyos en mejor condición. Eso es todo. Punto. Aquí lo que hubo fue de que, simplemente, ellos pensaron en ellos y se olvidaron que de la matrícula de 560 en la Autoridad, los 550, no cogieron aumento y esos 10 sí”.

Según Escribano, desde diciembre del año pasado, los empleados de confianza de la AMA y personal allegado a estos ha recibido aumentos de salarios tras bastidores cuando la corporación pública se mantiene en una posición de no negociar con ellos por razones económicas.

De otra parte, sostuvo que el voto de huelga no se implementó de forma inmediata porque se convocó a una reunión de mediación este próximo jueves en el Departamento del Trabajo, reunión a la que esperan, la AMA llegue con propuestas serias.

“Yo espero, de verdad, que ellos vengan con una buena intención y con una sinceridad a la mesa. De no ser así, hay un voto de huelga aprobado; ambas uniones tienen una molestia, en su mayoría, y hay unos empleados gerenciales que no pueden estar en la protesta, por lo que ello conlleva, pero sí tenemos el respaldo y ellos saben que esto es por todos. O todos, o nadie. Pero no es ético, no es bueno que el mensaje que llevas es que para mí como jefe de agencia y mi gente hay (dinero), pero para ustedes no. Porque al fin del día, los que cargan los pasajeros y los que dan el servicio de manera directa, no tienen ese ajuste salarial”, sentenció el líder sindical.

Actualmente, la AMA cuenta con una flota que sirve a cerca de 4,000 personas al día. Entre esa clientela se encuentran los usuarios del programa Llame y Viaje. Se trata de personas con condiciones médicas o de la tercera edad a los que se les brinda transporte para acudir a citas médicas o recibir servicios de salud como diálisis y otros. Aun cuando en el día de hoy, las cerca de 80 guaguas de la AMA no salieron a dar servicio por la celebración de la asamblea del sindicato, a los usuarios de Llame y Viaje se les brindó el servicio.